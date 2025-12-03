Svi bruje o gafu natjecatelja u slovenskoj Potjeri: 'Zoran Milanović je predsjednik Srbije'

Šesta epizoda popularnog slovenskog kviza znanja "Na lovu", koji se prikazuje na postaji POP TV, donijela je trenutak koji će se zasigurno dugo pamtiti i prepričavati, kako u Sloveniji, tako i u susjednim zemljama. U napetoj završnoj potjeri, gdje su sekunde odlučivale o sudbini tima i osvajanju značajnog novčanog iznosa, 61-godišnji natjecatelj Zvonko, po zanimanju osobni asistent, napravio je gaf koji je odjeknuo regijom. Na jedno od postavljenih pitanja, Zvonko je bez previše oklijevanja odgovorio kako je aktualni predsjednik Republike Srbije – Zoran Milanović. Njegov netočan odgovor, kojim je aktualnog hrvatskog predsjednika smjestio u Predsjedničku palaču u Beogradu, izazvao je smijeh i nevjericu, postavši instantni hit na društvenim mrežama i portalima. Ovaj simpatični trenutak nepoznavanja političkih prilika u susjedstvu pokazao je kako pritisak i brzina u kvizu mogu dovesti do najneočekivanijih odgovora.

Zvonko nije bio sam u borbi za novac. Uz njega je stajao, kako je u najavi epizode opisano, "snažan tim koji obećava tešku i nemilosrdnu borbu". Taj tim činili su još i 34-godišnja projektna inženjerka Sabina, 33-godišnji građevinski inženjer Martin te 50-godišnji voditelj ljudskih resursa Andrej. Zajedničkim snagama, kroz pojedinačne igre, uspjeli su prikupiti impresivan iznos od 17.000 eura, koji su potom branili u završnoj potjeri. S početnom prednošću od čak 20 koraka ispred lovca, njihove šanse za pobjedu činile su se izuzetno velikima, no ishod je na kraju bio drugačiji od onoga čemu su se nadali.

S druge strane stajao je neumoljivi 33-godišnji lovac Viktor Zelj, magistar talijanskog i francuskog jezika, koji ih je na kraju stigao.

Ovaj zabavni previd dao je povoda za brojne duhovite komentare, a mediji su slikovito opisali kako je Zvonko "iselio" Zorana Milanovića s Pantovčaka i "uselio" ga u beogradsku rezidenciju, zamijenivši ga tako s Aleksandrom Vučićem, koji dužnost predsjednika Srbije obnaša od 2017. godine.

Iako se na prvi pogled čine gotovo identičnima, hrvatska i slovenska verzija popularnog kviza imaju svoje specifičnosti. Obje emisije, hrvatska "Potjera" i slovenska "Na lovu", temelje se na istom, planetarno popularnom britanskom formatu "The Chase", čiju licencu drži ITV Studios. Osnovna struktura je ista: četvero natjecatelja prvo pojedinačno skuplja novac odgovarajući na pitanja, zatim se suočava s lovcem na ploči u igri "jedan na jedan", da bi na kraju preostali članovi tima zajedničkim snagama branili osvojeni iznos u završnoj potjeri. Vizualni identitet je također vrlo sličan, no poznavatelji oba formata primjećuju razlike u tempu igre, produkcijskim detaljima te stilu voditelja i lovaca, što svakoj verziji daje jedinstven šarm.