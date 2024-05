Tko je sin Zdravka Mamića? Ima dva propala braka, a prva supruga bila je poznata voditeljica

U nastavku suđenja braći Mamić i drugima za izvlačenje novca iz Dinama - pojavio se i sin Zdravka Mamića, sportski menadžer Mario Mamić. Marija u posljednje vrijeme najčešće imamo priliku vidjeti upravo na sudu, a krajem prošle godine puno se pisalo o njemu zbog razvoda od supruge Tije.

Mario i Tia bili su u braku šest godina i nisu imali zajedničke djece, a ona je jednom prilikom otkrila da je on odlično prihvatio njezina sina Domenica, kojeg je dobila u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom. Vjenčali su se 2017. u jednom zagrebačkom hotelu pred stotinjak uzvanika, sve ih je zabavljala srpska pjevačica Rada Manojlović. Njihova je svadba tada bila proglašena svadbom godine. Poznato je i da su se zaljubili godinu prije vjenčanja na otoku Pagu. Tia je nakon razvoda pronašla novu ljubav s bivšom NBA zvijezdom Kennyjem Smithom.

– Kad smo se upoznali, radila sam na jednom projektu i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto – to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to – to – rekla je Tia djevojačkog prezimena Juričić u jednom intervju kada je govorila o tome kako se rodila ljubav sa sinom Zdravka Mamića.

FOTO Mario Mamić u sudnici

Osim toga, Mario iza sebe ima i brak s bivšom voditeljicom Monikom Kravić, s kojom je dobio i dvojicu sinova, 8-godišnjeg Jakova i tri godine starijeg Josipa. Monika i Mario vjenčali su se 2003. godine, a ona se nakon udaje povukla s malih ekrana. Za njihov razvod doznalo se 2017. godina, a Monika se 2021. udala za odvjetnika Frana Olujića, s kojim je dobila sina Ivana. Na svom vjenčanju Monika je blistala u vjenčanici modne kuće Safiyaa, a posebno joj je važan bio vjenčani buket u kojem je na poseban način odala počast pokojnoj mami Miri, koja je preminula, i kojoj je posvetila tri orhideje u buketu.

Zdravko Mamić sina Marija dobio je sa svojom prvom suprugom Nedom, dok s drugom suprugom Marinom, od koje se također razveo, ima još i kćeri Ivu i Luciju.

