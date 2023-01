Tragičan kraj modnog maga: Ubijen je na stepenicama svoje vile, a njegova smrt sablaznila je svijet

Dobro sam znala za čuvenu izjavu Giannija Versacea: "Ista haljina izgledat će posve drugačije na Madonni i Lady D", ali je isto tako nisam uzimala zdravo za gotovo, uvjerena kako je talijanski mag seksi mode pao pod utjecaj glamoura koji je okruživao neprežaljenu britansku princezu. No, tada sam se, baš u predbožićno vrijeme, našla u Londonu, a za taj je posjet na mom osobnom rasporedu bila i velika retrospektivna izložba Giannija Versacea. Na njoj su me prvenstveno zanimali kazališni kostimi, jer u nekoliko velebnih dvorana bili su izloženi senzacionalni kostimi koje je radio za La Scalu, za operu i balet. Upravo zbog baletnih kostima nisam pitala kolika je cijena ulaznice (iako su ljubazni Britanci na međunarodnu press iskaznicu i za tu izložbu karte prodavali 50 posto jeftinije), jer jedan od najpoznatijih kostima Crnog labuda svih vremena, i u svim svjetskim produkcijama "Labuđeg jezera", kreirao je upravo Versace za "Labuđe jezero" u La Scali. Ali moje kulturološke namjere zamalo su pale u vodu na samom ulazu na izložbu.

Tamo je, naime, u vitrini od neprobojnog stakla, vidljiva s ulice, stajala čuvena Versaceova ljubičasta haljina koju je princeza Diana nosila nakon razvoda i za koju se danas smatra da je bio njen iskorak u svijet mnogo slobodnije, seksepilnije, pa i internacionalnije mode. Otprilike pola sata staja sam pred tom vitrinom potpuno zbunjena, jer gledala sam u, doduše svilenu, ali posve običnu dugu haljinu. Od te vitrine kroz duži tunel od bijelog platna vodio je put do same izložbe, a prva stvar koju je posjetitelj vidio na samom ulazu bila je ogromna (barem 5 puta 5 metara) fotografija: Lady D u toj istoj haljini. I tu je haljina zapravo preuzela svu čaroliju žene koja ju je nosila i do danas je jedna od najljepših večernjih haljina koje sam imala prilike vidjeti. I to je ta Versaceova modna tajna - on je zapravo obožavao žene (iako ne u svom krevetu) i baš od svake je mogao napraviti princezu.

Gianni Versace rođen je 2. prosinca 1946. godine u lučkom gradu na krajnjem jugu Italije, mjestu u kojem su se miješale kulture Grčke, Bizanta, Španjolske, Albanije, Francuske i Italije, a svaki od tih utjecaja jasno se može pratiti kroz njegov dizajnerski rad. Njegova je majka bila krojačica, imala je Francesca Versace Elle krojačnicu i salon, a otac Antonio Versace bio je plemenitaš iz obitelji koja je izgubila sve. No, ostao je stav da djeca moraju biti obrazovana, i baš su takvo vrhunsko obrazovanje, puno glazbe i umjetnosti, pružili svom sinu. Bilo je to teško vrijeme u poslijeratnoj Italiji, roditelji su naporno radili, djeci nije ništa nedostajalo, ali Gianni i Donatella (rođena 1956.) nikada nisu imali majčinu ljubav, koja je pripala prvorođenom sinu Santu (1944.).

No, baš je Gianni najviše bio uz nju, odrastao je u njenoj krojačnici, uglavnom crtajući. Zbog tih su crteža njegovi roditelji bili pozvani u školu, jer učitelje su zgrozili seksualizirani crteži žena, a devetogodišnji Gianni nije mogao objasniti da njega zanimaju haljine koje dobro padaju s bujnih ženskih grudi, a ne same te grudi. Kasnije upisuje Arhitektonski fakultet, ali ga brzo napušta, jer njegova majka više nije željela biti u svojoj krojačnici bez tako dobrog pomagača. Gianni tamo malo-pomalo preuzima cijeli posao. No, 1970. u njegovom se životu pojavljuje bogati poduzetnik iz Milana, Ezio Nicosia, vlasnik marke Florentine Flowers, koji Gianniju nudi posao. Uspjeh je vrtoglav, prva kolekcija tako se dobro prodaje da Nicosia Versaceu poklanja prvi volkswagen kabriolet, a Gianni neumorno radi. I cijelo vrijeme mašta o odjeći koja će nositi njegovo ime. Tu muku 1976. prekida brat Santo. On se preselio u Milano i pomogao Gianniju da stvori vlastiti posao, preuzeo je financije i mlađem bratu povjerio kreativnu stranu posla. Rođena je tvrtka: "Gianni Versace S.p.A."

