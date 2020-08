Tužna Severina se oprostila od Dujmića: Da je živio u nekoj drugoj zemlji, dobio bi sve počasti

Nakon što se estradom kao bomba proširila vijest da je preminuo legendarni glazbenik Rajko Dujmić, mnogi su se oprostili od njega na društvenim mrežama. Potrebu da se oprosti od legendarnog glazbenika osjetila je i pjevačica Severina koja mu je posvetila poduži status.

Njezina emotivna objava dirnula je mnoge, a ponajviše zbog toga što ju je napisala uz video u kojem Rajko pjeva svoj hit 'Moja Milena'.

Foto: Instagram

"S 9 godina sestra me dovela za ruku u ‘Mozaik’ na audiciju za takmičenje “Djeca pjevaju.” Kad je došao moj red, ušla sam i rekla da želim pjevati pjesmu ”Moja Milena” od Novih fosila. Remi Kazinoti, tad tek sa završenom akademijom, mi je rekao: “Ne možeš, mala, tu pjesmu pjeva muškarac...” Rekla sam: “Ili tu ili ništa.

” On je rekao: “Onda ništa.” I ja sam se uputila prema vratima. Moja sestra me nagovarala da pjevam neku drugu pjesmu. Nisam htjela i već sam se uhvatila za kvaku, kad se iz jednog kantuna digla jedna gospođa i rekla: “Slušaj, Remi, pusti ovu malu da piva šta oće.” To je bila Lepa Smoje" započela je Severina i nastavila:

Takmičenje je bilo u splitskom HNK-u. Pobijedila sam... Rajka sam srela slučajno prije dva tjedna, izgrlili smo se i skoro zaplakali, nisam ga vidjela dugo. On je jedan od najvećih kompozitora s ovih prostora ikada. Jednom me nazvao i rekao da ima pjesmu ‘Nedostaješ mi’ za mene, ali da želi da je otpjevam u studiju nakon koncerta u dva ujutro, umornog glasa. Pjevala sam spavajući i molila ga da snimam sutra. “Neee, ovo je to, ovo mi je trebalo” - kaže i sjedne u pet sati ujutro za klavir u studiju i odsvira solo u toj pjesmi. Dok sam ga gledala kako svira i sklada u isto vrijeme, bila sam presretna, jer je on napisao glazbu za “Moju Milenu”... Da je živio u nekoj drugoj zemlji, dobio bi sve počasti, jer je svojim pjesmama bio u našim životima. Nedostaješ mi, Rajko... Nedostaješ generacijama koje su rasle uz Nove fosile. “Nedostaješ mi do bola...” Volimo te svi. Počivao u svojim pjesmama..." zaključila je pjevačica.