Naša manekenka otvorila dušu prije poroda: 'Promijenila bih puno toga u životu, bila je to skupa škola'

Naša proslavljena manekenka Kristina Šalinović uskoro će na svijet donijeti svoje prvo dijete. Proteklih mjeseci sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli pojedinosti iz trudničkog života i to često bez imalo uljepšavanja. U posljednjoj objavi istaknula je kako je sretna što joj se u životu konačno sve posložilo.

"Znate, nikada nisam mislila da će mi život ići ovako kako ide. Nikada nisam mislila da ću živjeti tamo gdje sada živim, ali sigurno je da mi je drago što mi ovako ide. Ne bih ovo mijenjala ni za što na svijetu", napisala je Kristina uz fotografiju na kojoj pozira pored jezera Lago d'Orta u Italiji.

"Mislim, nemojte me krivo shvatiti. Definitivno bih promijenila puno toga što mi se dogodilo u životu, ali sve me to natjeralo da budem osoba kakva sam danas. Bila je to skupa životna škola, ali me učinila jačom i pripremila me za novu ulogu, da budem cool mama. Bila sam zbunjena tinejdžerka, konobarica, frizerka, model, vlasnica, vrijedna radnica, odgajateljica, izgubljena odrasla osoba... Ali vrijeme je da se malo prodrmam. Zašto imati stari život?", zaključila je Šalinović koja proteklih godina živi u Milanu sa svojim zaručnikom, tatooo majstorom Enricom Miglioratijem.

Foto: Instagram

Nedavno se Kristina požalila i na trudničke muke koje ju prate. -Nitko mi nije rekao da ću stalno biti gladna, da ću plakati oko najmanje sitnice i da ću biti u panici od trenutka kad saznam da sam trudna. Budim se milijun puta u dani i po noći da idem na wc, da ću toliko žudjeti za nekim stvarima. Neki dan sam imala veliku želju za VODOM! Jesam li nešto propustila? Što vama zadaje slatke muke tijekom trudnoće? Ali koliko god me to sve ponekad izluđivalo uživam u svakoj pojedinoj stvari koja je s trudnoćom došla! - otkrila je nedavno Šalinović.

Foto: Instagram