Foto: Arne Immanuel Bänsch/DPA Svoju prvu kolekciju pod vlastitim imenom Versace je predstavio svijetu 28. ožujka 1978. godine, u milanskoj palači Palazzo della Permanente. Svijet je bio zadivljen, a modni su kritičaru zapisali da su ljudi u prvom redu morali imati sunčane naočale kako ih ne bi zaslijepio sjaj s piste. Na toj je pisti stvorena modna kuća Versace, koja je vrlo brzo postala standard stila i slobode, mode koja je nudila seksepil na posve nesputan način i koja je poručivala da je sva raskoš ovog svijeta dopuštena onima koji je mogu platiti. Načitan i obrazovani Versace za svoj je logo odabrao glavu Meduze, stvora iz grčke mitologije, čudovišne žene koja je ljude pretvarala u kamen.

Svoj prvi milanski butik otvorio je 1979. godine, a tada je lansirao i prvu mušku kolekciju. Dvije godine kasnije braći se pridružila i sestra Donatella. Ona je na sebe preuzela marketing i zaslužna je što je uskoro moda Versace postala moda bogatih i slavnih, te da je nositi Versace postalo pitanje prestiža u cijelom svijetu, a ne samo u Italiji. Modna kuća Versace zapravo vlada osamdesetim godinama 20. stoljeća i danas je svojevrsni sinonim za slobodu tog vremena. Gianni kreira modu koja je hrabra, seksi, šokantno dekoltirana, odjeću koja razotkriva noge, ramena, leđa... pokazuje i slavi ljepotu žene. Vrlo brzo zvjezdana lista klijenata raste, a predvode je: princeza Diana, Madonna, Elton John, Sting... Sam Gianni je neumoran i voli eksperimentirati, laserski kroji i spaja svoju odjeću, prvi koristi računala u modi... I ubrzo je mnogo više od modnog dizajnera, jer Versace postaje div kozmetičke industrije, s naglaskom na mirisima iz čijih bočica doslovno "vrišti" seks, ali i industrije koja proizvodi sve za dom. Godine 1981. Versace je na tržište lansirao prvi ženski miris "Gianni Versace", a 1986. prvi parfem za muškarce "L'Homme". No, svijet luduje i za njegovom kolekcijom posuđa, namještaja, tekstila za dom... Odjednom je glava Meduze posvuda. Gianni tada odlazi u kazalište, stvara nevjerojatno lijepe i raskošne kostime, a u toj ga ulozi cijeli svijet upoznaje kada se pridružio kostimografima tada vrlo popularne TV serije "Poroci Miamija". Modna legenda tvrdi da je upravo on odlučio da će Don Johnson luksuzna odijela nositi na običnu pamučnu majicu.

Vrijeme njegove najveće slave ujedno je i vrijeme njegovih najvećih ljubavnih "ulova". Versace ne skriva da ga zanimaju samo muškarci, a među mladim modelima nude mu se neki od najljepših muškaraca svijeta. No, jednog od njih otima mu rođena sestra. Paul Beck iz Giannijevog kreveta odlazi u Donatellin i ubrzo je njen zakoniti suprug, a brat i sestra zbog te izdaje nisu razgovarali više od godinu dana. "Rat" prestaje 30. lipnja 1986. godine kada Donatella rađa kćer Allegru, Giannijevu ljubimicu i nasljednicu. Malena djevojčica postaje njegova princeza koju vodi svuda sa sobom, i koju je razmazio do nevjerojatnih razmjera.

No, 15. srpnja 1997. je dan tragedije. Gianni Versace ima samo 50 godina i ubijen je na stepenicama svoje vile u Miami Beachu, što je samo po sebi nevjerojatno, jer svuda se kretao u pratnji tjelohranitelja, a tog je jutra bez njega skoknuo do obližnjeg kioska po novine. Ubijen s dva hica iz pištolja, jedan mu je raznio lice, a drugi je metak završio u njegovu vratu. Pored tijela pronađena je mrtva ptica, zbog čega i danas mnogi sumnjaju u policijsku verziju raspleta događaja i tvrde da ga je ubila mafija. Bilo je to, i ostalo, najpoznatije ubojstvo u svijetu mode, a zbog onog što se dogodilo u klanu Gucci teoretičari zavjere tvrde da su i ovdje prste u zločinu imali članovi obitelji, nezadovoljni odlukom da jedna nećakinja nasljeđuje baš sve. I danas je pravi motiv ubojstva tajna, a policija tvrdi da ga je ubio Andrew Cunanan, serijski ubojica koji je ubijao sve svoje bivše seksualne partnere kada je doznao da je zaražen AIDS-om. No, to i dalje potpiruje priče, počevši od one koja počinje pitanjem: kako je moguće da je Versaceu uspio prići serijski ubojica za kojim je FBI tragao puna četiri mjeseca?

Foto: profimedia