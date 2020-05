Teške riječi osvanule na Nikolininom profilu: 'Tri banke imaš,a ni muža ni djecu ni karijeru...'

Finale showa "Brak na prvu" donijelo je poneka iznenađenja, među kojim i priznanje Gordane kako su ona i Adam u vezi. Iako su to gledatelji tjednima nagađali i spajali poneke dokaze s njezinih slika s Instagrama, ona je prije sve to stručno negirala, no u sinoćnjoj epizodi gledatelji su dobili i službenu potvrdu svojih sumnji.

Kandidati su "novom" paru poželjeli sreću, pa čak i Nikolina koja je prvotno u braku bila s Adamom te se često nalazila na meti ljutitih komentara gledatelja, a da je to i dalje tako dokazuju njezine društvene mreže.

Nakon što je objavila fotografiju sa sestrom, osim niza komplimenata, uslijedio je i jedan zločesti komentar.

Foto: Instagram

- Tri banke imaš, a ni muža ni djecu ni karijeru...- napisao je pratitelj, a onda je uslijedila obrambrena paljba.

- Kako su meni zanimljivi ljudi poput tebe, kao Bogom dani, a toliko im je život zanimljiv da im je najzanimljivija stvar u njemu komentiranje tuđeg. Komentiraš kako ona nema ovo kako ona nema ono, a prije svega ti nemaš ni vlastiti instagram profil nego se sakrivaš iza lažnog profila.. jadno.. - stala je u obranu pratiteljica.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nakon što je prošlo pet tjedana od posljednje ceremonije i donošenja konačne odluke, parovi su se ponovno okupili u finalnoj epizodi kako bi zajedno s ekspertima analizirali cijeli svoj odnos i otkrili - jesu li i dalje zajedno, jesu li se razišli ili su se pojavile nove veze nakon što su se kamere ugasile. Najveći šok i iznenađenje večeri zasigurno je bilo razotkrivanje novog ljubavnog para - Gordane i Adama! „Kada su stvari s Dejanom krenule nizbrdo, bježala sam od njega i pronašla puno toga zajedničkog s Adamom, ali u tom trenutku nismo imali ništa, samo sam imala bolju komunikaciju s Adamom nego s Dejanom.

No sad se stvar prilično promijenila i sad sam u ljubavnoj vezi s Adamom“, priznala je Gordana, što je iznenadilo sve prisutne, a pogotovo Dejana i Nikolinu. „Još me jednom osjećaj nije prevario i bio sam u pravu.

No vjerujem u ljubav i nemam problema s tim pa ću svoje mjesto prepustiti Adamu“, kazao je Dejan, koji je u posljednjim danima veze primijetio da je Goga bacila oko na Adama. „Ako je u pitanju ljubav, želim im svu sreću“, zaključila je Nikolina. Osim Adama i Gordane M., u vezi su ostali Gordana G. V. i Milan, koji i dalje zavodi Gogu.

