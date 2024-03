Tko je bivša supruga Harisa Džinovića? Stoji iza modnog brenda koji obožava i Jennifer Lopez

Obožavatelje poznatog pjevača Harisa Džinovića (72) iznenadila je vijest kako se razvodi od supruge Meline (42) s kojom je zajedno bio od 2002. godine, a od 2014. godine bili su u braku u kojem su dobili sina i kćer. Kada se pročulo za njihov razvod par se nije oglašavao, a njihovi prijatelji tvrdili su kako je riječ o sporazumnom razvodu, a glazbenik je jučer prvi put otvoreno pričao o razvodu i dao je naslutiti kako je razvod pokrenula njegova bivša supruga, a ne on.

- Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju.. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna. Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar.. Ja bih to malo demantirao. Pa fino, ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja s tobom - izjavio je poznati pjevač koji je sinoć nastupio u zagrebačkom klubu Mint. Melina se zasad nije oglašavala o njihovom razvodu. Ljubavna priča glazbenika i 30 godina mlađe modne dizajnerice koja stoji iza modnog brenda Hamel, počela je 2002. godine. Ovu vezu Melinini roditelji nisu odobravali na početku, zbog velike razlike u godinama između nje i Harisa, ali kada su saznali da će dobiti unuku su popustili i dali svoj blagoslov ovoj vezi.

- Moram reći, kad smo se Hari i ja upoznali, rekao mi je da sam prva žena za koju nije morao popiti pola boce viskija dok se ona se spremi - ispričala je Melina u jednom intervju kada je pričala o njihovoj ljubavi. Par se upoznao u vrijeme dok je Melina bila na trećoj godini fakulteta.

- Melina i ja smo se upoznali u Sarajevu. Sve je to bilo spontano, jednostavno se dogodilo. Za sada nam dobro ide, a što će biti poslije, vidjet ćemo. Sve je krenulo iz avanture. Ni ona ni ja nismo se ovome nadali. Nitko ne zna hoće Ii baš to biti priča za cijeli život - ispričao je Džinović u jednom intervju. Melina je rekla kako do susreta s pjevačem nije pomišljala na udaju i bila je koncentrirana na školovanje, ispite i putovanja te druženje s prijateljima.

– Prekretnica se dogodila sa 22 godine, kada sam se udala za njega i rodila djecu. Danas živim slobodan život, bez ikakvih zabrana. Harija uvijek pitam za sve, pa čak i da li mogu izaći, što je njemu smiješno. Vodim život kakav mi je on omogućio i to čovjek može samo poželjeti - izjavila je Melina u jednom intervju. Ova bračna idila se očito narušila i popularni par se razvodi. Tijekom braka s Harisom Melina je izgradila i uspješnu karijeru modne dizajnerice.

Prije osam godina Melina je svoju prvu modnu kolekciju predstavila publici u Beogradu, a uskoro se probila i u Hollywoodu nakon što je svoj brend predstavila na tjednu mode u Miami Beachu. Njezine kreacije postale su pravi hit među zvijezdama Hollywooda pa je tako njezine haljine nosile i Jennifer Lopez, Sharon Stone, Sofia Vergara i brojne druge glumice.

