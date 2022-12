Domagoj Vida otkriva tajnu uspjeha njegove farme: 'U životu uvijek moraš biti hrabar, nitko ti ništa neće pokloniti'

Inspirativna hrvatska dokumentarna serija Dulum zemlje, autora Filipa Filkovića Philtza i Tomislava Krnića, u produkciji Tamare Babun iz zagrebačke producentske kuće Wolfgang&Dolly, dobila je svoj nastavak. Druga sezona gledateljima omiljene dokumentarne serije o poljoprivrednicima vizionarima počinje s prikazivanjem početkom nove godine, u ponedjeljak 2. siječnja 2023., u 20:15 sati na Prvom programu Hrvatske televizije. I ova sezona donosi motivirajuće, ohrabrujuće priče o ulaganju, vjeri u uspjeh, o složnosti, upornosti, rastu, opetovanom i neprestanom učenju, znatiželji i neodustajanju hrvatskih poljoprivrednika vizionara.



“Složna braća kuću grade!“

U životu moraš biti hrabar, imati vjeru da radiš pravu stvar, imati ljubav prema onome što radiš i dati da bi dobio. Ovo je stav svih protagonista druge sezone “Duluma zemlje“, dokumentarne serije koja nas ovoga puta vodi u Slavoniju gdje u prvoj epizodi upoznajemo četvoricu prijatelja koji uzgajaju crne svinje. Riječ je o farmi crnih svinja našeg nogometnog reprezentativca, brončanog “Vatrenog“, Domagoja Vide i njegovih trojice prijatelja Luke Mandića te braće Dragana i Dimitrija Simonovića.

Foto: Promo U drugoj epizodi putujemo u Dalmaciju, točnije u selo Radučić gdje su se iz Rima vratili Brankica Borović i njen suprug Paolo Alessandro Mari. Brankica i Paolo uzgajaju smilje te imaju farmu magaraca koji im daju sirovine za proizvodnju ekološke kozmetike “farm to face“. U Čabru, malom, jedva naseljenom selu u Gorskom kotaru, upoznat ćemo Anitu Pintar i njenu inspirativnu i dirljivu obiteljsku uspješnu priču o ekološkoj proizvodnji sira i mliječnih proizvoda. Iz Gorskog kotara putujemo za Hrvatsko zagorje, točnije u Donju Bistru. Tu upoznajemo Ivana Šuloga i njegovu obitelj koja na zagorskoj zemlji uzgaja egzotično voće i povrće i tu im, kako vizionarski obećava Šulog, nije kraj. Peta nas epizoda odvodi ponovo u Slavoniju, u selo Vrpolje, gdje su se male ruke složile i uspješno proizvode industrijsku konoplju. Obitelj Zvonimira Kalića donosi priču o tradiciji, vjeri i slozi. Drugu sezonu “Duluma zemlje“ zatvara priča o maslinama, vinu, Istri, tradiciji, obitelji, ustrajnosti i posvećenosti. Upoznat ćemo obitelj Ipša u istarskom selu Ipši, koja je stvorila pravu obiteljsko-vizionarsku poljoprivrednu bajku u središtu Istre.

“U životu uvijek moraš biti hrabar i moraš uvijek dati da bi ti se vratilo. Ništa ti neće nitko pokloniti. Moraš uvijek težiti, raditi, biti hrabar i vjerovati u sebe“, poručuje Domagoj Vida. “Nas su kategorizirali kao luđake, jer tko danas ide u neizvjesno i ostavlja posao u velikom gradu kad nemaš potrebe. Imaš potrebe uvijek. Imaš se potrebe preispitati…“, kaže Brankica Borović.

“Početak je bio težak. Stalno sam plakala kad sam morala ići. Nekud ideš. Ne znaš kud ideš, što te čeka, nikog ne poznaš. Hoće li netko kupiti – neće kupiti. Uspjela sam. Izdržala sam. Ojačala“, svjedoči Anita Pintar.

“Što me motivira u životu? Da radim nešto što ne rade ostali, da sam drugačiji, jer to je baš veliki izazov i puno je nepredviđenih situacija“, govori Ivan Šulog.

“Rad u poljoprivredi. Rad s prljavim rukama nije sramotan rad. Naprotiv, jako je lijep taj osjećaj kada znaš da si nešto stekao i napravio svojim rukama. Kad se vidi“, svjedoči Zvonimir Kalić.

“Definitivno sam uvjeren da je Istra i Hrvatska mjesto sreće. Jer imamo sve. Imamo ravnicu, imamo more, imamo brda i mislim da možemo u sljedećih 10 godina puno toga napraviti. Cijeli svijet se ipak malo mijenja i cijeni se ono što se radi vlastitim rukama, ono što je prirodno i što nam priroda da. I zato vidim budućnost jako lijepu“, tvrdi Ivan Ipša.

