'U Liverpoolu me oduševilo što ljudi jasno iznose svoje stavove, pa ima puno onih koji nose bedž I'm still EU'

Kada se spomene Engleska, mnogima će prvo na pamet pasti London, no puno njih svakako voli i Liverpool, što zbog istoimenog nogometnog kluba, ali i zbog legendarnih Beatlesa. Liverpool je grad u sjeverozapadnoj Engleskoj, uz istočni dio estuarija rijeke Mersey. Liverpool je treći po veličini grad u Engleskoj i četvrti u Ujedinjenom Kraljevstvu s populacijom od 816.216 stanovnika u širem gradskom području (Wirral, Warrington, Flintshire, Chester i dr.).

Njegovi stanovnici nazivaju se Scousers, prema njihovom naglasku (Scouse) koji je jedan od najnerazumljivijih u Britaniji. Od 2004. godine, nekoliko gradskih spomenika (Pristanište Head, Albertov dok i Ulica William Brown) bilo je upisano na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi kao Pomorsko-trgovački grad Liverpool, sve do 2012. kada je upisan na popis ugroženih mjesta svjetske baštine zbog predložene izgradnje Liverpool Waters, masivne rekonstrukcije povijesnih pristaništa sjeverno od centra grada. Izabran je za glavni europski grad kulture, zajedno s norveškim Stavangerom, 2008. godine.

Posljednjih godina Liverpool je proširio svoju kulturnu ponudu, uložio u promociju umjetničkog naslijeđa i povijesnog značaja, te postao sve popularnija turistička atrakcija ove zemlje. Uz to, ovaj grad, nakon Londona, ima najviše muzeja i galerija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Posebnu priču o povijesti grada pričaju gradski dokovi, nekad važni za trgovinu, a danas mjesta javnih okupljanja i druženja. Najpoznatiji je Albert Dock, kompleks brodskih zgrada i skladišta otvoren 1846. godine, koji je danas glavna turistička atrakcija u gradu i najposjećenija višenamjenska znamenitost izvan Londona. Uvršten je i na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Na Albertovu doku je smješten i Pomorski muzej Merseyside s brojnim modelima brodova, slikama, uniformama i zanimljivom pričom o pomorskoj povijesti grada.

Neslavna tradicija koja je obilježila povijest ovog grada može se upoznati u Međunarodnom muzeju ropstva, koji se nalazi na Albert Docku unutar zgrade Pomorskog muzeja Merseyside. Izgrađen je početkom 20. stoljeća i do danas je ostao jedini muzej ove vrste u svijetu. Prikazuje sve elemente ropstva kroz povijest, dirljiv je i provokativan. Prikazuje život afričkih naroda prije porobljavanja i njihove teške živote na europskom tlu.

Neslužbena gradska himna je “You’ll never walk alone”, koja se ori i na nogometnim utakmicama. Liverpool je lani bio i domaćin Eurosonga, a tamo je tijekom natjecanja boravio i HRT-ov novinar i reporter Duško Ćurlić.

- Liverpool je grad velike energije, luka iz koje se dolazi ali i odlazi, dokova koji su mjesta susreta različitih kultura, običaja i naravno grad The Beatlesa, iako su realno u njemu najmanje stvarali. Na gotovo svakom koraku osjetite njihov duh, postoje dva muzeja koji vam nude djeliće njihove povijesti. Naravno, tu je i nogomet i Liverpool kao nezaobilazni dio identiteta. London je megapolis, Liverpool je sačuvao neki svoj poseban šarm. Ono nešto što vas kupi nakon samo dan ili dva. Ljudi su vrlo otvoreni i vrlo jasno pokazuju svoj stav bez nekog velikog kalkuliranja. Kad im je jako bitno pokazati svoj stav ili proslaviti nešto, ulice su pune ljudi, puno je šarenila i opuštenosti u komunikaciji, što je prilično suprotno nekoj uvriježenoj suzdržanosti, kako obično doživljavamo Otok. Ima neki svoj poseban šarm u malim uličicama i pubovima gdje netko stalno nešto svira (najčešće Beatlese), u uličnoj modi, bedževima koji i danas generacija starija od šezdeset godina ponosno nosi kao dio nekog identiteta i stava - ispričao je Ćurlić i otkrio što je sve posjetio u gradu.

