'Tonyju Cetinskom nikada neću zaboraviti što je učinio za mene'

O samostalnom koncertu dugo je sanjao, a sada se snovi Marku Kutliću konačno ostvaruju. Za tjedan dana talentirani glazbenik stat će pred zagrebačku publiku u zagrebačkoj Tvornici Kulture gdje će ujedno i predstaviti svoj novi album ‘U kapi tvoje ljubavi’. Marko ne krije uzbuđenje zbog koncerta koji opisuje kao jednu lijepu glazbenu priču s puno iznenađenja.

– Kako je naš dragi Oliver govorio i pjevao: “Život je šaka suza i vrića smija” – to je ono što publika može očekivati u Tvornici, jednu životnu priču, kako to inače biva na mojim koncertima uz naravno puno zabave i veselja. Bit će nekoliko gostiju iznenađenja, za svakog po nešto – tajnovito će Marko.

S tremom problema nema, iako ističe da mu je jako stalo da publici da najbolje od sebe. – Imam onaj osjećaj pozitivnog uzbuđenja i adrenalina, možda čak i najjači do sad i sretan sam što je tako jer to je znak da mi je stvarno stalo, stalo mi je do tog što će publika taj dan odnijeti kući i potrudit ću se da nitko ne ode praznog srca – dodaje glazbenik. Jedna od posebnih gošći koja će svojom dirljivom pričom o borbi protiv raka publici izmamiti osmijeh, ali i suze, bit će 16-godišnja Elma Tomić.

Foto: Instagram

- Elmu sam upoznao u trenutku kada sam se borio sa svakodnevnim ljudskim problemima i glupostima, dok je ona vodila borbu protiv teške i ružne bolesti. U trenutku kada ju je rak izjedao iznutra, ona nije skidala osmijeh s lica i bila je toliko vedra i pozitivna, dok sam se ja s druge strane živcirao oko najsitnijih gluposti. Zahvalan sam dragom Bogu jer mi je obogatio život njenom pojavom. Dobio sam jednu uvijek iskrenu i direktnu prijateljicu, punu ljubavi i radosti koja isijava iz njezinih očiju, a i puno toga sam naučio. To je samo dokaz da godine nisu važne i da i od mlađih od sebe možeš puno naučiti – otkriva Kutlić kojeg mnogi smatraju predvodnikom nove glazbene scene. Stavlja li mu ta ‘titula’ dodatan teret na leđa?

– Ne, jer ja se ni s kim ne natječem. Radim ovo iz ljubavi i ne rušim nikakve rekorde, tako da ne osjećam nikakav pritisak. U trenutku priprema za moj prvi veliki koncert pitali su me zašto Tvornica Kulture, a ne Dom Sportova, a ja sam im odgovorio: “Da sam se htio natjecati i baviti sportom, otišao bi u Dom Sportova, ali ja želim stvarati glazbu, pisati i pjevati i zato sam izabrao Tvornicu” – istaknuo je Kutlić. Iako ga mnogi smatraju zavodnikom i miljenikom žena, Marko kaže kako se ne osjeća tako, no ipak priznaje kako mu gode komplimenti na račun izgleda. Osobito oni koji stignu od kolegice Antonele Đinđić s kojom je u sretnoj vezi već više od godinu dana. - Sretan sam sa svojom Nelom, a čime me iz dana u dan osvaja, ostat će naša tajna – kaže pjevač koji je svoju odabranicu upoznao tijekom snimanja HRT-ove ‘A strane’. A osim Nele, najveća životna radost i velika motivacija u svemu što radi su mu i sinovi Petar i Pavao koje ima s bivšom suprugom Marijom.

– Jako volim provoditi vrijeme sa sinovima. Puno se volimo, družimo, igramo, pričamo i gledamo crtiće. Imaju afiniteta za glazbu, ali neka ostane na tome. Volio bi da jednog dana sami u svojoj slobodi odluče čime će se baviti – kaže Marko koji je svojim sinovima posvetio i pjesmu ‘Sam protiv svih’. U odličnim je odnosima i s Tonyjem Cetinskim kojeg često naziva ‘velikim bratom’, a on mu i danas puno pomaže u karijeri. - Uvijek je tu uz mene i kada god trebam neki savjet, uvijek mi se javi na mobitel i odgovori na poruku. Najviše mi je ipak pomogao na početku karijere, jer kada iza jednog balavca od 19 godina koji je tek ispao iz pelena stane jedan takav pjevač, to je velika stvar i puno mi je značila tada, a i dandanas i nikada mu to neću zaboraviti – kaže Kutlić.

Foto: Instagram

Osim glazbe, Tonyja i Marka povezuje i duhovnost. Obojica su vjernici i ne srame se to priznati. – Ja sam samo čovjek koji vjeruje u Boga i ne sramim se to reći ni pred kime, a isto tako ne ulazim ni u čiju slobodu i ne popujem drugima kako bi trebali živjeti, jer smatram da svaki čovjek ima svoj put i da ni jedan put nije isti – napominje. Ima izuzetno uspješnu interakciju s publikom, a koja je njegova formula uspjeha? - Trudim se i radim, to je ono što je sigurno i svaka pjesma koju otpjevam izlazi iz srca. Meni je bitno da izazovem reakciju, bilo kakvu, osmijeh, plač ili samo da se nešto dogodi, jer ako nema reakcije, ne vrijedi... – kaže Marko koji već sad ima planove i za iduću godinu.

Foto: Instagram

– Ova 2019. je za sada stvarno moja godina i hvala Bogu i svima ostalima koji su se potrudili da to bude tako. Sve mi se posložilo i nadam se da će ostati tako. Volio bih malo stati na loptu i uzeti nekoliko tjedana, a možda i koji mjesec odmora početkom 2020., a nakon toga povratak na posao i pripreme za nove singlove i drugi album – najavljuje. A tijekom odmora možda će i ‘pod nož’ zbog ozljede ramena koju vuče već sedam godina. – Već godinama pokušavam izbjeći operaciju, ali ako ne bude bilo druge morat ću operirati rame. No nema veze, mikrofon nije težak – smije se Marko koji velikih želja u 2020. godini nema. – Samo neka ostane ovako kao sada i ja ću biti sretan, to je sve što priželjkujem – zaključuje Marko Kutlić.