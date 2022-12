U 63. godini preminuo Terry Hall, pjevač ska velikana The Specials

Terry Hall, pjevač britanskih ska velikana The Specials, preminuo je u 63. godini, objavili su članovi njegovog benda. S velikom tugom objavljujemo da je nakon kratke bolesti umro Terry, naš lijep prijatelj, brat i jedan od najbriljantnijih pjevača, autora pjesama i tekstopisaca koje je ova zemlja ikada proizvela", objavili su na Twitteru.

Hall se bendu pridružio 1977. u svom rodnom gradu Coventryju u središnjoj Engleskoj. S rasno miješanim članovima i zvukom inspiriranim Jamajkom, Specialsi su u vremenu rasnih napetosti postali simbol novog britanskog multikulturalnog identiteta.

"Specialsi su bili proslava osnaživanja britanske kulture imigracijom s Kariba", napisao je na Twitteru glazbenik Billy Bragg koji je bio dio istog vala izvođača.

"Ponašanje njihovog pjevača na pozornici krajem sedamdesetih bilo je podsjetnik da su bili ozbiljni u izazivanju naše percepcije toga tko smo", dodao je.

Hall je bio poznat po svom 'lijenoj' izvedbi i bezizražajnom buljenju u televizijske kamere dok je ostatak benda skakutao iza njega.

Njihova pjesma "Too Much Too Young", kritika tinejdžerske trudnoće, 1980. dosegla je broj 1 na britanskoj listi singlova, a taj uspjeh ponovili su iduće godine s pjesmom "Ghost Town", prosvjedom protiv urbanog propadanja pod vladom tadašnje premijerke Margaret Thatcher.

Hall je napustio bend 1981. kako bi osnovao drugu grupu, Fun Boy Three, s još dva bivša člana. Grupi se kasnije ponovno pridružio te je nastavio nastupati s njima, posljednji put ove godine.

VIDEO Srbi za prvi ples često biraju hrvatske izvođače, a ove njihove pjesme mladenci najviše traže