FOTO Badrić objavila fotke s proslave rođendana Leonarde Boban: Pogledajte atmosferu i delicije koje su se našle na stolu

Leonarda Boban, bivša manekenka i modna dizajnerica proslavila je 55. rođendan, a pjevačica Nina Badrić čestitala joj je ovaj važan dan na Instagramu, te je pokazala kako su ga proslavile. ''30 godina prijateljstva i samo par godina preko 50 ova moja najljepša curica slavi'', napisala je Nina na Instagramu. Rođendan je Leonarda proslavila u jednom restoranu, a Nina je pokazala sve delicije koje su stigle na njihov stol. Obožavatelje je raznježila ovom objavom pa se se mnogi požurili podijeliti im komplimente.

''Divne'', ''Koliko lijepih i pravih žena na jednom mjestu'', ''Da uz vaše najmilozvučnije note pjesama, koje ne traje slučajno toliko dugo, plešete još 100 godina'', ''Lijepe ste obje'', ''Kao lutke dvije'', ''Predivne'', ''Sretan rođendan curici'', pisali su im.

U javnosti je krajem siječnja odjeknula vijest da su bivši nogometaš Zvonimir Boban i dizajnerica Leonarda Boban opet zajedno nakon dvije i pol godine razdvojenosti. Leonarda je tada potvrdila da je to istina.Nedavno je za InMagazin otkrila kako je usprkos brojnim nedaćama sačuvala brak s legendarnim Vatrenim, s kojim ima petero djece.

''Ja ne znam, valjda zato što smo zreliji, stariji, svjesniji, i kako kažu, razvija se to prijateljstvo kroz brak. To je sasvim fantastično, to je normalno. Više nismo samo muž i žena, fakat smo frendovi sada i to je ustvari ta ležernost i ljepota'', objasnila je i odgovorila na pitanje zamjera li mu nešto.

''Više nikaj! Al' to je zato kaj sam ja zrelija. Zato više na nikaj ne zamjeram. On je ostao isti. Ustvari nije, popravio se, malo je nježniji i prisutniji. Ali više ništa ja ne zamjeram, sve mi je normalno, sve mi paše'', govori Leonarda, koju su kamere ulovile u izlasku s kćeri Martom, s kojom je i prijateljica. ''Jesmo, jesmo, i frendice smo, ali naravno s tim limitom da sam i majka, ali ja sam jedna ležerna majka. Uvijek nastojim biti bliska, biti otvorena sa svojom djecom, i sa sinovima i sa kćerima, tako da jako lijepo funkcioniramo i provodimo dane i u kuhanju i odlaženju u restorane i u kino, obožavamo kina, jako puno i putujemo i stvarno nastojim biti dio njihovih života!'', kazala je.

Zvone i Leonarda upoznali su se 1989., vjenčali su se u Milanu 1993., a zbog ljubavi Leonarda se oprostila od manekenstva i posvetila obitelji. Par je posvojio četvero djece, a 2009. postali su i biološki roditelji djevojčice Ruže. Zadnjih godina rijetko su se pojavljivali u javnosti, a posljednji put obitelj Boban snimljena je u rujnu 2019. u milanskoj La Scali na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji Fife. Boban je došao u društvu supruge Leonarde i njihove djece Marte, Marije i Rafaela.

Leonarda i Zvone oduvijek su se podržavali u poslovnim pothvatima, a mnogi su i tada komentirali kako obitelj djeluje skladno. Nikakvi problemi nisu se naslućivali, a Zvone i Leonarda bili su jedan od rijetkih parova na domaćoj sceni uz koje se nikada nisu vezali nikakvi skandali. Svoje su probleme, ako su ih i imali, nastojali riješiti u svoja četiri zida, a svetinja im je bila obitelj koju su pod svaku cijenu nastojali zaštititi od očiju javnosti. A zanimanje za uspješnog nogometaša i darovitu manekenku uvijek je bilo veliko.

No u svojoj su odluci Bobani bili vrlo uspješni pa je mnoge iznenadila vijest o njihovu razlazu. Njihova ljubav od samog je početka djelovala kao iz bajke. Upoznali su se prije više od tri desetljeća, dok je tada 18-godišnja Leonarda radila u jednom butiku u Vlaškoj ulici kao prodavačica. Atraktivna Zagrepčanka odmah je zapela za oko perspektivnom nogometašu Dinama, kojem je trebalo vremena da se odvaži i pozove Leonardu na spoj. U butik u kojem je radila svraćao je nekoliko puta s izlikom da treba zamijeniti, a potom i skratiti sako koji je kupio. Nasmiješena Leonarda pokušala je udovoljiti svim njegovim zahtjevima, a nakon nekoliko susreta konačno je odlučila izaći s Bobanom.

– Glumila sam neosvojivu djevojku iz knjige "The Rules". Nikad nisam pratila nogomet, nikakav sport, pa on za mene tada i nije bio junak – kazala je svojedobno Leonarda o početku njihove ljubavi. Prvi put poljubili su se na njezin 19. rođendan i tako započeli vezu koju su nakon četiri godine veze okrunili brakom.

Iako je od manekenske karijere odustala zbog obitelji, mnoge je prije pet godina iznenadio njezin povratak pred kamere. Tada 50-godišnja Leonarda snimila je modni editorijal u kupaćem kostimu za poznati nautički časopis Yachts Croatia na nagovor vizažistice Ljiljane Kanižanec Kajfež, s kojom je surađivala tijekom manekenske karijere.

