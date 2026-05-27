Povijesni uspjeh za Lelekice i Hrvatsku: Ostvarile su ono što nikome nije pošlo za rukom

Nakon osvojenog 15. mjesta u finalu Eurovizije, grupa Lelek je ostvarila još jedan veliki uspjeh. Naime, pjesma "Andromeda", inspirirana tradicijom sicanja, ušla je na britansku glazbenu listu. Debitirala je na prestižnoj Official Singles Sales Chart, koja prati isključivo prodaju, što pokazuje stvarnu podršku publike.

- Povijesni trenutak za hrvatsku glazbu. Naša 'Andromeda' debitirala je na UK Official Singles Chart Top 100. Time je postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikad našla na UK Top 100 ljestvici - stoji na službenom Instagram profilu grupe. Time su se djevojke pridružile Ivi Robiću i Baby Lasagni kao treći hrvatski izvođač na britanskim ljestvicama, ali su ujedno i prvi ženski izvođač te prvi sastav iz cijele regije kojem je to uspjelo.

Momentum se gradio od nastupa u Beču, gdje je snimka izvedbe postala viralna na YouTubeu, prestigavši i favorite iz Finske. Ulazak na britansku ljestvicu mnogi nazivaju velikim međunarodnim uspjehom hrvatske glazbe, a članice su naglašavale kako im je cilj bio prenijeti čistu emociju, što je rezultiralo ovim uspjehom.

Podsjetimo, nakon završetka finala Lelekice su se oglasile ekskluzivno za Večernji list: - Pozdrav svima! Evo nas poslije finala. Nismo pobjedile, nema veze.Jako smo sretne i zahvalne. Nama je već prolazak u finale bio pobjeda i nikad nismo više uživale na pozornici. Hvala vam na svemu, 15. mjesto je ogromna stvar i jako smo sretne. Hvala vam i volimo vas - poručile su Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak.

