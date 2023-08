Težak život preminulog Davora: 'Otac mu je isto poginuo na motoru, a majku nije vidio nakon rata'

Davor Andročec (50) iz Stare Gradiške, kandidat RTL-ovih showova "Večera za 5 na selu" i "Superpar" preminuo je u petak u prometnoj nesreći u mjestu Kaoci u Bosni i Hercegovini. Andročec je bio strastveni bajker koji se veselio svakom susretu s motoristima, umirovljeni branitelj te otac, djed i suprug. Uvijek je isticao kako mu je obitelj na prvom mjestu, a upravo su se njegova supruga Meri i on zbog djece i unuka odlučili prijaviti u show 'Superpar' te kako bi svima pokazali da su godine samo broj.

U RTL-ovim showovima publika ga je mogla zapamtiti po njegovoj predanosti, borbenosti, kao i mladenačkom duhu. Malo je poznato da je Davor bio i iznimni ratnik, o kojem njegovi suborci imaju samo riječi hvale. U rat je otišao s 18 godina i prošao sva ratišta u Hrvatskoj, a bio je i u Bosni i Hercegovini.

Djetinjstvo mu je bilo teško. Otac mu je nevjerojatnom igrom sudbine također poginuo na motociklu kad je imao samo šest mjeseci. Spletom okolnosti njegova majka je otišla dalje svojim životom i preudala se, a brigu o njemu i starijem bratu preuzela je baka pokojnog oca, kojoj je bio neizmjerno zahvalan.

- Bio je neopisivo hrabar, ali pametno hrabar. Bio je promišljen u svakom koraku koji je radio. Za njega nije postojalo nemoguće, samo neću, a to nije bila riječ koju je ikada govorio, kazao je njegov prijatelj i suborac Milenko Bilić za Jutarnji list i dodao kako je Bljesak Davoru svakako bio najteža akcija u kojoj je bio. Naime, njegova majka i očuh pravoslavac su ostali živjeti na okupiranom području i očuh je u akciji poginuo. Majku je Davor kasnije tražio po centrima za izbjeglice, ali ju nije našao. Kasnije je doznao da je ona otišla u Srbiju gdje je umrla prije nekoliko godina.

- Nikada nije imao nijednu štetu na vozilu. Volio je voziti i uživao je u vožnji. Dok bih ja volio dati gas, a on je bio suprotnost. Kad god bi vozio po gradu, znao sam da nećemo ni razgovarati, samo je gledao cestu, znakove, pješake, bicikliste. Tek na autoputu bi se opustio. A bio je jako komunikativan, duša od čovjeka, kazao je Milenko.

Davor i Meri u braku su bili 30 godina. Imaju i četvero djece, a najmlađem je 13 godina. Supružnici su govorili da je tajna njihove dugovječne ljubavi u razgovoru. Njihova ljubavna priča je krenula poput Romea i Julije, ispričao je tada Davor, na balkonu njegove sobe u osječkom domu.

- Vratio sam se s vikend-dopusta od kuće i ponio sa sobom gusti sok od koprive koji je spremila moja baka, pozvao sam moju Dalmatinku i pitao je želi li probati taj sok. Postavila je pitanje hoće li je žariti jezik jer je to kopriva i to sam iskoristio da dođe, proba i uvjeri se da ta kopriva neće ništa, ali sam zato ja bio taj koji je žario, ispričao je Davor.

Davor se natjecao u 'Večeri za 5 na selu' u tjednu Nove Gradiške i okolice, a na malim ekranima mogli smo ga pratiti krajem 2022. godine. Davor je tada kuhao u srijedu, a otkrio je i kako je došla njegova ljubav prema motorima, kao i da je u vrtu imao stablo banane.

- Moj velika ljubav su motori i uvijek pričam o motorima. Živim sa suprugom i sinom i najvažnije su mi osobe u životu supruga i moje četvero djece. Bio sam profesionalni vojnik, a sad sam u vojnoj mirovini tako da svoje slobodno vrijeme najradije provodim s obitelji. Volim ići i na pecanje - živim na samoj rijeci Savi i imam čamac. Ponekad me iživcira taj ribolov, izbaci me iz takta i onda odem u streljanu, bavim se streljaštvom od četvrtog razreda osnovne škole. Ponekad budem živčan i nervozan, ali to je sekundarno - eksplodiram kao atomska bomba pet sekundi pa samo razmišljam o nečem pozitivnom i vratim se u normalu - rekao je u predstavljanju te dodao:

- Večeras ću svoje goste nastojati osvojiti nekom šalom, humorom, dobrom klopom, dobrom atmosferom - želim da se smiju, pjevaju, uživaju u hrani i možda na da napravim neko iznenađenje za njih. Možda to bude presudno, ne znam, vidjet ćemo, ali potrudit ću se da budu sretni i zadovoljni kod mene večeras.

