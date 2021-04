Frontmen domaćeg benda Ogenj: Moji vjernički, kristoliki stavovi u svakom pogledu nadopunjuju

Nakon nominacije za nagradu Porin u kategoriji najboljeg Word Music albuma, koprivnički folk-rock bend Ogenj objavio je spot za singl “Duša” s aktualnog albuma “Si kak jen”. Mnogi tu pjesmu smatraju najrokerskijom na albumu. Pjevač benda Tomislav Mihac Kovačic o singlu pro-life tematike nabijenom emocijama kazao je:

– Bio je to pravi trenutak, a možda su neki od nas “zaspali” pa se čekalo da se opet malo aktiviramo. Inače, singl je bio planiran i pripremljen već početkom godine, no kako je izašao „Zela si me“, morali smo ostaviti malo mjesta i pripremiti “vremenski” teren za novi. Tak je “Duša” bila “planirana” – započinje Tomek, koji potpisuje tekst i glazbu pjesme, a otkrio nam je više i o tome što ga je inspiriralo. – Inspiracija me uvijek ulovi na svim aspektima života. Ponekad je dobro i pošteno pisati o tome na kojim ti valovima srce kuca. Moje kuca za život i uvijek bude kucalo na toj strani – govori nam frontmen Ognja, koji je nekoć nastupao s punk-bendom Božje ovčice, a pritom nam otkriva je li na pisanje pjesme utjecala činjenica što je otac troje vesele dječice.

Pro-life tematika

– U vrijeme pisanja bio je samo Job, tada Ruah i Ruta još nisu bile u planu, no Ana i ja smo oduvijek maštali o kući punoj djece. Kuću imamo, i popunjavamo je – kaže nam sa smiješkom Tomek, koji se osvrnuo na pro-life tematiku pjesme. – Kada slušate i čitate tekst, jasno vam je o čemu se radi, pogotovo ako ga još i srcem razumijete. A pjesma govori o vapaju tek začetog, nerođenog djeteta koje se bori s mišlju da nije voljeno i da će možda biti odbačeno i prije nego što se rodi, i u tom strahu moli majku da ga zagrli, da ga brani od svijeta koji ga ne želi. S druge pak strane, refren progovara o boli i praznini majke koja je iskusila iskustvo ubojstva svoga neželjenog djeteta. Jasno, iz mojeg života se vidi da to predstavlja moj svjetonazor – objašnjava pjevač te dodaje da, kad inspiracija prožme stvaranje, nema toga što može srušiti snagu volje i namjeru da glazba ili tekst ne dođu do publike.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

– Publika nema problema s našim iskrenim emocijama ni u kojoj pjesmi. Ako na naše ili moje zalaganje za život netko gleda u negativnom kontekstu, onda se taj prvi mora upitati je li njegovo mišljenje pod utjecajem raznih lobija ili pak politike – kaže nam. Na pitanje jesu li korijeni njegova svjetonazora isključivo religiozni, odgovara: “Ne sjećam se je l’ bila prvo kokoš ili jaje. Tako je i s ovime. Isprepliću se. No moji vjernički, kristoliki stavovi u svakom pogledu nadopunjuju i daju snagu ovom potonjem.”

U borbi za nagradu

Prije dvije godine Ogenj je trijumfirao s čak dvije nagrade Porin, za najbolji etnoalbum “Domaj” i najboljeg novog izvođača, a ove će godine pokušati izboriti još jedan u konkurenciji s Amirom Medunjanin i Dunjom Knebl & Kololirom.

Foto: Promo

– Teško nam je prognozirati jer ova kategorija i nije naša (za etnoalbum). Šira je od kategorije etnoalbuma, a kolegice su stvarno dugo na sceni, i to kakvoj. Ali Ogenj svira taj dobri miks muzike, a svirali smo i u svijetu, pa možemo reći da je naša muzika svjetska. Tak’ da i spada u world music, kaj ne? – smije se pjevač. Osvojene kipiće, kaže, čuvaju na počasnom mjestu u središnjem dijelu njegove kuće, a društvo im prave svijeće i svete ikone. Bude li ih još, preselit će ih u novu staklenu vitrinu.