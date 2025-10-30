Tko su članovi obitelji Rimac? O Matinom bratu i sestri malo se zna, a majka je bila direktorica mnogih tvrtki

Osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe, Mate Rimac, posljednjih je godinu dana u središtu pozornosti ne samo zbog svojih poslovnih postignuća, već i zbog događanja u privatnom životu. U lipnju prošle godine pojavila se vijest da se Rimac razveo od supruge Katarine Lovrić. Mate (37) i Katarina (34) upoznali su se prije gotovo dvadeset godina u Livnu, zahvaljujući Matinom bratiću Anti, kako je jednom prilikom ispričala Katarina. Nakon sedam godina veze i dugogodišnjeg poznanstva, par je u svibnju 2021. godine svoju ljubav okrunio brakom. Prema navodima bliskih izvora, njihov se brak završio mirno i bez sukoba. “Između Katarine i Mate nije bilo svađe. Rastali su se u miru prije nekoliko mjeseci. Katarina se iselila iz zajedničkog doma i kupila stan na Trešnjevci. Razlog razvoda nije treća osoba, već neslaganje karaktera i različiti pogledi na život,” rekli su tada dobro upućeni izvori.

Katarina, koja dolazi iz skromne radničke obitelji, navodno se teško prilagodila tempu života uspješnog poduzetnika, u kojem obitelj i posao često idu ruku pod ruku. Zbog kontinuiranog interesa javnosti, često se pisali i o ostalim članovima Rimčeve obitelji. Prije nego što je razvod sina Mate privukao svu pažnju, u lipnju prošle godine pisalo se o njegovu ocu Ivanu Rimcu, koji je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Rimcu starijem sudilo se po optužnici iz 2013. godine, a nepravomoćna presuda donesena je 24. listopada 2023. te otpremljena strankama u prosincu iste godine. Ivan Rimac proglašen je krivim za izvlačenje novca iz tvrtke Slavonija DI iz Slavonskog Broda, koja se bavi preradom drva.

Mediji se također često prisjećaju i Matine majke, Zdenke Rimac, koja je na sinovom vjenčanju 2021. u Livnu privukla brojne poglede zahvaljujući svom mladolikom izgledu. Kako je otkrila dizajnerica Vesna Sposa, Zdenka je tada nosila elegantnu zlatnu haljinu na preklop s visokim prorezom, šivanu po mjeri. Kombinaciju je upotpunila zlatnim cipelama i torbicom, dok je kosu raspustila u meke valove. Na društvenim mrežama tada su se nizali komentari poput: “Koliko je njoj godina, 30?” Zdenka Rimac poznata je poduzetnica te je kroz godine bila direktorica i osnivačica više tvrtki povezanih s obitelji Rimac – među njima Rimc, Insido, Akis, Pandion, Kreusa i Rimac automobili d.o.o. Trenutačno vodi građevinsku tvrtku Lucina. Slobodno vrijeme provodi između obiteljskog posjeda pokraj Samobora i rodnog Livna, a na društvenim mrežama često dijeli obiteljske trenutke sa svoje troje djece – Matom, Ivanom i Antonijem.