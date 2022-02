Tajči se prisjetila svog velikog uspjeha i odlaska s estrade: Nisam imala pojma što me čeka

Ovu subotu održava se Dora - izbor za hrvatsku pjesmu za pjesmu Eurovizije i tada ćemo saznati tko će nas predstavljati na Euroviziji 2022. godine koja se održava u talijanskom Torinu i nastup predstavnika Hrvatske će biti u drugom dijelu prve polufinalne večeri - 10. svibnja. Na Eurosongu koji se 1989. održao u Švicarskoj pobijedila je grupa Riva s pjesmom "Rock Me" i tako su ovo prestižno natjecanje doveli u Hrvatsku i Zagreb je 1990. godine bio domaćin Eurosonga na kojem nas je predstavljala Tajči s pjesmom "Hajde da ludujemo". Tog natjecanja i svog glazbenog početka prisjetila se Tatjana Cameron Tajči na Instagramu i napisala je kako je od najranije životne dobi imala viziju što želi biti i što želi raditi.

- Kada sam 1990. pobijedila na natjecanju koje me učinilo superzvijezdom u mojoj zemlji, nisam imala pojma što me čeka. Htjela sam pjevati, željela sam osjetiti ljubav i povezanost s publikom i htjela sam unijeti malo radosti u svijet. Ono što se dogodilo (pobjeda) bio je odličan bonus – ali već sam imala sve što sam željela, radila i zamišljala – doživjela sam radost, ljubav i nevjerojatnu povezanost sa svojom publikom - prisjetila se Tajči tog perioda kada je njezina popularnost porasla preko noći, a onda se dvije godine kasnije Tajči odlučila povući s estrade.

- Željela sam učiti i rasti, željela sam se osjećati slobodno i autentično, i htjela sam sa svijetom podijeliti drugačiju vrstu radosti – htjela sam pronaći sebe. To je moj moto zadnjih 30 godina i život mi je bio težak samo u situacijama kada nisam htjela odustati od onoga što sam željela. Kada živite svoj život pratite svoj unutarnji glas (koji je ukorijenjen u ljubavi), otpuštajući vezanost za ishod, to će vas dovesti do najnevjerojatnijih ishoda. U svakom slučaju nisam mogla nikada zamisliti ovako nevjerojatan životni put koji sam do sada prošla. - napisala je Tajči. Svoj životni put je nastavila u Americi i glazba je i dalje ostala njezina najveća ljubav a postala je i motivacijska govornica, a svoj osvrt na životni put i glazbene početke Tajči je ovako zaključila: Inače je superzvijezda za kojom mnogi teže - prisilna i lažna i uvijek će vas na kraju učiniti tužnim, praznim i usamljenim. I nećete razumjeti zašto imate sve a zapravo se cijelo vrijeme osjećate se kao da nemate ništa. Ovo se odnosi na biti bilo koji posao koji radite i u kojem ne dopuštate da vas jednostavno vodi unutarnji glas - vašeg suštinskog ja.

