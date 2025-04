Tko je sve slavio na spektakularnoj 31. Večernjakovoj ruži? Baby Lasagna, Mojmira Pastorčić, Vedran Mlikota...

Najstarija i najprestižnija medijska nagrada Večernjakova ruža ove godine obilježila je svoj 31. rođendan, a kao i sve rođendane i ovaj smo proslavili na najglamurozniji način - dodjelom nagrada medijskim stručnjacima uz odličnu zabavu. Najprestižnija i najstarija medijska nagrada u Hrvata ove se godine dodjeljivala u osam kategorija i to su bile: "Digitalna ruža", "Glazbenik godine", "Glumačko ostvarenje godine", "Novo lice godine", "Radijska emisija godine", "Radijska osoba godine", "Televizijska emisija godine" i "Televizijska osoba godine".

Dodjela nagrada se održava u zagrebačkom HNK, a prisustvuju brojne istaknute osobe među kojima su nominirani, prezenteri, glazbenici i drugi uvaženi gosti. Voditeljice dodjele su Daniela Trbović i Doris Pinčić Guberović, a još je bitno napomenuti i da su dobitnike birali čitatelji Večernjeg lista, kao što to čine i svake godine.

Medijski spektakl godine možete pratiti na HTV1 od 20:15, ali i na YouTube kanalu Večernjeg lista te na portalu Vecernji.hr. Tijek večeri slijedi u nastavku.

TIJEK VEČERI:

21:40 Završila je 31. Večernjakova ruža!

21:38 Glazbenik godine jest Baby Lasagna. Marko je u Parizu na turneji, a nagradu je preuzeo njegov PR menadžer Krešimir Šustić.

- Želio bih se, u ime Baby Lasagne, zahvaliti svima koji su glasali, kao i čestitati svim kolegama koji su bili nominirani. Hvala i Večernjem listu koji nas prati od samog početka i pruža nam veliku podršku. Hvala od srca! - rekao je.

21:33 Voditeljice najavljuju posljednju kategoriju. Naime, još nam je ostalo otkriti tko je "Glazbenik godine". Prezenteri Stela Rade i Marko Tolja otkrivaju pobjednika, a u borbu su ušli: Baby Lasagna, Prljavo kazalište, Jelena Rozga, Severina i Urban&4.

21:28 Slijedi nastup našeg ovogodišnjeg eurovizijskog predstavnika. Marko Bošnjak u zagrebačkom HNK izvest će pjesmu "Poison Cake" koja će se u svibnju oriti i Baselom.

21:22 TV emisija 2024. godine je "Dnevnik velikog Perice".

- Naravno, zahvaljujem Kreši, zahvaljujem HRT-u što su uopće omogućili da dođemo ovdje i napravimo ovu seriju. Zahvaljujem publici koja je glasala, ali zapravo je potpuno logično da je 'Dnevnik velikog Perice' dobio Ružu. Ne zato što je konkurencija bila lošija nego čak mislim da su sve emisije u konkurenciji bile bolje od 'Dnevnika velikog Perice', ali nisu imale šanse. Naime, sve emisije se bave stvarnošću, uglavnom hrvatskom, a jedino je 'Dnevnik velikog Perice' proizvod mašte. Ajmo biti iskreni, dali itko poznaje nekog tko bi glasao za hrvatsku stvarnost a protiv mašte, a da pritom nije član Vlade Republike Hrvatske? - upitao je redatelj Vinko Brešan i izazvao aplauz publike.

21:20 Doris i Daniela najavljuju dodjelu prestižne statue u kategoriji "TV emisija godine". Prezenteri su stand-up komičar Ante Travizi i influencer Pino Kovačević. U ovoj kategoriji nominirani su: Dnevnik velikog Perice (HRT), Dulum zemlje (HRT), Izborni specijal na Novoj TV, Sretni gradovi (HRT) i Stanje nacije (RTL).

21:13 Ovogodišnju Večernjakovu ružu svojim su nastupom uveličali i pobjednici ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala Vinko i Ex Mozartine koji su izvode svoju pjesmu "Svijet drijema".

21:10 TV osoba 2024. godine je Mojmira Pastorčić.

- Molim! Hvala vam svima od srca – hvala svima koji su glasali, hvala Večernjem listu što me uopće uzeo u obzir za ovu kategoriju. Hvala mom timu koji svakog dana iz potpunog kaosa uspije napraviti pola sata programa koji ljudi mogu gledati. Ovo mi je najbolji poklon za deseti rođendan emisije Direkt, koji je za tjedan dana – i da, sad imam priliku sve gledatelje javne televizije pozvati na proslavu! Bit će to odlična emisija. U ovih deset godina posebno sam ponosna što sam imala priliku pričati važne, raznolike priče – one za koje vjerujem da pokreću rasprave, izazivaju reakcije i ponekad, nadam se, mijenjaju svijet u kojem živimo. Ako sam išta naučila, osim da tugu treba držati s dvije ruke čvrsto, onda je to da se autentičnost i originalnost i dalje najviše cijene – a za sve to treba raditi. I to puno. Pusa, bok! - poručila je Mojmira.