- Naravno muzeji koji se tiču Beatlesa, klub Cavern gdje su nekada svirali. Istini za volju, nije na onom izvornom mjestu nego 20 metara dalje. Navodno zbog sanitarnih razloga nisu mogli dobiti dozvolu pa se su se trudili dobiti sve potrebne papire i obnoviti ga u izvornom stilu. Tu su zatim dokovi (posebno povijesni Royal Albert dock) svaki s mnogo sadržaja, stadion Liverpoola Anfield koji je nešto sasvim posebno i veličanstveno bez obzira jeste li ili niste nogometni fan. Tu su i njihove pivnice, pubovi, mali restorani, zastati uz ulične svirače, sve to ima jednu posebnu čaroliju - ističe Duško, koji nosi posebne uspomene na ovaj grad.

- Dovoljno što sam tamo bio uz Let 3 koji su nas uspješno predstavili na Eurosongu, haha. Puno je sjećanja na te trenutke i situacije koje zauvijek zapamtite. Inače, bio je vrlo naporan tempo probi i brifinga za nas komentatore, tako da vam malo vremena ostaje za istraživanje, pa idete uglavnom na ono što vam domaćini žele pokazati - rekao je Ćurlić i dao nam nekoliko savjeta.

- Ma smo opušteno i širom otvorenih očiju upijajte sve što vidite i sve što vas zanima. Pazite se samo “fake” mjesta jer i tamo nisu imuni na ono “ovdje je jedan od Beatlesa poželio sladoled”… ali sve je to normalno. Informacije su danas zaista dostupne i siguran sam da će svatko naći ono što ga zanima. I naravno, ponijeti svoje dojmove i uspomene što je i najvažnije na koncu - kaže voditelj.

Pitali smo ga i je li probao nešto od njihovih čuvenih specijaliteta.

- Osim tipičnog English breakfasta (na njihov način modificiranog) nisam stigao baš probati nešto specifično za njih. Osim nekoliko vrsta piva na koja su ponosni i koja nemojte odbiti jer su zaista dobra. Što se tiče ljudi, oduševilo me što oni vrlo jasno iznose svoje stavove, poput onih koji i dalje nose bedž “I’m still EU”, pogotovo generacija pedesetih i šezdesetih godina. Čine to diskretno, ali sa stavom i stilom. Vrlo su otvoreni i vrlo ljubazni. Svatko će vam na svoj način nastojati doći do informacije ili pomoći ako u nešto niste sigurni. Vole glazbu, vole rock, vole sport i u tome su vrlo energični, vole se zabavljati i opušteno komunicirati.

A negativno? Hm, možda njihove “djevojačke večeri” prije udaje kad desetak dama baulja noću po ulicama odjevene kao mlade i nisu sigurne u kojem su gradu (hehe). Ali i to ima neki svoj šarm. Nažalost, nisam imao prilike dulje razgovarati s našim ljudima koji tamo žive jer su obaveze bile ogromne. Ima ih koji su tamo više od 50 godina, manje je novih jer su izašli iz Europske unije pa jednostavno su manje privlačni zbog manje mogućnosti izbora. Koliko je to istina, ne znam, ali tako su mi objasnili - ističe Duško i dodaje kako su mu putovanja jako važna, a njegov mu posao omogućava da spoji ugodno i korisno.

- Putovanja dođu kao odmak od svega, otvaraju neke nove perspektive, ruše predrasude i uvijek te nečem nauče ili te podsjete što je bitno. Sigurno su dobar reset. Što se tiče destinacija na kojima još nisam bio, jako me privlači Azija iz mnogo razloga. Ali kakva su došla vremena, pričekat ćemo s tim. Možda jednom u budućnosti - zaključio je Duško Ćurlić.

