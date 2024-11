Sjećate li se Shaleta? Bio je influencer prije influencera, a sad je otkrio gdje je nestao

Putopisac i književnik Hrvoje Šalković ima novu knjigu "Babići" koju je izdao nakon devet godina pauze. Šalković je bio jedan od naših prvih influencera, a za In Magazin prisjetio se kako je počeo, ali i zašto je nestao s društvenih mreža.

''Razlog je bilo to zasićenje, mene je u to vrijeme, prije 12-13 godina, pratilo 170 tisuća ljudi na Facebooku, to je bilo užasno puno, kao danas da te pet milijuna prati. I jednostavno, svo to influenciranje i ti brendovi, nemam pojma, mislim da sam ja postao nešto što nisam ja'', kazao je i dodao da je bio influencer prije influencera.

"Mislim da jesam jer tad, prije 12, 13, 14 godina, ja uopće nisam mogao ljudima objasniti što radim. Ja sam imao ugovore s korporacijama, to je izgledalo isto kako izgleda danas. I onda me netko pita - čekaj, samo malo, kako ti tako puno putuješ, tko to plaća? I da, tek je kasnije došla ta riječ influencer, kad sam ja već prestao to raditi'', objasnio je i dodao koje je sve tračeve čuo o sebi.

''Joj, svašta sam čuo, čuo sam da sam gej, čuo sam da sam prodao firmu za 30 milijuna eura. Da bar… Da mi tata plaća putovanja. Tata je inače gore, pokojni, to mi je omiljeno. Čuo sam, Bože dragi, što sam još čuo? Ne znam, svega je bilo, gle…", kazao je Šalković koji iz veze s Anom Gruicom ima sina Marata.

''Joj, ja ti imam strah što se njega tiče oko svega. I od nasilja u školi, i od nasilja u kvartu, i od društvenih mreža, ali gledaj, kako svi, tako i on, što sad da radim, strepiš. Svi se bojimo i tresemo, usadiš mu neke prave vrijednosti i postaviš ga na prave temelje i onda neka se bori dalje'', rekao je.

Podsjetimo, Ana i Hrvoje prekinuli su prije 7 godina, a par je u nekoliko navrata govorio o tome kako su uspjeli ostati prijatelji.

- Razlaz nikada nije lak ni za roditelje ni za djecu, kako u emotivnom tako i u organizacijskom smislu. Ali zar nije bolje da djeca vide nasmijane roditelje odvojeno, nego tmurna i nesretna lica zajedno? - izjavila je jednom prilikom Gruica.

Šalković je u dobrim odnosima i s Aninim suprugom Boranom Uglešićem, pa je u jednom intervjuu kazao i kako znaju igrati tenis.

