Tamara iz 'Braka na prvu' više ne živi u Hrvatskoj, a evo što danas radi: 'Nisam tu vidjela budućnost'

Tamara, nekadašnja sudionica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', nakon završetka showa kratko je uživala u javnom životu, no zatim je donijela radikalnu odluku o promjeni. Tijekom emisije bila je u eksperimentalnom braku s Filipom, ali unatoč tome što su ostali u prijateljskim odnosima, uskoro su shvatili da je najbolje da svaki pođe svojim putem. Tamara je pokupila stvari i napustila Hrvatsku, te se preselila na Tajland. U razgovoru za RTL.hr podijelila je detalje o svojem novom životnom poglavlju, te je otkrila zašto se povukla s društvenih mreža.

- Preselila sam se privremeno na Tajland, živim u Pattayi. Odluka o preseljenju, koliko je bila instinktivna, toliko se i dugo kuhala u meni. Otkako sam se zadnji put vratila s Tajlanda, proteklih osam godina pokušavala sam u Hrvatskoj stvoriti život za sebe – pronaći stan, posao, udati se. Išla sam u dobrom smjeru, ali ništa od toga nije uspijevalo. Nisam se mogla pronaći ni u čemu. Imala sam osjećaj da stojim na mjestu, dok svijet oko mene ide dalje. Financijski mi je bilo teško biti samostalna, radila sam tri posla i više nisam vidjela smisla u tome da cijelu mladost potratim radeći po cijele dane. Uvjeti u kojima sam bila u Hrvatskoj mi se nisu sviđali i shvatila sam da to nije život kakav želim živjeti. Cijelo vrijeme sam razmišljala o povratku na Tajland. Tek tada sam shvatila da zapravo stalno pokušavam ispuniti tuđa očekivanja, a ne svoja - rekla je Tamara i dodala da se i dalje bavi fitness treningom, te animacijom s djecom.

Što se tiče povlačenja s društvenih mreža, rekla je da su je zasmetali negativni komentari. - Povukla sam se s društvenih mreža manje od mjesec dana nakon dolaska na Tajland. Postale su leglo negativnih komentara. Ljudi u Hrvatskoj, nažalost, previše se bave tuđim životima. Trebao mi je "time off". Počeli su me dirati komentari vezani uz Blue, što je bilo jedno od najtežih iskustava u mom životu i nešto što nikada neću preboljeti. Ljudi to ne razumiju i bilo mi je prebolno. Više mi nije bilo važno tko što radi, sve mi je postalo ravno. Ostavila sam sve u Hrvatskoj – emocionalno, psihički i fizički. Spakirala sam kofere i rekla sama sebi: "Ovo za mene više ne funkcionira, idem ispočetka."

Objasnila je i zašto se preselila. - U Hrvatskoj sam pokrenula studio za fitness treninge. Kad sam išla predati papire za poticaje, stajala sam ispred zgrade i dvoumila se hoću li ući. Razmišljala sam što će ljudi reći ako odustanem pred samim ciljem. Nisam bila sigurna želim li biti vezana za Hrvatsku jer nisam imala dobar osjećaj. Nisam poslušala intuiciju i ipak sam predala papire. To me držalo nekoliko mjeseci, ali sebe nisam vidjela u tome. Pitala sam se je li fitness uopće moj san i ideja. Svi su bili oduševljeni treninzima, ali ja nisam imala osjećaj da sam na pravom mjestu. U Hrvatskoj jednostavno nisam vidjela budućnost. Onda su krenuli problemi s poslom, stanom i treninzima, sve se urušilo – i prvi put sam zapravo bila okej s tim. Očito mi je to trebalo da lupim šakom o stol i krenem raditi ono što ja želim.