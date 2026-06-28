FOTO Finalna večer slavnih 'Melodija Jadrana'! Evo tko je sve nastupio na najljepšoj ljetnoj pozornici u Hrvatskoj

Finalna večer Melodija Jadrana donijela je večer posvećenu novim, premijerno izvedenim skladbama različitih glazbenih žanrova, u izvedbi istaknutih autora i izvođača.
Finalna večer Melodija Jadrana donijela je večer posvećenu novim, premijerno izvedenim skladbama različitih glazbenih žanrova, u izvedbi istaknutih autora i izvođača.
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
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Publika je imala priliku čuti niz potencijalnih ljetnih hitova koji su, po kvaliteti i reakcijama, već sada označeni kao kandidati za “hit ljeta 2026.”.
Publika je imala priliku čuti niz potencijalnih ljetnih hitova koji su, po kvaliteti i reakcijama, već sada označeni kao kandidati za “hit ljeta 2026.”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Posebnu pažnju privukao je nastup ovogodišnjih predstavnica na Euroviziji, grupe Lelek, kao i ukrajinske grupe Go_A, koja je na Euroviziji 2021. ostvarila zapažen uspjeh osvojivši peto mjesto s pjesmom “Shum”. Večer je otvorila klapa Cambi s pjesmom “Ne dirajte mi ljubav”. Nakon njih na pozornicu je izašao Damir Kedžo s pjesmom “Neke druge”.
Posebnu pažnju privukao je nastup ovogodišnjih predstavnica na Euroviziji, grupe Lelek, kao i ukrajinske grupe Go_A, koja je na Euroviziji 2021. ostvarila zapažen uspjeh osvojivši peto mjesto s pjesmom “Shum”. Večer je otvorila klapa Cambi s pjesmom “Ne dirajte mi ljubav”. Nakon njih na pozornicu je izašao Damir Kedžo s pjesmom “Neke druge”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Slijedili su Dean Dvornik, Zoki i Jadran s izvedbom “Imam kapu i noge dvi”, dok je Giuliano predstavio pjesmu “Stavi misli u ler”.
Slijedili su Dean Dvornik, Zoki i Jadran s izvedbom “Imam kapu i noge dvi”, dok je Giuliano predstavio pjesmu “Stavi misli u ler”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Nakon njih na pozornicu je izašao Damir Kedžo s pjesmom “Neke druge”.
Nakon njih na pozornicu je izašao Damir Kedžo s pjesmom “Neke druge”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Goran Karan bio je peti izvođač večeri te je izveo pjesmu “Gdje sam pošao”.
Goran Karan bio je peti izvođač večeri te je izveo pjesmu “Gdje sam pošao”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Na pozornicu je potom stupio Jacques Houdek s pjesmom “Ljubav do kraja života”, a zatim je nastupila Jelena Rozga s pjesmom “Ljubi me”.
Na pozornicu je potom stupio Jacques Houdek s pjesmom “Ljubav do kraja života”, a zatim je nastupila Jelena Rozga s pjesmom “Ljubi me”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Joško Čagalj Jole izveo je pjesmu “Zovu me vile”.
Joško Čagalj Jole izveo je pjesmu “Zovu me vile”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Deveto mjesto pripalo je mladom duetu Juri Brkljači i Dini Petriću, koji su izveli pjesmu “Znaj”.
Deveto mjesto pripalo je mladom duetu Juri Brkljači i Dini Petriću, koji su izveli pjesmu “Znaj”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kristijan Rahimovski nastupio je s pjesmom “Nedostaješ mi ko nekad”.
Kristijan Rahimovski nastupio je s pjesmom “Nedostaješ mi ko nekad”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Posebnu pažnju izazvao je i zajednički nastup Leleka, Go_A, Nazata i Qobzara s pjesmom “Syenke”.
Posebnu pažnju izazvao je i zajednički nastup Leleka, Go_A, Nazata i Qobzara s pjesmom “Syenke”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Na pozornici se ponovno pojavio Marino, ovoga puta s pjesmom “S vremena na vrijeme”, a Marko Kutlić izveo je “Probudi me”.
Na pozornici se ponovno pojavio Marino, ovoga puta s pjesmom “S vremena na vrijeme”, a Marko Kutlić izveo je “Probudi me”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Publika je potom imala priliku čuti Nedu Ukraden s pjesmom “Počasti me živote”, a zatim su grupa Pavel i Toma izveli “Nedostajem ti tugo”. Tiho Orlić nastupio je s pjesmom “Priznaj zoro”.
Publika je potom imala priliku čuti Nedu Ukraden s pjesmom “Počasti me živote”, a zatim su grupa Pavel i Toma izveli “Nedostajem ti tugo”. Tiho Orlić nastupio je s pjesmom “Priznaj zoro”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Dvanaesti po redu nastupili su Lucija Marcelić i Neno Belan s pjesmom “Kad zapuše jugo”, nakon čega je Luka Basi izveo pjesmu “Za nas”. Luka Nižetić predstavio je skladbu “Rafale”, dok je grupa Magazin izvela pjesmu “E moj ti”.
Dvanaesti po redu nastupili su Lucija Marcelić i Neno Belan s pjesmom “Kad zapuše jugo”, nakon čega je Luka Basi izveo pjesmu “Za nas”. Luka Nižetić predstavio je skladbu “Rafale”, dok je grupa Magazin izvela pjesmu “E moj ti”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Marko Tolja predstavio je pjesmu “Najsretniji čovjek na svijetu”, dok je Matija Cvek izveo “Dvoje mladih”.
Marko Tolja predstavio je pjesmu “Najsretniji čovjek na svijetu”, dok je Matija Cvek izveo “Dvoje mladih”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Publika je potom imala priliku čuti Nedu Ukraden s pjesmom “Počasti me živote”, a zatim su grupa Pavel i Toma izveli “Nedostajem ti tugo”. Tiho Orlić nastupio je s pjesmom “Priznaj zoro”.
Publika je potom imala priliku čuti Nedu Ukraden s pjesmom “Počasti me živote”, a zatim su grupa Pavel i Toma izveli “Nedostajem ti tugo”. Tiho Orlić nastupio je s pjesmom “Priznaj zoro”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Tomislav Bralić i klapa Intrade otpjevali su “Ljubav ostaje”, dok je TransAkustik izveo pjesmu “Ne trebam te više”. Pretposljednja na pozornicu je izašla Vanna s pjesmom “Toliko toga”, a večer je zaključila Zorica Kondža s emotivnom izvedbom pjesme “Probudi ljubav”.
Tomislav Bralić i klapa Intrade otpjevali su “Ljubav ostaje”, dok je TransAkustik izveo pjesmu “Ne trebam te više”. Pretposljednja na pozornicu je izašla Vanna s pjesmom “Toliko toga”, a večer je zaključila Zorica Kondža s emotivnom izvedbom pjesme “Probudi ljubav”.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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