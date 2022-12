U balansu su ga držali joga i meditacija, a najviše je uživao uz med, sir i komad pršuta

Vijest o smrti Massima Savića šokirala je glazbeni svijet. Massimo je preminuo u 61. godini života, a s njegovim preranim odlaskom mnogi se još ne mogu pomiriti. Massimo nije nikada skrivao da je u mladosti eksperimentirao s drogom, ali ti su dani davna prošlost za ovog glazbenika koji je u 60. godini zbilja izgledao poput mladića. U jednom od intervjua otkrio nam je kako su za njegov mladolik izgled zaslužni joga i meditacija, ali i lagana mediteranska jela koja obiluju povrćem.

- Prakticiram i thai chi i jogu. Ali ponekad se odmaknem od toga i odem u vrlo čvrste pokrete na vreći. No, ipak mislim da ono što me najviše drži u balansu jest joga i meditacija. Zapravo, joga i jest meditacija ako se radi kako treba. Najčešće moje potrebe uspiju zadovoljiti med, maslinovo ulje, sir, komad dobrog pršuta, neko jaje, blitva s krumpirom, a nakon koncerta Žuja - rekao nam je svojedobno Massimo.

Otkrio je tada i ima li posebne rituale prije nastupa, ali i je li pomalo praznovjeran. - Imam poseban ritual prije nastupa, ali on je protkan mojim odnosom s bendom. Pogled i osmijeh koji si uputimo klavijaturista Sale i ja, zagrljaj s gitaristom Pipom, pogled ispod obrva s bubnjarom Markom, trenuci dijeljenja pozitivne energije s udaraljkašem Popovom, violinistom Brunom, basistom Robijem, analize s ton-majstorom Smokvom, e to je ritual koji mi daje snage. I praznovjeran sam. Priznajem to, ali mislim da nema glazbenika, pa ni vrhunskog sportaša koji to nije. Jer traži se balans u vlastitoj glavi i kreneš sam tražiti situacije koje će ti na simbolični način reći da je sve okej, ako si pozitivno orijentiran. A ako si u negativnoj fazi, sve simbole shvatiš negativno - govorio je Massimo.

