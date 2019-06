Svestrana Izabel Kovačić širi biznis! Hrvatice će obožavati njezine novitete

Predivna Izabel Kovačić, supruga reprezentativca Matea Kovačića, mnogima je za oko zapela još 2015. godine nakon što je Mateo potpisao za kraljevski klub Real Madrid. Pomalo samozatajna Izabel u kratko vrijeme postala je miljenica Španjolaca koji su je hvalili ponajprije zbog nevjerojatne ljepote i istančanog modnog ukusa.

No predivna vanjština i stil na kojem joj zavide mnoge trendseterice nije jedino čime se može pohvaliti. Ona je samosvjesna i ambiciozna mlada žena koja već neko vrijeme uspješno plovi poduzetničkim vodama. U Zagrebu je upravo predstavila vlastitu kozmetičku liniju Bella koja obuhvaća proizvode za njegu lica, tijela i kose.

Svoj poduzetnički duh osvjestila je još prije nekoliko godina kada je Zajedno sa starijom sestrom Ivanom Lučić pokrenula je obiteljski brend Lunilou. Riječ je o brendu dječje odjeće, obuće i ostalih modnih dodataka koji su napravljeni isključivo od organskih materijala. U početku je njihova ponuda bila vrlo sužena. Lunilou je u pohod na tržište krenuo s dječjim mokasinama i četkama za kosu, a sada je iza ambicioznih sestara cijela kolekcija odjeće koja ne izaziva alergijske reakcije na osjetljivoj dječjoj koži. Ideja za suradnju kod Izabel i Ivane dogodila se sasvim spontano i to nakon što je u njihovu obitelj stigla prinova.

- Od djetinjstva smo jako vezane, oduvijek smo razmišljale o ideji nekog zajedničkog poduzetničkog pothvata. Ideja se kristalizirala kada se rodila sestrina starija kćer Lucia. Imala je jako osjetljivu kožu, a dostupnost kvalitetnih proizvoda od organskog pamuka bila je jako mala, ponuda gotovo nikakva, posebno u našoj regiji - govori nam Izabel.

Glavni modeli Luniloua su nećakinje bračnog para Kovačić, Lucia i Nikol, a upravo iz njihova imena nastalo je i simpatično ime brenda koji na tržištu postoji od 2015. godine. Suradnja ovih sestara teče glatko, a to ni ne čudi s obzirom na to da su jedna drugoj oduvijek pružale bezuvjetnu podršku. Privatno i poslovno nije im teško balansirati jer, kako kažu, Lunilou je za njih strast, a ne posao koji se mora odraditi i upravo zbog toga elana im ne nedostaje.

- Lijepo je kada u poslu imate nekoga tko vas potpuno poznaje i kada možete poticati ideje jedni drugima. Nekako smo se od početka trudile da budu uvriježene misli kako jedne tako i druge. Posao je postao i dio našeg privatnog života - otkriva gospođa Kovačić.

Kolekcijom za najmlađe ove talentirane i uspješne sestre obogatile su hrvatsko, ali i inozemno tržište. Proizvode za sada prodaju isključivo putem webshopa, a ne isključuju ni mogućnost da jednog dana otvore i vlastitu trgovinu. Hoće li bi to biti u Londonu u kojem Izabel živi otkako je Mateo Kovačić potpisao za nogometni klub Chelsea ili pak u Zagrebu za sada nije poznato. No, time se Izabel i Ivana još ni ne zamaraju.

- Lunilou je jako mlad brand, a ljudi su već prepoznali kvalitetu i to je ono što je nama najbitnije. Želimo stvoriti jednu trajnu zajednicu. Smatramo da je to temelj svake dobre suradnje i kako našeg uspjeha, tako i zadovoljnog kupca odnosno korisnika naših proizvoda - kaže Izabel. Shodno širenju asortimana realizirat će i druge ideje, a na to sve ekološki osviješteni roditelji mališana neće morati dugo čekati. Naime, Lunilou je za ove hladne zimske dane pripremio topliju odjeću koja se bazira na pletivu. Već najavljuju i novitete za proljeće, no detalje novih kolekcija za sada još drže u tajnosti.

Zbog suprugove karijere Izabel Kovačić često je boravila izvan Lijepe naše. Obišla je kako i sama kaže jako puno zemalja, a da joj Hrvatska itekako nedostaje može se zaključiti i po nazivima odjevnih komada iz aktualne kolekcije.Tako se u njoj primjerice može naći odjeća posvećena Dubrovniku, predivnoj plaži Sakarun, ali i Jadranskom moru koje Izabel obožava.

- Jako volimo Hrvatsku. Provele smo tu najljepši period našeg života. Vidjela sam puno zemalja, ali mislim da se ništa ne može mjeriti s našom klimom, našim opuštenim mentalitetom, toplinom našeg naroda, a tako i Dalmacije. Velika sam ljubiteljica Jadranskog mora i pokušali smo to provući kroz naš brend. Zasad smo iskoristili “Dubrovnik”, “Sakarun” i “Adriatic Sea”, a bit će toga još - najavljuje Izabel koja svojim brendom nastoji osnažiti i hrvatsku proizvodnju. Mokasine iz Lunilou kolekcije proizvedene su upravo u Hrvatskoj, dok se odjeća za sada proizvodi u Portugalu.

Najveća inspiracija ovim mladim poduzetnicama i dizajnericama su Ivanine kćeri Lucia i Nikol. - Pratimo njihove potrebe. Djeca vole da je odjeća praktična, da se lako oblaci, lako skida, da period oblačenja ne traje predugo. Djeci je zaista bitno da im je ta odjećica na koži udobna, prozračna, da se ne znoje, da ih ništa nigdje ne žulja - ističe Izabel.

Njezinim pothvatom oduševljen je i suprug Mateo s kojim je u braku od lipnja prošle godine. Jedno su drugome bezuvjetna podrška u svemu što rade, a upravo to tajna je njihove ljubavi koja traje još od srednjoškolskih dana. - Isto kao što i ja podržavam Matea u svemu tako i ja imam njegovu podršku u ovom poslu što i je najvažnije - kaže 25-godišnjakinja za koju život u sjeni poznatog supruga nikada bila opcija. Oduvijek je imala viziju kojom se vodi, a planova za budućnost joj ne nedostaje.

Ovu poduzetnu mnogi damu smatraju jednom od najbolje odjevenih Hrvatica pa nismo odoljeli da je za kraj ne upitamo ima li u planu u izvjesnoj budućnosti ekspanziju i na odjeću za odrasle. - Hvala na komplimentu. Iskreno, uopće se ne trudim oko toga. Seka i ja od malih smo nogu velike zaljubljenice u modu. Kada gledamo fotografije iz djetinjstva uvijek se najviše smijemo tim šarolikim kombinacijama - prisjeća se Izabel. Iako o poslu govori s oduševljenjem, kad je u pitanju privatni život Izabel postaje tajnovita. Budi li posao s mališanima u njoj majčinski instinkt nije htjela otkriti, no ljubav s kojom se odnosi prema nećakinjama svima jasno daju do znanja da će jednog dana biti sjajna majka. Dok se ne ostari na tom polju predivna Izabel suvereno korača prema novim poduzetničkim pothvatima svjesna da njezino vrijeme tek dolazi.

