Tuga u obitelji slavnog glazbenika, od voljenog oca oprostio se emotivnom objavom

Torben Ulrich, otac bubnjara Metallice Larsa Ulricha, preminuo je u 95. godini. Lars se oglasio na društvenim mrežama kako bi podijelio vijest.

- 95 godina avantura, jedinstvenih iskustava, znatiželje, pomicanja granica, izazivanja statusa quo, tenisa, glazbe, umjetnosti, pisanja…i popriličnog danskog kontraškog stava. Hvala ti beskrajno! Volim te tata, stoji u objavi.

Torben Ulrich, rođen 4. listopada 1928. u Danskoj, bio je teniski profesionalac, filmaš, glazbenik, pjesnik, radijski i novinski novinar i slikar.

Između 1940-ih i 1980-ih, Torben Ulrich proveo je većinu vremena kao profesionalni tenisač, dok se još uvijek bavio raznim umjetničkim oblicima uključujući glazbu, film i novinarstvo. Dok je bio tenisač, Ulrich je igrao i osvojio nekoliko turnira, uključujući turnir Stuttgart Open 1953. Navodno je odigrao i preko 100 mečeva Davis Cupa, iako nije osvojio turnir.

Osim tenisa, Torben Ulrich također je volio jazz glazbu, pripravnički je radio za Reuters i surađivao u nekoliko danskih jazz časopisa.

Sedamdseetih godina prošlog stoljeća se počeo baviti slikarstvom, povezao ga s tenisom jer je koristio otiske korištenih teniskih loptica i tu postigao zavidan uspjeh. Održavao je izložbe širom svijeta, u svom Copenhagenu, Parisu, Dublinu, New Yorku, Los Angelesu, Houstonu i Seattleu, između ostalih gradova.

U 50-ima je osnovao jazz bend inspiriran New Orleansom, u kojem je svirao klarinet. Godine 2005. osnovao je suradničku improviziranu glazbenu grupu pod nazivom “Instead Of”, s Lori Goldston – koja je radila s Nirvanom – i drugim glazbenicima poput Angeline Baldoz i Jaisona Scotta. Godine 2021. – u dobi od 92 godine – objavio je album “Oakland moments: cello, voice, reuniting (joicing)” s Lori Goldston.

Torben je korežirao dva filma; “The Ball And The Wall” iz 1988. s Gilom de Kermadecom i “Body & Being: Before The Wall” iz 2002. s Rickom Newom i Molly Martin. Također se pojavio u filmovima Jørgena Letha “Motion Picture” (1969) i “Moments Of Play” (1986).

Obožavatelji Metallice posebno su voljeli Ulricha nakon što je u dokumentarcu “Some Kind Of Monster” iz 2004. otkriveno da je rekao svom sinu Larsu da “izbriše” cijelu pjesmu jer nije “dosta dobra,” što je kasnije pretvoreno u meme vezan za njihov album “St. Anger”.