21:08 Čast biti nominiranima za najstariju medijsku nagradu u Hrvata pripala je: Zrinki Grancarić (HTV), Damiri Gregoret (RTL), Hrvoju Krešiću (Nova TV), Jošku Lokasu (HTV) i Mojmiri Pastorčić (RTL).

21:07 Voditeljica Doris Pinčić Guberović otkriva da je iduća kategorija "TV osoba godine", a predstavit će je glumci Ana Uršula Najev i Momčilo Otašević.

21:03 Za "Glumačko ostvarenje godine" nominirani su: Bernard Tomić, Judita Franković Brdar, Csilla Barath Bastaić, Vedran Mlikota i Jelena Perčin. Publika je nagradu dodijelila Vedranu Mlikoti koji večeras ima predstavu pa je za njega nagradu preuzela mlada kolegica Mara Brkić.

- Dobro večer svima. Ja sam Mara Brkić, glumica. Moj kolega Vedran ima večeras predstavu pa je mene zamolio da preuzmem ovu nagradu. Hvala svima od srca što ste glasali za njega i nastavite pratiti 'Kumove' - poručila je Mara uz gromoglasan pljesak svih u publici.

21:01 Nakon glazbenog broja, nastavljamo s dodjelom. Slijedi nam kategorija "Glumačko ostvarenje godine" koju će predstaviti glumci Lana Barić i Janko Popović Volarić.

20:57 Doris najavljuje nastup Jelene Rozge. Jelena je nominirana za "Glazbenika godina", a izvodi svoju pjesmu "Lavica".

20:56 Nominirani u ovoj kategoriji su: glazbenici Antun Aleksa IDEM i Martin Kosovec, glumica i pjevačica Ružica Maurus, glazbenik Josip Pekas Peki i glumica Lana Ujević Telenta, a prestižna crvena statua pripala je Martinu Kosovcu.

- Puno mi je srce i iskreno mi je drago. Prvo želim zahvaliti svom menadžmentu – bez njih ne bih sve ovo izdržao. Oni me drže na nogama, daju mi snagu i vjetar u leđa. Hvala ti, Lidija. Hvala ti, Danijel. Bez vas ne bih mogao! Veliko hvala i mom prijatelju Žuti, scenaristu Večernjakove ruže – pravi čovjek na pravom mjestu. Zahvaljujem se i svom ujaku Lesiju koji me prijavio na The Voice, on je zaslužan što je sve krenulo tim putem. Hvala tati Mladenu koji me "dizajnirao", i mami Sanji koja me "isporučila" – bez vas doslovno ne bih bio ovdje! I da, danas je izašao moj treći singl – svakako ga poslušajte! - poručio je Martin.

20:51 Iduća kategorija jest "Novo lice godine", a dodijelit će je direktor i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i voditeljica Barbara Kolar.

20:46 Digitalna ruža pripala je podcastu Tribina.

- Došlo nas je puno, ali opet nismo svi. U našim zahvalama zahvalio bih se onima koji nisu došli i zahvalio bih se onima koji nisu mogli biti tu, a stvarno puno ljudi sudjeluje u ovom radu. Još više nas ljudi trpi doma, kad mi radimo te svoje gluposti. Nismo vam pripremili govor, to je istina, ali mogu vam reći samo da je veliki gušt raditi nešto što je hobi i velik je gušt kad te prepoznaju zbog toga. Hvala svima što nas gledaju, hvala svima što su glasali za nas - poručio je Mihovil.

20:41 Pinčić Guberović najavljuje sljedeću kategoriju - "Digitalnu ružu". Ova kategorija najmlađa je te se dodjeljuje tek od 2022. godine. Prezenteri su Nika i Domagoj, AI generirani likovi. Nominirani su: travel blogger Kristijan Iličić, Poslovni FM, serija Sram, Tribina i U trendingu.

20:36 Daniela Trbović najavljuje prvi glazbeni broj, a na pozornici nas očekuje Parni Valjak s pjesmom "Otkad te ne viđam često".

20:33 Večernjakovu ružu u kategoriji "Radijske osobe godine" osvojio je Slavko Nedić s Hrvatskog katoličkog radija.

- U Hrvatskoj postoji više od 150 radijskih postaja, a svaka od njih ima nekoliko zanimljivih osoba koje su zaštitna lica tog radija. Biti dio te kategorije za mene je velika čast. Vjerujem da, kad bi se ova ruža našla u rukama bilo koga od njih, svi bismo mogli reći da je zaslužena — pa tako i u mom slučaju. Zahvaljujem svima koji me prate, a posebno onima koji su bili uporni i potrudili se da ova ruža dođe baš u moje ruke. Prošle godine počeo sam obilježavati 50 godina rada, a tada sam i aktivnije i ozbiljnije počeo svirati u crkvi. Ipak, više od polovice tih 50 godina proveo sam na radiju. Ja živim uz radio, pjevam uz radio — ali najvažnije od svega: hvala dragom Bogu - kazao je Nedić.

