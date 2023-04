Trudna Anđelka Prpić o problemu: 'Nisam znala zašto se ne smijem i ne želim pričati s ljudima'

Poznata srpska televizijska i kazališna glumica Anđelka Prpić (38), domaćoj publici najpoznatija po ulozi u humorističnoj seriji 'Andrija i Anđelka', progovorila je o mentalnom zdravlju. Anđelka je otkrila kako je kod psihologa prvi put išla prije pet, šest godina, ali sporadično. Nakon toga je našla stručnjaka koji joj odgovara pa ga je počela posjećivati redovito.

- Idem redovito kod psihologa. Prvi put sam se obratila psihologu prije jedno pet, šest godina, znači sa tridesetak godina. Pomoglo mi je, stvarno idem redovito. U početku sam išla mjestimično dok nisam zapravo upoznala nekoga tko mi je legao - ispričala je za srpske medije Anđelka.

Prpić je nakon toga odgovorila na pitanje jesu li motiv za prvi odlazak bili ljubavni problemi ili neka kriza.

- Ja sam bila nekako... Ne nesretna, nego nisam bila ispunjena i onda sam tražila uzrok zašto se ja ne smijem ili nemam želju nekome se javiti na telefon, ne konkretno nekome nego nikome. Onda sam shvatila da je sa mnom sve u redu da mi ne fali ništa, samo ne želim pričati. Nekada je i naš posao takav, ima dosta ljudi, mnogo ljudi prođe i onda nam treba negdje da se malo dopunimo i mi.

Glumica sada uživa u trudnoći, a dokaz tome je i posljednja fotografija na njezinom Instagramu na kojoj se po prvi puta pohvalila svojim trudničkim trbuhom. Anđelka je pozirala na suncu u crnoj dugačkoj končanoj haljini koja je istaknula njezin trbuščić, a ispod fotografije odmah su se počeli nizati komplimenti oduševljenih pratitelja. "Divna", "Prelijepa si trudnica", "Lutka", samo su neki od komentara pratitelja, a među komentarima bilo je i onih koji su ostali iznenađeni sretnom vijesti unatoč tome što se o njoj naveliko piše proteklih mjeseci u svim regionalnim medijima.

Naime, Anđelka očekuje prinovu s Markom Žugićem, inače bivšim najboljim prijatelj njezina bivšeg supruga Darija Prpića s kojim ima sina Jakšu. Andrija je s bivšim suprugom u braku provela devet godina, a razveli su se prije dvije godine. Šuškanja o tome da je Anđelka pronašla novu ljubav započela su koncem 2022. godine, a prva zajednička fotografija glumce i njezinog novog odabranika objavljena je sredinom siječnja na Instagramu. Fotografiju je objavila Anđelkina kolegica, naša glumica Tihana Lazović, a riječ je o fotografiji nastaloj tijekom rođendanskog slavlja jedne zajedničke prijateljice.

O novoj vezi i prinovi glumica nije dala još nijednu izjavu za medije, ali je prije dvije godine nakon što se rastala od supruga rekla kako su i dalje u prijateljskim odnosima, a takve odnose je zadržala i s ostatkom njegove obitelji.

- Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on s mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek - rekla je Anđelka u jednom od intervjua koje je dala nakon razvoda. Kada se saznalo da se razvode za medije u Srbiji njima bliski ljudi su izjavili kako je u njihovoj vezi jednostavno došlo do zasićenja. - Presudan je bio trenutak u koje su shvatili da su se emocije poslije dugo godina ugasile i da je svatko od njih htio krenuti svojim putem - izjavili su njihovi bliski prijatelji.

