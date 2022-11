Kolinda Grabar - Kitarović nije mogla biti uz Vatrene i ovako im je dala svoju podršku

Bivša predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović objavila je fotografiju na kojoj je pozirala u sportskoj majici kojom je pokazala kako je uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju iako ih ne može pratiti s nogometnih tribina zbog poslovnih obaveza u Švicarskoj.

- Na poslu u IOC Olympics, ali svim srcem uz Vatrene, koji danas igraju protiv Maroka na Svjetskom prvenstvu. Salutations à tous les fans marocains! Iznad svih - Hrvatska - napisala je Kolinda uz fotografiju koju je objavila na Facebooku. U Dohu će otputovati 26. studenog kako bi na sljedećoj utakmici uživo bodrila naše nogometne reprezentativce i tom prigodom će nositi narodnu nošnju iz Posavine na kojoj prevladavaju bijela i crvena boja, baš kao i na našoj šahovnici.

- Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince – objasnila je Grabar - Kitarović zašto je odabrala baš narodnu nošnju za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo.

