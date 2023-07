Teško bolesna Rada Vasić ulazi u novi reality show: 'Ostali smo bez novca, a lijekovi su skupi'

Samo dan nakon što su brojni domaći, ali i regionalni mediji prenijeli vijest da se obitelji Vasić nalazi u teškoj situaciji, da su bolesni i na rubu egzistencije Rada Vasić, majka blizanaca Mike i Gibe (danas Ivane i Ane), otkrila je da će zajedno s bolesnim suprugom uskoro ući u novi reality show kako bi nešto zaradili i olakšali si tešku situaciju u kojoj su se našli.

- I ovako i onako sam. Nije dobro. Razboljeli smo se. Rade je u Nišu na dijalizi. Bubrezi su mu otkazali. Ostali smo bez para. Kad je muž zarađivao imali smo. Imamo mi kuću, ali ja to ne mogu sad prodati. Ovo stanje se zove skupoća. Lijekovi koštaju. Moramo ih kupovati. Treba nam ekstra hrana. Ne smijemo jesti svinjetinu, već moramo jesti teletinu, a ona je preskupa. Svaki dinar košta. Oboje moramo na strogu dijetu, a to je sve skuplje od hrane na koju smo navikli - rekla je Rada za 24 sata.

Bivši sudionici realityja povukli su se prije nekoliko godina iz javnosti i sada žive mirnim životom u Maloj Plani kod Prokuplja dok njihovi blizanci Mika i Giba (koji su promijenili spol pa se danas zovu Ana i Ivana) žive u Njemačkoj. Rada Vasić uskoro ulazi u novi srpski reality show u trajanju od tri mjeseca. Ističe i da je svjesna da prodaje svoju privatnost da zaradi za kruh, no kaže da nema izbora. - To će biti nešto kao Big Brother. Ne mogu vam previše otkriti. Narod me plaća. Nije mi ovo prva televizija. Volim pričati i dijeliti - rekla je.

VEZANI ČLANCI:

Otkrila je i da se njezin suprug Rade uvijek osjeća malaksalo nakon dijalize pa će na njega, dok ću biti u showu, paziti Ivana i Ana.

- Moram izdržati. Treba nam pomoć. Jaka sam. Ne dam na sebe. Volim pričati i dijeliti. Gledam da pobijedim rak, a ne on mene - zaključila je Rada koja je mjesec i pol dana provela u srpskom realityju 'Zadruga' u kojem se nagledala svega.

Inače, bračni par Vasić u veljači ove godine proslavio je 43. godišnjicu braka. Rade i Rada imaju šestero djece, a najmlađi su jednojajčani blizanci Dragutin, poznatiji kao Giba, i Miroslav zvani Mika, koji su s roditeljima ušli u BB kuću.

Rade je zbog posla otišao u Njemačku gdje i danas živi dio obitelji Vasić. A inače svira sa svojim bendom Crni gavrani po kavanama. Rada je domaćica, prije je radila u policiji kao čistačica. Sudjelovali su i u RTL-ovu showu "Mijenjam ženu", a nakon sudjelovanja u "Big Brotheru" ušli su i u srpski reality show "Zadrugu".

VIDEO Sin gradonačelnika Valpova u poruci vrijeđao Hanu Hadžiavdagić, ona mu kontaktirala oca