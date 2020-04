Ovo je pjesma s kojom je Huljić trebao ići na Doru, ali se predomislio: 'Odlučio sam je iskoristiti za pametnije stvari'

Situacija u kojoj se doslovno našao cijeli svijet, na određeno vrijeme je poremetila i planove velikog skladatelja Tončija Huljića. Naime, njegov klasični program predstavljen prošle godine na zagrebačkom Tomislavcu s filharmonijom i Akademskim zborom „Ivan Goran Kovačić“ trebao se nastaviti regionalnom turnejom na kojoj je Huljić trebao ugostiti domicilne filharmonije i zborove, ali su koncerti najavljeni za 3.4. u Beogradu, 30.5. u Ljubljani, 7.6. u Splitu te na zatvaranju Sarajevo Film Festivala, odgođeni za neka bolja, nadamo se, skorašnja vremena.

Kao najava regionalne turneje trebao je poslužiti Tončijev novi singl i spot, u hrvatskoj i engleskoj verziji, ‘Kiša (Bjankerija)’ i ‘Rain’ koje je Tonči uspio snimiti prije zabrane izlaska iz kuće i okupljanja na javnim površinama.

‘’‘Kiša’ ili ‘Rain’ je eklatantni prikaz u kojem smjeru želim razvijati svoju karijeru u zemlji i svijetu. Svoj novi CD snimat ću u Zagrebu, Splitu, Londonu, Paragvaju te još nekim mjestima na svijetu, koja će ovisiti o dogovoru s instrumentalistima koje imam u planu. Trenutačno sam zaustavio snimanje u poznatom londonskom studiju Abbey Roadu, ali nadam se da ću ga nastaviti u lipnju. Na pet pjesama su mi gosti članovi Budimpeštanske filharmonije, a u ovoj pjesmi mi je specijalni gost Victor Espinola, paragvajski multiinstrumentalist i pjevač, najpoznatiji po sviranju skraćene harfe. Često je nastupao kao gost još jednom svjetski poznatom skladatelju, producentu i pjevaču Yanniju, a Victora mislim involvirati i u svoj bend Madre Badessa’’, objasnio je Tonči.

Spot ‘Kiša (Bjankarija)’ snimljen je prije nekoliko tjedana u Beogradu, u režiji Vojana Koceića i Tončija Huljića. Tonči se u svojim dosadašnjim spotovima pokazao i kao odličan glumac, a u najnovijem glumi siromašnog skladatelja kojeg budi kiša, koja prokišnjava kroz krov njegovog trošnog stana. Ritam kiše koja pada po klaviru inspirira ga za temu koja je i okosnica pjesme, a u procesu stvaranja glazbe, siromašni skladatelj zamišlja kako će ga upravo ta skladba dovesti do velikih koncertnih pozornica s orkestrom i do svjetske slave. Ono što ga drži u stvarnosti je pogled na djevojku iz susjedstva za kojom pati i kojoj je upravo pokisla bjankarija, u dalmatinskom dijalektu, bijele jastučnice, plahte i donje rublje. Djevojku utjelovljuje splitska glumica Ana Uršula Najev, otprije rado viđena gošća u Tončijevim spotovima te ovogodišnja dobitnica nagrade Zlatni studio za novo lice u kazalištu. Poanta ove pjesme leži u engleskoj verziji pjesme - I'll make my way like the rainbow through the rain – Napravit ću svoj put kao duga kroz kišu.

‘’Ova je pjesma bila pisana za Doru, ali obzirom da to više nije natjecanje pjesama nego društvenih mreža, odlučio sam je iskoristiti za pametnije stvari. Trenutačno se cijeli svijet nalazi u nekom kišnom razdoblju, a kad ponovo izađemo na sunce svatko od nas će morati ponovo naći put u izgradnji svog svijeta’’, poručuje Huljić.

Tonči Huljić često je isticao kako je zapravo instrumentalna glazba njegov glavni pokretač u skladanju. Poznat kao tvorac brojnih domaćih hitova koje je napisao za veliki broj najpopularnijih pjevača, Tonči je svoju inozemnu karijeru gradio upravo kroz instrumentalnu glazbu, a skladbe koje je pisao za svjetski poznate Maksima Mrvicu i grupu Bond, svrstale su ga među najprodavanije crossover autore.

Nema sumnje kako će ‘Kiša (Bjankarija)’ i ‘Rain’ nastaviti njegov zacrtani put, a do nekog njegovog koncerta uživajte slušajući je na Deezeru i YouTube-u.