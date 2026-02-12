Naši Portali
PRIREDILI SU SHOW

Širi se snimka Maje Šuput i Šime Eleza s Velesajma! Čitatelj: 'Pijem kavu i gledam ih'

12.02.2026.
Maja i Šime su kriomice snimljeni na Velesajmu, a čitatelj je otkrio te snimio ih kako su provodili lijepe trenutke

Glazbenica Maja Šuput i reality zvijezda Šime Elez, uvijek u centru pažnje, uživali su u opuštajućim trenucima na padel terenu na zagrebačkom Velesajmu, gdje su razmjenjivali nježnosti. Svjedočio je tome čitatelj koji je bio u obližnjem kafiću, a svoje doživljaje podijelio s 24sata: "Sjedim uz kavu, promatram ih kako se fotografiraju i igraju padel otprilike sat vremena. Ljubav je očito u zraku, stvarno nikada nisam vidio nešto slično. Ni kad sam tek upoznao svoju suprugu, niti kad smo počeli hodati, nismo razmjenjivali toliku nježnost", ispričao je čitatelj. Dodao je i da su Šime i Maja u opuštenoj atmosferi, zabavljali se, zezali i uživali u međusobnim gestama: "Zezaju se, on je nosi, udaraju se reketima po stražnjici - pravi spektakl. Ugodno ih je gledati, zabavljaju se, a uz njih je i fotograf. Očito su u veselom raspoloženju, čak su mi i mahali." Čitatelj je također pretpostavio da snimaju reklamu za tenisice. Fotografije i snimke tog trenutka dostupne su OVDJE..

Nedavno su Maja i Šime posjetili indonezijski otok Bali, gdje su uživali u obiteljskom odmoru s Majinim sinom Bloomom. Kroz svakodnevne objave na Instagramu, dijelili su sretne trenutke sa svojim obožavateljima i pokazivali kako provode vrijeme na egzotičnom odmoru. Ipak, nakon povratka u Hrvatsku, Maja i Šime morali su se vratiti obavezama, a Šime je prisustvovao događaju od posebnog značaja za njega. Naime, prije otprilike godinu dana, javnost je upoznala Šimu kao ‘Gospodina Savršenog’ u istoimenom RTL-ovom showu. Ove godine, Šime je ponovno bio prisutan na premijeri 'Gospodina Savršenog', gdje su ga dočekali ovacijama. S njim je bila i jedna od prošlogodišnjih kandidatkinja, Polina, što je izazvalo dodatne reakcije među obožavateljima i medijima.

Unatoč tome što su stalno pod medijskim reflektorima, Maja i Šime uspijevaju održati balans između svog privatnog života i javnih nastupa. Maja, uz svoju uspješnu glazbenu karijeru, i Šime, koji gradi vlastiti put, primjer su para koji se usprkos izazovima života pod svjetlima reflektora uspjeli zadržati utemeljeni na ljubavi i zajedništvu. Zanimljivo je kako, unatoč stalnoj pažnji javnosti, njihova veza ostaje naizgled stabilna. Sve oči sada gledaju što će sljedeće donijeti za Maju, Šimu i njihovu vezu, hoće li nastaviti zajedno snimati reklame, putovati ili započeti nove projekte. Jedno je sigurno: njihova ljubav i veza nastavljaju cvjetati, a za njihove obožavatelje to je prava zanimljivost.
