Suzana se oglasila nakon drame na Robertovoj farmi: 'On je mene povrijedio kad je došla Ankica. Ona kao da ga je začarala'

Dok se uzbuđenje na Robertovom imanju u 'Ljubav je na selu' ne smiruje, Suzana je iskreno podijelila svoje viđenje Roberta i dinamike među natjecateljicama. "Gledam 'Ljubav je na selu', a kritike me ne diraju", izjavila je Suzana za RTL.hr. Prijavila se za Roberta s preciznom vizijom života koji priželjkuje – jednostavnog, ruralnog i praktičnog.

"Kod Roberta me privuklo što je poljoprivrednik. Htjela sam da on radi na građevini, a ja da radim poslove kod njega na selu." Međutim, priznala je da ju je iznenadila njegova osobnost. "Meni se on činio malo neozbiljan, a ima 45 godina." Suzana nije krila da ju je Ankicin dolazak poprilično pogodio. Prema njezinim riječima, Robertovo ponašanje se naglo promijenilo. "On je mene povrijedio kad je došla Ankica. Ona kao da ga je začarala, ignorirao je mene i Rivu, a stalno je bio uz nju." Njezino mišljenje o Ankici od samog početka bilo je nedvosmisleno.

"Ankica mi se od početka nije svidjela, puna je sebe." Posebno se osvrnula na ručak koji je Ankica pripremila, a koji je Suzana vrlo otvoreno prokomentirala. "Što se tiče ručka, Ankica je kao profesionalna kuharica. Stavila je puno senfa ili ne znam i bilo je grozno. Mislim, ne zna složiti meso sa saftom. Htjela ga je pridobiti tim ručkom, ali joj nije uspjelo."

Podsjetimo, jučer smo u novoj epizodi gledali kako je kod Roberta u Donjoj Voći Suzanai dalje demonstrirala koliko je vrijedna cijepajući drva, a Robert je poveo Ankicu u šetnju, zadovoljan što imaju malo vremena nasamo. Priznala je da čeka da on napravi prvi korak. Suzana mu je jako zamjerala što je povučen i ne želi je pored sebe. Iako je rekla da se malo ohladila od njega, ljubomora je ipak bila vidljiva. Nije ga propustila pitati gdje je bio i zašto joj ne posvećuje pažnju. Njezini su upiti jako naživcirali farmera.

„Jako se zaljubila u Roberta i ne može podnijeti nijednu ženu blizu“, Ankica je smatrala. „Ja dođem, ti bježiš od mene. Odlaziš, to mi se ne sviđa. Više vremena provodiš s njom nego sa mnom. To me muči, što nemaš vremena za mene“, nije puštala Suzana, a farmer se pokušao obraniti. „Rekao sam da će svi doći na red. Normalno da mi ide na živce! Najranije bih sad sjeo u auto i otišao“, poručio je.