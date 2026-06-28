FOTO Finalna večer slavnih 'Melodija Jadrana'! Evo tko je sve nastupio na najljepšoj ljetnoj pozornici u Hrvatskoj

Posebnu pažnju privukao je nastup ovogodišnjih predstavnica na Euroviziji, grupe Lelek, kao i ukrajinske grupe Go_A, koja je na Euroviziji 2021. ostvarila zapažen uspjeh osvojivši peto mjesto s pjesmom “Shum”.
Večer je otvorila klapa Cambi s pjesmom “Ne dirajte mi ljubav”. Nakon njih na pozornicu je izašao Damir Kedžo s pjesmom “Neke druge”.
Dvanaesti po redu nastupili su Lucija Marcelić i Neno Belan s pjesmom “Kad zapuše jugo”, nakon čega je Luka Basi izveo pjesmu “Za nas”. Luka Nižetić predstavio je skladbu “Rafale”, dok je grupa Magazin izvela pjesmu “E moj ti”.
Tomislav Bralić i klapa Intrade otpjevali su “Ljubav ostaje”, dok je TransAkustik izveo pjesmu “Ne trebam te više”. Pretposljednja na pozornicu je izašla Vanna s pjesmom “Toliko toga”, a večer je zaključila Zorica Kondža s emotivnom izvedbom pjesme “Probudi ljubav”.