Tko je suprug Kamale Harris? Bivšu ženu varao s učiteljicom svoje djece, a Kamalu je upoznao na nesvakidašnji način

- Godine 2013. završio sam na zahtjevnom sastanku s klijentom. Riješili smo problem, a do kraja sastanka zadovoljan klijent mi je ponudio da mi sredi spoj na slijepo - prisjetio se Douglas Emhoff, suprug Kamale Harris, koji je u utrci da postane prvi "first gentlemen" Bijele kuće svih vremena. - Nitko ikada u povijesti nije rekao da je 8:30 ujutro savršeno vrijeme za pozvati nekoga na spoj, ali ja sam odlučio to učiniti baš tada - izjavio je Doug otkrivši da ga Kamala tjera da svake godine preslušavaju tu poruku koju joj je taj dan ostavio u pretincu govorne pošte.

Njihova ljubavna priča traje desetak godina, a rodila se iz jedne sasvim nespretne poruke koja je ipak navela ambicioznu i uspješnu Kamalu, koja je tada bila državna odvjetnica Kalifornije, da muškarcu s druge strane slušalice ipak pruži priliku. Svemu je pridonijela i činjenica da je spomenuti Dougov zadovoljni klijent koji mu je predložio spoj na slijepo s Kamalom - bila zapravo njezina najbolja prijateljica Chrisette Hudlin.

- Upravo sam upoznala tog tipa. Sladak je i glavni je partner svoje odvjetničke tvrtke, mislim da će ti se jako svidjeti. Živi u Los Angelesu, ali ti si ionako ondje uvijek zbog posla - napisala joj je Hudlin i tako je nagovorila da ode na spoj. Kamala tada zapravo i nije bila zainteresirana za pronalazak nove ljubavi, o čemu je pisala i u svojim memoarima 2019. godine. - Kao slobodna, profesionalna žena u mojim četrdesetima, i jako u očima javnosti, izlaziti nije bilo lako. Znala sam da će ljudi odmah početi nagađati o našoj vezi, ako sa sobom dovedem muškarca na događaj. Također sam znala da se na neudate žene u politici gleda drugačije nego na neudate muškarce. Nemamo istu slobodu kada su u pitanju naši društveni životi - osvrnula se tada Kamala Harris. Iako je Doug mislio da je upropastio sve šanse s Harris, ona ga je nazvala i par je uživao u jednosatnom razgovoru za vrijeme pauze za ručak, a nakon toga je odletjela u Los Angeles na njihov prvi spoj. I tako je sve počelo...

Foto: Profimedia

VEZANI ČLANCI:

Od spoja na slijepo do oltara

U ožujku 2014. Emhoff je odlučio zaprositi Kamalu prije njihova romantičnog putovanja u Italiju, a zbog toga je ona zaplakala od sreće. Svoju su ljubav ozakonili 22. kolovoza 2014., a deset godina nakon jedno o drugome još uvijek govore s istim sjajem u očima. Kamala je u više navrata isticala kako je Doug njezina najveća podrška i partner u svemu, a njihova međusobna podrška tijekom političke karijere postala je poznata javnosti. Doug Emhoff uz nju je bio i kada je odustala od predsjedničke utrke 2020. godine te je tada svojom iskrenom izjavom apsolutno sve oduševio. - Ja bih podržao što god ona odluči, ali ja nisam njezin politički savjetnik. Ja sam njezin muž. I tako je moja uloga bila da budem tu za nju, da je volim, da joj se vratim, da razgovaram s njom, da joj pomognem - priznao je tada.

FOTO Kate Middleton sve je iznenadila neočekivanim pojavljivanjem u javnosti sa suprugom

Osim izjavom o podršci i ljubavi, svoju je ljubav potkrijepio i djelima te zbog njezine karijere svoju stavio u drugi plan. - Otišao sam od nečega što sam toliko volio – volio sam svoje partnere, svoje kolege, klijente, posao, grad – i to je bio veliki dio onoga što sam bio, i bio sam dobar u tome. Bio je to veliki dio mog identiteta. Međutim, gledajte što radim. Moram podržavati svoju ženu – prvu ženu potpredsjednicu nacije. I mogu predstavljati ovu zemlju koju toliko volim i putovati po zemlji i svijetu, predstavljajući Sjedinjene Američke Države... To pomaže njoj, pomaže predsjedniku i pomaže administraciji - dodao je. U svojim zajedničkim nastupima Doug i Kamala donekle nalikuju Barracku i Michelle Obami čija su zajednička pojavljivanja također bila iznimno nabijena ljubavlju i međusobnom podrškom. Iako se zasad još ne zna hoće li useliti u kuću koja je dva mandata bila dom obitelji Obama, ljubavna priča Douga i Kamale inspirativna je te pruža nadu u nestabilnost uvjerenja da se muškarci boje uspješnih žena.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, ovaj par u braku je od 2014. godine. Doug, ili Dougie kako ga supruga od milja zove, upoznao je Kamalu na "slijepom" spoju 2013. godine. Oženili su se godinu dana kasnije. U to vrijeme Kamala je bila državna tužiteljica Kalifornije. Kamalin suprug rodio se 13. listopada 1964. godine u Brooklynu, New Yorku, a djetinjstvo je proveo u Old Bridgeu i Manhattanu, New Jerseyju, s roditeljima Mikeom i Barbarom, te bratom Andyjem i sestrom Jamie. Obitelj se preselila u južnu Kaliforniju u njegovim tinejdžerskim godinama.