20:30 Doris Pinčić Guberović najavljuje iduću kategoriju, riječ je o "Radijskoj osobi godine", a prezentirat će je glumica Nataša Janjić i rukometaš Zvonimir Srna. Nominirani u ovoj kategoriji su: Jana Bubnić Arčanin (Radio Korzo), Ivan Hlupić (Radio Sljeme), Ivona Kovačević (Yammat), Slavko Nedić (Hrvatski katolički radio) i Gordan Vasilj (Radio Dalmacija).

20:26 Emisija "Jutro na Otvorenom" pobjednica je u kategoriji "Radijske emisije godine".

- Mi radijski ljudi uvijek gledamo da se što prije maknemo od ovih reflektora jer jednostavno nismo navikli na ovo i gledamo da se vratimo tamo negdje u mrak ali evo, ovaj put bi htjeli uzeti malo vremena da zahvalimo svima kako treba - kazao je voditelj Filip Han.

- Hvala svima koji su glasali za nas, hvala svima koji su uz nas ovih desetak godina koliko smo skupa, hvala svima koji nas biraju ujutro za svoje društvo - znamo da imate izbora i zato - hvala vam. Hvala svima s Otvorenog radija i hvala Večernjakovoj ruži zato što nas je ona spojila 2016. Tu ispred smo popili rakiju i tad je sve krenulo - istaknuo je producent Bruno Bucić.

Ipak, najemotivniji trenutak stupio je kad je za mikrofon stala voditeljica Ivana Mišerić - Jako je lijepo raditi s prijateljima. Trudimo se biti prijatelji svakog jutra i trudimo se biti podrška i distrakcija u ovoj suludoj svakodnevici u kojoj živimo zajedno. Posebno smo otvoreni za ljude koji se osjećaju neshvaćeno, usamljeno, na margini društva, jer uz radio nikada niste sami. Htjela bih vam nešto ispričati. Prije par dana javila se jedna mama, ona se zove Tonka i iz Karlovca je. Ona je od nas tražila da proslijedimo zadnju poruku koju je njen sin poslao nama jedno jutro na radio za vrijeme njihove vožnje od Karlovca do Zagreba. To je bilo prije par mjeseci. Noa se zove sin i on je napisao nešto lijepo o svojoj mami i on je htio da ona to čuje na radiju. Mi tu poruku nismo pročitali, ni vidjeli. I kada su oni došli u Zagreb na Rebro u bolnicu ona je upalila radio i rekla 'Ajmo ih slušati malo'. On je rekao 'Ugasi ih, ne želim ih više slušati. Poslao sam nešto tako lijepo za tebe i nisu to pročitali.' I radio se ugasio. I Noa je preminuo prije mjesec dana od sarkoma. I sad uz sve sile, trud, volju, tehniku ovog stoljeća nismo uspjeli vratiti tu poruku koja je izbrisana zbog toga što je prošlo već neko vrijeme. I zato smo odlučili da ćemo ovu Ružu posvetiti upravo Noi jer mislim da bez obzira na to što nemamo konkretan sadržaj te poruke da je svemir htio da se njegov glas čuje i mislim da je večeras prava prilika za to i beskrajno smo zahvalni što smo na neki način bili dio njegovog života i što su nam se putevi sreli. Simbolično, jedna mala Ruža za jedan veliki dječji život - ispričala je emotivnu priču voditeljica Ivana Mišerić.

20:24 Nominirani za Radijsku emisiju godine su: Andromeda (Hrvatski radio), Beautiful day (Bravo!), Jutro na Otvorenom (Otvoreni radio), Povijest četvrtkom (Hrvatski radio) i Subotom u 1 (Radio Šibenik).

20: 22 Prva kategorija jest "Radijska emisija godine", a pobjednika otkrivaju glazbenica Maja Šuput i rukometaš Filip Glavaš.

20:19 Voditeljice Daniela Trbović i Doris Pinčić Guberović pozdravile su sve prisutne i gledatelje ispred malih ekrana. Predstavile su i stručni žiri koji je birao nominirane za Večernjakovu ružu. U žiriju su: Mirjana Žižić, pomoćnica glavnog urednika Večernjeg lista i voditeljica projekta Večernjakova ruža, urednici u Večernjaku Anamarija Kronast i Goran Gerovac, novinarke Večernjeg lista Maja Car i Ivana Carević, slikar i glazbenik Ivica Propadalo, producent Nikša Bratoš, poduzetnik i investitor Saša Cvetojević, znanstvenik Boris Jokić te skladatelj i producent Tomislav Mrduljaš.

20:16 Ovogodišnju dodjelu otvorio je Mirror crew sa svojim nastupom koji je uključivao ogledala.

20:15 Počela je 31. svečana dodjela najstarije i najprestižnije medijske nagrade Večernjakove ruže!

19:40 Na crvenom tepihu pojavili su se: Antonija Stupar Jurkin, rukometaši Zvonimir Srna i Filip Glavaš, glumica i pjevačica Ružica Maurus, Ksenija Urličić, Maja Šuput Tatarinov, Marko Grubnić, Martin Kosovec, Jelena Rozga, Marko Bošnjak...

19:00 Uzvanici i nominirani počinju pristizati na Večernjakovu ružu.