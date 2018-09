Theorux progovorio o raspadu braka s Jennifer i otkrio u kakvim su odnosima

Glumac Justin Theroux je za New York Times progovorio o raspadu braka s američkom miljenicom Jennifer Aniston. U vezi su bili pet godina, od čega dvije u braku što u „hollywoodskom vremenu“ i nije tako kratko. Kaže kako se nisu rastali u lošim odnosima.

- Nismo umrli, niti smo jedno drugoga gađali sjekirama. Krenuli smo jednostavno svatko svojim putem prijateljski nastrojeni. Znam da vam je to dosadno, no poštujemo se previše da bi povrijedili jedno drugoga. Dovoljno smo poštovali jedno drugo da sve prođe što bezbolnije. No, ne mogu reći da mi sve to nije slomilo srce, iz razloga jer sam znao da naš odnos više nikada neće biti isti.- kaže Justin.

Za ovaj brak su navijali Jenniferini fanovi želeći da konačno pronađe sreću u privatnom životu. Tijekom romantičnog putovanja u Rim 2012. godine Theroux je zaprosio Jennifer na njezin 41. rođendan. Činilo se kako je uz njega napokon ponovno sretna i da je on njezin savršeni odabir iako su mediji su stalno nagađali je li s njihovim brakom sve u redu ili nije pogotovo nakon razlaza njezinog bivšeg supruga Brad Pitta i Angeline Jolie. Theroux to nikad nije komentirao pa ni sad.

- Dobra vijest je da je to bio - i sad pažljivo biram riječi - nježan razlaz, nije bilo mržnje. Na neki čudan način, dolazak do te spoznaje i trenutka prekida bio je najviše iscrpljujuć, kaže zvijezda Netflixove serije „Maniac“.

-To su zapravo u stvarnosti mali događaji koji se odvijaju, komentirao je bombastične naslove o razvodu i nastavio: -Ali sve se može osjećati kao 10 na Richterovoj ljestvici ako napišete naslov dovoljno velik i dovoljno ogroman.

Podsjetimo, Aniston se o temi razvoda oglasila u kolovozu za InStyle.

-To je potpuno ludo. Krive pretpostavke poput “Jen ne može zadržati muškarca” ili “Jen ne želi imati djecu jer je sebična i posvećena karijeri” . Ili da sam tužna i slomljena srca, kazala je.