Emhoff je diplomirao na sveučilištu Northridge i postao doktor prava na Pravnom fakultetu Gould Sveučilišta. Bio je odvjetnik za zabavu, sport i medije te pokrenuo tvrtku 2000. Prodao ju je šest godina kasnije. Nakon što se 2016. s Kamalom preselio u Washington, Doug je postao partner u tvrtki DLA Piper, gdje su njegovi klijenti bili farmaceutska tvrtka Merck, trgovac oružjem Dolarian Capital i Walmart. Ono što je zanimljivo jest da je Doug prije Kamale bio u braku s filmskom producenticom Kerstin Emhoff od 1992. do 2010. godine. Ne samo da su ostali prijatelji nego je bio njezin odvjetnik i poslovni savjetnik do Kamaline inauguracije. I Kamala je s njom u dobrim odnosima. Ipak, Kerstin je priznala da je bio bolji muž Kamali nego što je bio njoj, ali joj je zbog toga drago.

FOTO Demi Moore otkrila za koga je glasala na američkim predsjedničkim izborima, Severina joj ovo poručila

Prevario bivšu s učiteljicom svoje djece

Međutim, postoji i druga strana priče. U kolovozu ove godine u medijima je osvanula vijest kako je Dougiejev prvi brak puknuo jer je imao aferu s učiteljicom koja je i ostala trudna s njim, pisali su strani mediji. Drugi gospodin je svoju prvu suprugu Kerstin varao s Najen Naylor, koja je predavala u privatnoj školi njihove djece. Bila im je i dadilja. Nakon afere, izvori su rekli da je Naylor morala napustiti posao učiteljice u The Willows, kalifornijskoj osnovnoj školi u kojoj je poučavala djecu Emhoffovih. - Tijekom mog prvog braka, Kerstin i ja smo prošli kroz teška vremena zbog mojih postupaka. Preuzeo sam odgovornost, a u godinama nakon toga, riješili smo stvari kao obitelj i izašli smo jači s druge strane - priznao je Emhoff.

Učiteljica nije zanijekala aferu za Daily Mail, već je samo komentirala da je "trenutačno malo izbezumljena". Prijatelji tvrde da Naynor nije zadržala bebu. Međutim, na društvenim mrežama objavljena je fotografija djevojčice Brook 2009. godine. Iste godine, Doug i Kerstin su se razveli jer je ona saznala za aferu. Njihova kći Ella i sin Cole u trenutku razvoda imali su 10, odnosno 15 godina. Elle je danas umjetnica, dizajnerica i model, a Cole radi kao producent u Hollywoodu. S obzirom na to da i Kamala dolazi iz rastavljene obitelji, jako su pazili da upoznavanje Kamale s djecom prođe glatko. Djeca su je jako dobro prihvatila. Zovu je "Momala", što je kombinacija njezina imena i riječi na jidišu za "malu majku". Emhoff je također prvi židovski Drugi gospodin, a ušao je u povijest kada je zapalio menoru u Bijeloj kući za Hanuku 2021. Predsjednik Biden rekao je na događaju: "Ovo je tradicija Bijele kuće, ali po prvi put u povijesti, obiteljska tradicija". U srpnju 2023. Emhoff je ponovno ušao u povijest, ovaj put kao američki dužnosnik najvišeg profila koji je posjetio Samou.

Ima tri tetovaže

Doug ima tri tetovaže, a sve su inspirirane ljudima koje najviše voli. Ima tetovirane inicijale kćeri Elle i sina Colea na unutarnjoj strani zapešća te tetovažu zmaja jer su on i Kamala rođeni 1964. godine koja je bila godina zmaja po kineskom zodijaku.

VIDEO Ispuštao vjetorve i dobio zlatni gumb, gledatelji šokirani: 'Sramota i sprdačina'