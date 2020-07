Tko je bogataš koji okružen ljepoticama kristari Jadranom? Ovisan je o seksu i voli oružje

Na skupocjenoj jahti okružen lijepim djevojkama milijunaš Dan Bilzerian plovi Jadranom i privlači pozornost u svakoj luci u kojoj se usidri. Glasna glazba uz grlen smijeh djevojaka i 40-godišnjeg Dana odjekivali su u Splitu i Hvaru, gdje se ova vesela družina zadržala neko vrijeme, a brzo se tim gradovima proširio glas kako se u njihovu luku usidrio brod pohote te su se svi pitali tko je taj bradati i mišićavi muškarac koji se po jahti prešetava zagrljen s polugolim djevojkama. Dan Bilzerian poznat je kao kralj Instagrama jer na toj društvenoj mreži ima više od 32 milijuna pratitelja koji svakodnevno imaju uvid u njegov razuzdan stil života. Premda će ga mnogi opisati kao plejboja, on za sebe kaže da je profesionalni igrač pokera, a početni kapital stekao je zahvaljujući svom ocu Paulu Bilzerianu, koji se obogatio na Wall Streetu te svojim sinovima Danu i Adamu odmah osnovao zaklade iz kojih se njih dvojica i danas financiraju.

Dan je široj javnosti postao poznat kada je 2009. sudjelovao u natjecanju u pokeru World Series of Poker, a nakon nekoliko godina otvorio je i svoju internet-stranicu za online kartanje. Voli se hvaliti svojim uspjesima i tvrdi da mu je najveći osvojeni iznos od pokera u jednoj večeri iznosio 10,8 milijuna dolara, a najviše što je izgubio u jednoj noći je 3,6 milijuna. Poznat je po svojoj problematičnoj naravi i ne voli kad mu se proturječi, a zna biti i nasilan. Prije šest godina tako je izbačen iz jednog kluba u Miamiju nakon što je udario manekenku Vanessu Castano. Ona je kasnije podigla tužbu protiv Dana, a pokušala se i nagoditi s njim tražeći milijun dolara odštete. Tužila je Dana i pornoglumica Janice Griffith, koju je Dan za potrebe snimanja za magazin Hustler bacio s krova vile u bazen i ona je pri tome slomila stopalo. Ovaj plejboj otvoreno govori o svojoj ovisnosti o seksu i o tome da nema namjeru ostatak života provesti samo s jednom ženom, a to je objasnio ovako:

– Te mi žene žele udovoljiti na sve načine i uživam ih gledati kako se natječu koja će biti uspješnija u tome. Naravno, većina njih ne bi ni bila sa mnom da nisam slavan i da nemam milijune na računu, ali to mi ne smeta. Ne želim brak i djecu jer mislim da nisam stvoren za to, ali razumijem ljude koji su to odabrali kao svoj put. Možda, ali možda i ja jednom promijenim mišljenje – rekao je Da jednom prilikom. Osim lijepih žena, njegova je velika strast i oružje, koje ima u svakom kutu svoje kuće i stana i nitko osim njega ne smije se približiti tom oružju ni rukovati njime. Ljubav prema oružju javila se još dok je bio dječak i jednom se u školi pojavio s tatinim pištoljem koji je sakrio u čizmu pa je odmah izbačen iz škole. Ne skriva Dan ni svoju ovisnost o narkoticima, zbog čega je do 32. godine pretrpio čak tri srčana udara, ali to ga očito nije previše opametilo jer je nastavio s raskalašenim životnim stilom. Imao je i političkih ambicija kada se prije četiri godine htio kandidirati za predsjednika Amerike.

Najavljivao je u medijima da će sigurno biti idući predsjednik, a na kraju je odustao od kandidature i svoju podršku dao Donaldu Trumpu. Dan živi na relaciji Los Angeles – Las Vegas, a nedavno je završio pisanje biografije u kojoj navodno otkriva brojne pikanterije o svom životu i na društvenim mrežama ponudio je svojim obožavateljima da mu predlože naziv knjige, a autora najboljeg naslova nagradit će s pet tisuća dolara, što i nije neki iznos uzmemo li u obzir da Dan na računu ima više od 200 milijuna dolara.

