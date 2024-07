Martina Tomčić je zgrožena ovakvim poslovanjem i podijelila je svoje iskustvo: Zbljuv! Sramite se

Martina Tomčić Moskaljov podijelila je na Instagramu svoje neugodno iskustvo s dostavom jednog paketa koji je naručila. Objasnila je kako je tražila dostavu na kućnu adresu, ali onda joj je od kurirske službe stigao SMS da je njezin paket dostavljen na paketomat te ga treba sama preuzeti. To je razljutilo našu opernu pjevačicu i članicu žirija showa "Supertalent" te je podijelila na Instagram storyju cijelu priču vezanu oko dostave ovog paketa.

- Nego, ‘ajmo malo o hrvatskoj ‘poslovnosti’. Platim dostavu 6 eura na adresu (uvijek je netko prisutan 8-20h za preuzeti paket), dobivam od kurirske službe mail s terminom dostave, no paket nije isporučen, pa dobivam SMS da paket sama preuzmem na paketomatu, jer je eto dostavljač samoinicijativno procijenio da mi to odgovara - napisala je u uvodu svoje priče objavljene na Instagram storyju. U nastavku je napisala kako je ubrzo kontaktirala tvrtku od koje je očekivala paket.

- Šaljem mail firmi od koje očekujem paket koji, naravno, vrlo bezobrazno peru ruke od cijele priče (dobili su 6 eura od mene za dostavu) i upućuju me na njihovog partnera dostavljača. Nisu čak niti iskazali žaljenje za cijelu situaciju. Zovem kontakt centar dostavne službe sad već tri dana i slušam potpuno različite priče – od obećanja da će se prioritetno drugi dan riješiti, do dobronamjernog sugeriranja da si najbolje sama odem po paket do paketomata - napisala je Martina i za kraj poručila:

- Fantastična poslovnost u obje firme! Platiš dostavu jer si možda bolestan, nepokretan, bez auta, principijelan… nebitno zapravo zašto, ali oni će odlučiti kako i na koji način će raspolagati tvojim novcima i tvojim vremenom! Zbljuv! Sramite se. Martina slovi za strogu članicu žirija showa "Supertalent" i o tome je nedavno govorila gostujući u podcastu Tatjane Jurić. S godinama je, kaže, počela više promišljati i o kritikama koje kao najstroža članica žirija upućuje kandidatima.

- Ja da s 18 godina nisam otišla u samostan, mene to iskustvo ne bi definiralo kako je. Djeca moraju znati i što je frustracija i što je neuspjeh. Talent showovi su sjajna prilika da se klinci pripremaju za nešto, da nešto rade, a da to nije ono škola ili zadaća, odnosno nešto što se mora. Npr.: Ako nisi 5. 0 ne možeš na rođendan, ako nisi dobila 5 iz testa ne možeš si kupiti nove tenisice,... Mene je toga strah, ne showova. Druga strana tih showova je ako klinci dolaze s nerealnim očekivanjima, ništa nije napravio, u glavi si je zamislio kako će to izgledati i odjedanput stao na pozornicu i blokirao, ili čak nije, nego se prezentirao i očekuje da ćemo mi svi pasti u nesvijest, a ja kažem - Maco to nije dobro! - i onda je on ljut na mene. - ispričala je Martina u podcastu.