Kako je nastala druga sezona Duluma zemlje

Snimajući prve četiri epizode serijala autori - scenarist i redatelj Filip Filković Philatz i koscenarist i snimatelj Tomislav Krnić, zajedno s producenticom Tamarom Babun i produkcijskom kućom Wolfgang&Dolly - imali su jasnu ideju i viziju kako valja ispričati još uspješnih poljoprivrednih priča, jer ih Hrvatska uistinu ima. HRT-ova urednica Tanja Kanceljak i ovoga je puta pratila izbor protagonista, snimanje i finalizaciju svih epizoda. Svaka epizoda zahtijevala je detaljno istraživanje, pripremu i snimanje u pravom trenutku, što je, kako kažu autori serijala, možda i najveći izazov u cijelom procesu stvaranja.



„Kao redatelja ovog projekta, preplavljuju me emocije kada razmišljam o putu koji smo prošli da bismo ovu seriju oživjeli. Od početne ideje do konačnog proizvoda, bio je to proces pun ljubavi koji je zahtijevao predanost, strast i naporan rad svih uključenih. Ovaj serijal služi za inspiriranje i motiviranje publike, posebno onih koji su zainteresirani za karijeru u poljoprivredi ili koji su strastveni oko održivosti i okoliša. Predstavljajući pozitivne i relativne uzore i pokazujući utjecaj koji ova vrsta rada može imati na zajednice i okoliš, serija služi kao izvor inspiracije i ohrabrenja za gledatelje. Ona istovremeno spaja ljude, ne radi diobe i podjele. Edukacija mi je jako bitna, kako osobna tako i educiranje publike - tako da mislim da je obrazovna vrijednost ovog projekta višestruka, obuhvaćajući i činjenične informacije o industriji u Hrvatskoj i apstraktnije teme kao što su inspiracija, motivacija i odlučnost, odnosno, ono što nas čini ljudima“, govori redatelj Filip Filković Philatz.

“Hrvatska je puna inspirativnih priča ljudi koji žive od zemlje i na zemlji. Njihove priče se trebaju čuti. Njihova motivacija nikada nije novac, on dolazi posredno iz velike ljubavi i strasti za takav način života, za njihove proizvode i njihov kraj. Danas više nego ikad je potrebno prenijeti gledateljima nadu u bolje sutra, poruku da s povratkom svom iskonu se vraćamo sebi i da tako možemo iskreno živjeti i stvarati nove vrijednosti. Ovo su priče o hrabrim i marljivim ljudima koji pozitivno gledaju naprijed, koji se ne boje uhvatiti u koštac sa svakodnevnim problemima i usprkos svemu stvoriti uspjeh za sebe i svoju obitelj”, govori snimatelj i jedan od autora serijala Tomislav Krnić.

„Druga sezona Duluma zemlje putuje u neke krajeve Hrvatske u kojima s ovom serijom još nismo bili. Slavonija zasluženo ima dvije epizode, a uz Zagorje, Dalmaciju i Istru, bili smo i u Gorskom kotaru. Oduševljena sam dobrim duhom vrijednog rada, truda i svijesti o tome da stalno moramo učiti nove stvari kako bismo postigli rezultate koji vlada u svim krajevima naše zemlje, unatoč tome što opća medijska atmosfera uporno tvrdi suprotno. Mi ovdje možemo imati stvarno dobru priču, Hrvatska može biti bogata zemlja sretnih ljudi. Vrijeme je da to osvijestimo i tako se ponašamo u svim sferama života. Obrazovanje, upornost i kad sve ne ide po planu i zajedništvo, to su motivi koje smo pronašli putujući Hrvatskom i to je ono što ostaje s nama“, zaključuje producentica Tamara Babun, vlasnica produkcijske kuće Wolfgang&Dolly.

Crna svinja, proces proizvodnje i prerade njenog mesa, ekološki proizvedena kozmetika od smilja i magarećeg mlijeka, najukusniji kravlji sir s pašnjaka Gorskog kotara, egzotično voće i povrće iz srca Zagorja, blagodati industrijske konoplje i njene prerade te svjetski prepoznato i višestruko nagrađivano maslinovo ulje iz istarskog seoca Ipši proizvodi su o kojima kroz ovu sezonu serijala doznajemo više.

Njihovi stvaratelji su inspiracija druge sezone serijala “Dulum zemlje“ koji će se od 2. siječnja 2023. emitirati ponedjeljkom u 20:15 sati na HTV1, a bit će dostupan i na platformi HRTi.

