Trenerica Mirna o svađama u plavom timu: 'Odrasli su ljudi i znaju zbog čega su ovdje'

U proteklih nekoliko epizoda showa 'Život na vagi' mogli smo vidjeti kako su kandidati bili u tjednu bez trenera. Crveni i plavi tim trenirali su sami, a to im je pokazalo i neke poteškoće. Kapetan crvenog tima, Goran, kazao je da mu je bilo teško raditi vježbe, paziti na drugi i na vrijeme, a u plavom timu ovog je tjedna došlo do velikih neslaganja. Mogle su se vidjeti nesuglasice između Nine i Jure, ali u njih su se uključili i drugi članovi tima. Svađe i suze obilježile su ovaj tjedan, a kao šlag na tortu došao je i frižider pun hrane koji je kandidatima poslužio kao iskušenje. Sve ovo, nakon svog povratka u tim te nakon što je vidjela kakva je situacija, komentirala je i njihova trenerica Mirna Čužić.

Mirna je kazala da ju je to sve iznenadilo te dodala da misli i da je to normalno jer su natjecatelji u izolaciji od svijeta i jer imaju različite karaktere.

- Teško je biti u konstantnoj izolaciji s puno različitih ljudi, a time i karaktera, te još uz to svakodnevno pratiti naporne treninge. Ipak, odrasli su ljudi i znaju zbog čega su ovdje. Uvažavanje drugih i malo manje neprimjerenih komentara svima bi dobro došlo za mir u kući - rekla je za RTL pa dodala što ju je razočaralo.

- Razočaralo me to što znam da su svi oni kao pojedinci dragi ljudi, unatoč svim svojim vrlinama i manama i zaista im nije bilo potrebno da rastroje tim i uzburkaju odnose unutar kuće. To će se sigurno odraziti i na treninge, izazove i zajednički život - rekla je. Mirna je prokomentirala i to što su neki kandidati uzeli nekoliko proizvoda iz frižidera.

- To me baš jako razočaralo. Toliko truda na treninzima, toliko razgovora o prehrani, disciplini i posljedicama nezdravog života. Ako su pokleknuli sada ovdje u kući u izoliranim uvjetima, što će onda tek biti vani? Cilj je ustrajati ovdje, naučiti što više i zadržati disciplinu unatoč teškim trenucima. To je ono što gradi karakter i gura nas prema ostvarenju ciljeva - bilo to gubitak kilograma ili nešto drugo u životu - rekla je.

Inače, Mirna se 'Životu na vagi' priključila ove godine. Ova Zagrepčanka s dubrovačkom adresom došla je zamijeniti Maju Ćustić, a u Župi dubrovačkom ima svoju teretanu.

- Prije svega, bila mi je čast što su baš mene odabrali za tako odgovornu ulogu promjene životnih navika ljudi koje ću tamo trenirati, ali i mnogih na malim ekranima kojima je ovaj show poticaj i motivacija da naprave iskorak nabolje u vidu zdravlja - fizičkog, a time i psihičkog. Pravi izazov zapravo tek kreće i osjećam veliku odgovornost i čast što imam priliku sudjelovati u projektu koji ima pozitivan utjecaj na cijelu Hrvatsku s obzirom na to da smo visoko na ljestvici pretilosti u Europi - kazala je trenerica u svom prvom intervjuu.

