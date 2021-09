Bivša HRT-ova voditeljica progovorila o životu Edite Majić koja je već 17 godina redovnica i poslovnom zaokretu

Popularna britanska glazbena emisija "Top of the Pops" sredinom devedesetih dobila je i hrvatsku inačicu, na HRT-u se emitirao "Zlatni gong" čiju je voditeljsku palicu preuzela tada relativno nepoznata Dubrovčanka Darija Mikulandra. Tada novu emisiju, ali i voditeljicu gledatelji su ubrzo zavoljeli. Nanizala je Darija i druge TV projekte, a iako je pred njom bila blistava televizijska karijera, Darija je odlučila krenuti u sasvim drugom smjeru.

Zaokret u karijeri

Zbog ljubavi s poduzetnikom Robertom Žanetićem, za kojeg se udala 1998. godine, preselila se u Dubrovnik i tamo otvorila agenciju za organizaciju evenata. Uz to se posvetila i kazalištu, a osim što je članica Kazališne družine Kolarin, jedna je i organizatorica Midsummer festivala koji se trenutačno održava u dubrovačkom kazalištu Marina Držića. Riječ je o prvom hrvatskom festivalu na engleskom jeziku koji svojim zanimljivim programom podjednako privlači domaće i strane turiste.

- Sretni smo jer smo napravili bogat festivalski program pa ćemo tako u osam festivalskih dana imati premijeru predstave "A Poor Player" autora Seana Aite i Filipa Krenusa. To je predstava o glumcu iz 16. i 17. stoljeća koji, kada dolazi kuga u London, pokušava brodom otići na Baltik. No sjeda na krivi brod i završi u Dubrovniku te provede četrdeset dana u karanteni u Lazaretima i pokušava zaraditi za život igrajući predstave. Cijeli festival prati i izložba transmedijskog umjetnika Zdenka Bašića, a osim toga, čeka nas španjolska inačica predstave "Bilo bi šteta da biljke krepaju" hrvatskog autora Ivora Martinića koji trenutačno živi i radi u Barceloni i koji je ovu predstavu postavio i u Zagrebu - otkriva Mikulandra Žanetić. Priznaje i da je organizacija ovakvog festivala u pandemijskim uvjetima prije svega veliki izazov. - Nije bilo lako u ovim uvjetima organizirati festival. Najteže nam je palo što nemamo dovoljno velik budžet kao svih ostalih godina. Da ne smanjujemo program te da zadržimo bogat i raznolik program, festival smo preselili u kazalište Marina Držića - dodaje organizatorica i napominje kako ih je, unatoč pandemiji, iznenadio interes za ovogodišnji festival.

Foto: Promo

- Možemo reći da smo jako iznenađene. Ove godine imamo 50 posto domaćih i 50 posto stranih posjetitelja. Inače, kada smo na Lovrijencu, imamo 70 do 80 posto stranih posjetitelja, a puno manje domaćih - ističe Mikulandra koja je festival osnovala s kolegicom i partnericom Jelenom Maržić te Filipom Krenusom, glumcem i prevoditeljem koji već dugi niz godina živi i radi u Londonu.

- Ideja o pokretanju kazališnog festivala krenula je iz naše ljubavi prema kazalištu. Naš festival od 2014. uspješno brodi ne samo u Dubrovniku već ima svoja međunarodna gostovanja. Tako smo bili tri puta s tri različite produkcije na The Bermuda Festival of Performing Arts. Bili smo i u nekom engleskom kazalištu s jednom našom produkcijom punih četrdeset dana za vrijeme Adventa. Lani smo trebali ići u Neuss u Njemačku, u Globe s našim "Romeom i Julijom", posljednjom produkcijom koja je zaista lijepa. No oni su nažalost odgodili i prošle i ove godine cijeli taj festival te se nadamo da ćemo sljedeće godine možda ponoviti "Romea i Juliju", odnosno prikazati tu predstavu u Neussu, a možda ponovno i u Dubrovniku - nada se Darija. S jednakim entuzijazmom kojim govori o kazalištu Mikulandra se prisjeća i svoje televizijske karijere koja joj, priznaje, često nedostaje.

Televizija joj nedostaje

- Televizija mi nedostaje. Nedostaje mi kada se upali ta crvena lampica. Taj adrenalin koji pokreće svakog voditelja koji je ispred kamere nešto je što se ne doživljava ni na radiju ni na bilo kojem drugom mediju. Volim televiziju, no ne moram biti na njoj. Volim raditi iza kamere i producentski te organizatorski posao. Mislim da tu zaista mogu dati maksimum baš zato što sam nekada bila ispred kamera - ističe. No na potencijalne televizijske angažmane ne odmahuje rukom.

- Da sada dobijem nekakav angažman, vrlo bih rado prihvatila ako bi mi se on svidio. Provela bih u tom slučaju neko vrijeme na televiziji isključivo kao neki izlet, a ne baš kao jedini posao kojim se ja bavim. Mislim da mogu puno više dati u stvarima kojima se sada bavim - kaže. Svojedobno je studirala i kazališnu umjetnost u Splitu, a zanimljivo je i da se tamo zbližila s našom poznatom glumicom Editom Majić koja je prije 17 godina odlučila otići u redovnice. - Bile smo jako dobre prijateljice i mislim da je ona najsretnija žena na ovom planetu - govori Darija. Uz aktualne projekte, trenutačno je okupirana i novim projektima koji bi turističku ponudu njezina rodnog Dubrovnika digli na još jednu višu razinu.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL 24.11.2019., Zagreb - U Hrvatskom naodnom kazalistu dodijeljene su nagrade Hrvatskog glumista. Darija Mikulandra Photo : Davorin Visnjic/PIXSELL - Nešto što želimo napraviti u bliskoj budućnosti jest igrano kostimirano vođenje renesansnim Dubrovnikom. Mislim da bi to bilo pravo osvježenje u turističkoj ponudi. Čekamo da prođe pandemija pa da možda i budžeti budu malo drugačiji da se možemo i odvažiti te krenuti u jedan pothvat koji nije baš jeftin. No svakako mislim da će to biti dobra stvar i projekt kakav Dubrovnik zaslužuje - zaključuje Mikulandra Žanetić.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku sa Zdenkom Kovačiček