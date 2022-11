Tatjana Jurić pohvalila se uz kojeg profesionalca i bivšeg HRT-ovca prati SP u nogometu

Na frekvencijama na kojima je dosad bio narodni od nedavno slušamo radio bravo. Narodni je ugašen, a radijska redakcije jednog od najpopularnijih radija u Hrvatskoj slušateljima je predstavila novitete u programu, a novost je i to što im se tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu pridružio poznati sportski komentator Drago Ćosić.

- Svašta sam si u životu mislila, ali to da ću s Dragom Ćosićem pratiti Svjetsko, e to - nisam! Baš guuuuštam! Volim nogomet, a uz takvog profesionalca, sve je lako! Hvala ti! - napisala je na Instagramu Tatjana Jurić i objavila fotografiju na kojoj pozira s Ćosićem. Ubrzo se javio jedan nezadovoljni slušatelj koji je htio slušati malo više Dragu Ćosića u eteru.

- Mogli ste pustiti Dragu da prenosi cijelu tekmu, a ne muzika i Tatjana. Bezveze od najave koju ste imali. Drago je legenda, utakmice nisu iste bez njega - napisao je slušatelj, a s bravo radija su objasnili zašto ne mogu prenositi utakmicu nego ju samo komentirati.

- Najavljivali smo komentiranje, mi ne smijemo prenositi utakmicu jer na to nemamo prava i to se ne smije. Zato je Drago tu da daje svoje stručne komentare na tijek utakmice - objasnili su. Drago Ćosić bio je dugogodišnji komentator HTV-a koji je prenosio najveće sportske događaje. No, nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine dobio otkaz na HRT-u zbog navodne preprodaje ulaznica za moskovski finale.