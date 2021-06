Tko je Sonjina zgodna prijateljica koja je zaludila internet svojom stražnjicom? Prati je više od 600 tisuća ljudi

Influecerica Sonja Kovač (36) snimila je video s prijateljicom Sendi Skopljak (30) u kojem šetaju do bazena i prije skakanja unutra pogledaju prema kameri i potom se okrenu leđima i pokažu atraktivne stražnjice. Nakon objavljenog videa mnogi su se Sonjini pratitelji zaintrigirali za Sendi, koja je također influencerica, a posvetila se fitnessu i promoviranju zdravog života.

Foto: Instagram

Sendi na Instagramu prati više od 600 tisuća pratitelja, a rođenda je u Mostaru 1991. godine no već neko vrijeme živi i radi u Švedskoj. Osim što na društvenim mrežama zagovara treniranje i zdravu prehranu, često pokazuje svoje zavidne modne kombinacije, a nerijetko podijeli i romantične fotografije s dečkom Kristianom s kojim je u vezi dulje od 8 godina.

Foto: Instagram

No, iako duže vrijeme živi u Švedskoj, često se vraća rodnom kraju, a hrvatsku obalu obožava ljeti. Tako je i prošle, ali i ove godine stigla u Dalmaciju kako bi provela ljeto sa svojom prijateljicom Sonjom. No, nisu same već su povele i dečke.

Foto: Instagram screenshot

VIDEO>> Britney Spears: Nemam svoj novac, ne smijem imati bebu, depresivna sam i plačem