Tamara razočarano o Filipu: 'Više se ne čujemo! Nestao je i tragom i glasom'

Klara Kokić i Tamara Razum, sudionice ovogodišnjeg izdanja shiowa "Brak na prvu", gostovale su u podcasu kod bivše kandidatkinje Petre Meštrić koja ih je ispitivala o njihovoj sezoni showa. Obje su imali turbulentne odnose, svaka na svoj način. Klara je bila u braku s Lovrom, a Tamara s Filipom te su, kako su priznale, iz tih odnosa obje nešto naučile, piše RTL.hr.

Klara je otkrila kako ju je Lovre nedavno blokirao na društvenim mrežama te je potom Tamara naglasila što se dogodilo između nje i Filipa.

"Mi se više ne čujemo. Tako sam prognozirala. Kad je završio reunion, on je nestao tragom i glasom, nestao s lica zemlje. Trebali smo ići na kavu sto puta i svaki put mi kaže da će mi javiti i onda nikako ne javi. To je trajalo jedno pola godine. Onda je bio njegov rođendan i početak emitiranja. Kako je krenulo emitiranja, krenuo me i zvati svaki dan - jedanput, dvaput, triput. To su bili razgovori po pola sata, sat vremena, pred kraj sam ga morala skidati s telefona... U jednom sam ga trenutku pitala bi li se mi uopće čuli da nema emitiranja. Rekao je da bi i govorio kako sam mu jako bitna osoba u životu.

Rekla sam mu kako je sve u redu, da mu nisam prioritet, da nema vremena za mene, sve u redu, nismo pola godine išli na kavu... No, emitiranje je sve promijenilo. Kako je bila posljednje epizoda prikazana, kako su prošla još dva dana... opet nema Filipa. Nisam se iznenadila. Znam zaboraviti i da postoji", naglasila je sjetno.

No, unatoč svemu, iz ovog će sociološkog eksperimenta pamtiti samo lijepe uspomene s njime.

