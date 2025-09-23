Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
BREAKING
FOTO Detalji strave u Slavoniji: U pucnjavi ubijen stručnjak za sigurnost i bivši član saborskog vijeća?
Likvidacija u Slavoniji: Presreo muškarca na cesti i ubio ga. Još je u bijegu
Poslušaj
Prijavi grešku
INSTINKTIVNA ODLUKA

Tamara iz 'Braka na prvu' više ne živi u Hrvatskoj, a evo što danas radi: 'Nisam tu vidjela budućnost'

Foto: RTL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 21:15

Tijekom emisije bila je u eksperimentalnom braku s Filipom, ali unatoč tome što su ostali u prijateljskim odnosima, uskoro su shvatili da je najbolje da svaki pođe svojim putem. Tamara je pokupila stvari i napustila Hrvatsku, te se preselila na Tajland.

Tamara, nekadašnja sudionica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', nakon završetka showa kratko je uživala u javnom životu, no zatim je donijela radikalnu odluku o promjeni. Tijekom emisije bila je u eksperimentalnom braku s Filipom, ali unatoč tome što su ostali u prijateljskim odnosima, uskoro su shvatili da je najbolje da svaki pođe svojim putem. Tamara je pokupila stvari i napustila Hrvatsku, te se preselila na Tajland. U razgovoru za RTL.hr podijelila je detalje o svojem novom životnom poglavlju, te je otkrila zašto se povukla s društvenih mreža.

- Preselila sam se privremeno na Tajland, živim u Pattayi. Odluka o preseljenju, koliko je bila instinktivna, toliko se i dugo kuhala u meni. Otkako sam se zadnji put vratila s Tajlanda, proteklih osam godina pokušavala sam u Hrvatskoj stvoriti život za sebe – pronaći stan, posao, udati se. Išla sam u dobrom smjeru, ali ništa od toga nije uspijevalo. Nisam se mogla pronaći ni u čemu. Imala sam osjećaj da stojim na mjestu, dok svijet oko mene ide dalje. Financijski mi je bilo teško biti samostalna, radila sam tri posla i više nisam vidjela smisla u tome da cijelu mladost potratim radeći po cijele dane. Uvjeti u kojima sam bila u Hrvatskoj mi se nisu sviđali i shvatila sam da to nije život kakav želim živjeti. Cijelo vrijeme sam razmišljala o povratku na Tajland. Tek tada sam shvatila da zapravo stalno pokušavam ispuniti tuđa očekivanja, a ne svoja - rekla je Tamara i dodala da se i dalje bavi fitness treningom, te animacijom s djecom. 

Što se tiče povlačenja s društvenih mreža, rekla je da su je zasmetali negativni komentari.  - Povukla sam se s društvenih mreža manje od mjesec dana nakon dolaska na Tajland. Postale su leglo negativnih komentara. Ljudi u Hrvatskoj, nažalost, previše se bave tuđim životima. Trebao mi je "time off". Počeli su me dirati komentari vezani uz Blue, što je bilo jedno od najtežih iskustava u mom životu i nešto što nikada neću preboljeti. Ljudi to ne razumiju i bilo mi je prebolno. Više mi nije bilo važno tko što radi, sve mi je postalo ravno. Ostavila sam sve u Hrvatskoj – emocionalno, psihički i fizički. Spakirala sam kofere i rekla sama sebi: "Ovo za mene više ne funkcionira, idem ispočetka."

FOTO Do 20. je isprobala sve vrste droge, ljubila brata u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa
1/43

Objasnila je i zašto se preselila.  - U Hrvatskoj sam pokrenula studio za fitness treninge. Kad sam išla predati papire za poticaje, stajala sam ispred zgrade i dvoumila se hoću li ući. Razmišljala sam što će ljudi reći ako odustanem pred samim ciljem. Nisam bila sigurna želim li biti vezana za Hrvatsku jer nisam imala dobar osjećaj. Nisam poslušala intuiciju i ipak sam predala papire. To me držalo nekoliko mjeseci, ali sebe nisam vidjela u tome. Pitala sam se je li fitness uopće moj san i ideja. Svi su bili oduševljeni treninzima, ali ja nisam imala osjećaj da sam na pravom mjestu. U Hrvatskoj jednostavno nisam vidjela budućnost. Onda su krenuli problemi s poslom, stanom i treninzima, sve se urušilo – i prvi put sam zapravo bila okej s tim. Očito mi je to trebalo da lupim šakom o stol i krenem raditi ono što ja želim.

RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina, a njezina smrt tada je rastužila cijelu Hrvatsku
1/21
Ključne riječi
reality show televizija brak na prvu Tajland Hrvatska RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TV KRITIKA

Domaća publika nakon dugo vremena dobila je priliku pratiti jednu pravu, ozbiljnu sapunicu hrvatske produkcije.

Na reklamama, plakatima i društvenim mrežama ne mogu se ove jeseni izbjeći ni Marta i Olga - suparnice čiji je odnos u fokusu još jedne sezone "Sjena prošlosti". RTL je prošle jeseni pogodio u sridu s ovom serijom, a sada je jednako snažno krenuo s promocijom novih epizoda. Iza svega stoji ozbiljan marketinški i produkcijski posao: zanimljiva radnja koja se konačno ne bazira isključivo na prizemnom humoru, prepoznatljiva lica i napeti dramski odnosi konstanta su koja privlači publiku.

Učitaj još