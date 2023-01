Tony Cetinski pohvalio se urodom iz svog vrta, javio se i brat Matteo: 'Šta si sve pobrao?'

Pjevač Tony Cetinski (53) prije gotovo šest godina napustio je Zagreb nakon 25 godina boravka u metropoli i vratio se u rodnu Istru. A da mu život tamo itekako godi Cetinski ne krije. Svojim pratiteljima na Instagramu sada se pohvalio i urodom iz svog vrta u Rovinju. -Plodovi vrta rodnog doma mog! Stop GMO - napisao je glazbenik u opisu nekoliko fotografija koje prikazuju domaće naranče i limune. Ispod objave uslijedili su brojni komentari, a među njima je i onaj Tonyjevog brata Mattea koji je nasmijao mnoge.

- Ma šta sve si pobrao?? - upitao ga je Matteo na što je Tony uzvratio da nije i da je ostavio i njemu malo. -I bolje ti je - odgovorio mu je Matteo.

Inače, Tony i njegov mlađi brat Matteo (49) oboje su krenuli istim smjerom - glazbom, a oduvijek su jedan drugome velika podrška u svemu. Iako ne poziraju zajedno često, zbog čega nema puno njihovih zajedničkih fotografija, jako su bliski. Braća Cetinski nedavno su brojne obožavatelje iznenadili simpatičnom zajedničkom fotografijom koju je na svom profilu objavio Matteo.

- Ovako je nekako naopačke izgledala 2022. Meni najgora godina u životu. Al' okrenuli smo joj stražnjice i gledamo naprijed, a neka nam leđa uvijek čuvaju žene. Jer su jači i opasniji spol! Trdo sprida i gremo vajka zgoru - napisao je glazbenik i dizajner.

- My little bro. I love my little bro - komentirao je Tony bratu. Inače, Matteo se osim glazbom, bavi i dizajnom interijera, ali i nakitom, restauracijama namještaja, slikarstvom... - Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama odmorim se od mozga - otkrio je u intervjuu za IN magazin prošle godine.

