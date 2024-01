Tony Cetinski: 'Nisam očekivao da su influenceri toliko utjecajni u političkim krugovima'

Koncert Tonyja Cetinskog koji se u Sarajevu trebao održati 10. veljače i službeno je otkazan, a naš se glazbenik o svemu sada oglasio i za Avaz.

- Bilo mi je ponuđeno da napravimo koncert istog dana na nekoj drugoj lokaciji - na Bjelašnici. Ja to ne mogu prihvatiti, jer ja sam bio spreman za koncert ispred Vječne vatre. Zahvalio sam se. Nemam gorčine prema publici niti sekunde, ali da su influenceri postali tako utjecajni u političkim krugovima, nisam očekivao, kazao je Tony i odgovorio na pitanje s kim je dogovarao koncert u Sarajevu.

- Moj menadžer je razgovarao i dogovarao s agencijom "Stage Production“. On me pitao jessam li slobodan taj datum, ja sam rekao da jesam, a to je bilo dosta davno kad se to dogovaralo. Ja sam bio spreman, dapače, bio sam presretan i ponosan da zaokružim prekrasnu priču sa svojom sarajevskom publikom s kojom se družim od 1989. godine, izjavio je Cetinski.

Podsjetimo, u Bosni i Hercegovini nastala je rasprava nakon najave Tonyjevog koncerta u Zagrebu. Naime, nakon što je predstavljen program godišnjice Zimskih olimpijskih igara koje su bile održane 1984. godine u Sarajevu. Mnogi građani najviše su komentirali odluku odbora za organizaciju 40. godišnjice ZOI-ja da na obilježavanju pjeva Tony Cetinski. U javnosti su odjeknule kritike influencerice Hane Hadžiavdagić Tabaković i pijanista Vlada Podanyja.

Odvratno!!!! 40 godina od Olimpijade, a Vi dovlačite nekoga tko nije iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine… Tony je super, vrhunski izvođač, ali što se volite uvlačiti u guzove svima van granica naše zemlje… sram da vas bude… ‘Ugasili‘ ste nam umjetnike, kulturu, sreću … i uvozite je da bi opravdali vaše ‘uloge‘ u tome… Zato napuštam Sarajevo i BiH… s ‘vama‘ ne želim da dijelim ni zrak - napisao je Podany, dok je Hana izjavila kako u BiH ima dovoljno mladih perspektivnih pjevača i živućih legendi koji su mogli nastupati.

- Baš me zanima da li bi itko iz Srbije ili Hrvatske za ovakvo događanje pozvao pjevača koji nije iz njihove zemlje… evo odgovorit ću vam - NIKADA!. Pored toliko mladih perspektivnih pjevača iz BiH i živućih legendi ti zoveš nekoga ‘sa strane‘ za obilježavanje 40 godina ZOI-a?! Što je s glavom??? NO COMMENT!

