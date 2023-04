Američki glumac smršavio je čak 70 kilograma, izgleda potpuno neprepoznatljivo

Zvijezda serije 'Mike & Molly', Billy Gardell (53) pokazao je svoju nevjerojatnu transformaciju. Glumac je smršavio čak 70 kilograma, a otkrio je i da je njegova borba s dijabetesom gotova.

Za Entertainment Tonight otkrio je da 'šeta poprilično zdrav ovih dana' te da trenutno ima između 92 i 95 kilograma.

Foto: Profimedia

- Mislim da se moraš pomiriti sam sa sobom i u jednom trenutku pogledati u ogledalo te reći: 'Znaš, vjerojatno je vrijeme da se pobrineš za sebe.' - rekao je glumac. Ispričao je i kako njegov novi životni stil dolazi s velikim pogodnostima, a jedna od njih je kupovina odjeće, koju sada može pronaći u svakoj trgovini. Dijabetes je bolest s kojom se borio duže vrijeme, a kako sada govori, zdravlje mu se poboljšalo.

- Nema dijabetesa, otkucaji srca u mirovanju su mi sa 113 pali na 68. Sada jedem kao svi oni kojima sam se smijao – rekao je. Za kraj je rekao kako je briga o samom sebi najvažnija.

Inače, Gardella domaća publika pamti po ulozi policajca Mikea u seriji 'Mike & Molly'. Ulogu Molly igrala je Melissa McCarthy. Serija je s emitiranjem krenula 2010. godine, a nakon šest sezona je završila.

Humoristična serija kod nas se prikazivala na RTL 2, a par po kojem je serija dobila ime upoznao se na sastanku anonimnih pretilih osoba. Njih dvoje zaljubili su se na prvi pogled zahvaljujući zajedničkoj želji i ljubavi prema slatkom, ali i tome da se slatkome odupru. Oboje su se suočavati s raznim životnim izazovima. Mike i Molly međusobno su se podupirali kako bi postigli svoje ciljeve, bilo da je riječ o gubitku težine ili Mollinoj odluci da odustane od učiteljskog posla i da počne ostvarivati svoj životni san, da napiše knjigu.

Osim u ovoj seriji glumca smo mogli gledati i u seriji 'Bob i Abishola', kao i u Mladom Sheldonu, Girl Meets World i drugim serijama. Osim toga tu su i filmske uloge poput one u filmu 'Bad Santa', 'Jersey Boys', 'Once upon a time in Venice' i 'Special Unit'.

