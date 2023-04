Suzana Mančić u vezi je 23 godine, ali ne živi s partnerom: 'To je sreća'

Suzana Mančić (66), najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije ljubi grčkog biznismena Simeona Ockomosa već 23 godine. S njim uspješno održava brak na daljinu. Simeon, naime, živi u Grčkoj, dok voditeljica živi na relaciji Srbija-Grčka. Suzana je otkrila kako se nosi s tom situacijom.

- Sreća što ne živimo zajedno, ne slušamo istu glazbu. Veoma je zauzet i nema vremena slušati bilo što. Kad se želi opustiti, voli slušati klasiku. Obilazimo europske festivale klasične glazbe, tu se slažemo - priznala je.

Dodala je da je biznismen kavalir te da joj često dijeli komplimente te da se u nju zaljubio na prvi pogled.

- Kavalir je, ima šarma, osvojio me je drugačiji pristup od onog koji imaju naši muškarci. I dalje zna da mi udijeli komplimente, kao i ja njemu. Ti trenuci kad smo zajedno, fini smo jedno prema drugom, to su prednosti razdvojenog života. On meni kaže da se uvijek smijem i da mu je divno pokraj mene. Vjerojatno ga je osmijeh i osvojio, kao i kompletna moja pojava prije 23 godine. Što se njega tiče, to je bila ljubav na prvi pogled, a meni je trebalo malo vremena, nisam se prevarila i dobro sam izabrala - izjavila je.

Mančić se s 48 godina se skinula za srpski Playboy nakon što je odbila hrvatsko izdanje, a gostujući na Blic televiziji ispričala je kako je nakon snimanja dobila brojne uvrede.

Došla je urednica Duška Jovanić i rekla: "Samo posebne žene se mogu slikati za Playboy". Za nas je to bilo nešto novo, cijeli život smo donosili Playboy iz inozemstva i divili se tim ženama, njihovoj hrabrosti i njihovoj ljepoti. I tada sam rekla – da, to ću učiniti.

Pretpostavljala sam da će biti udaraca s lijeve i desne strane, ali nisam očekivala ovoliku lavinu loših komentara. I to je prošlo, ali mislim da je “Playboy” značajna stavka u mojoj biografiji - ispričala je Mančić, koja je i ranije za srpske medije govorila o tom snimanju.

Fotografiranje je trajalo dva dana, ekipa je željela postići hollywoodski glamur...

- Ja sam u to vrijeme imala 48 godina, izgledala sam fenomenalno, linija mi je bila savršena, godinama sam uporno vježbala…. Isijavala sam samouvjerenošću i zrelošću.

I nisam bila baš gola, bilo je tu cvijeća koje je skrivalo što treba. Ali… Nisam baš bila potpuno bez treme, pa sam na fotografiranje povela svoju blisku rođakinju, da mi odagna nelagodu. Ona je bila jedina osoba iz mog okruženja koja je znala što radimo” - ispričala je Mančić.

- Znala sam da će biti cirkusa, čaršijskog ogovaranja i negativnih komentara, ali tako se pomiču granice, zar ne? Nitko mi nije rekao ‘Bravo, Mančić’, nitko nije pohvalio kvalitetu fotografija, glavna tema su bile moje godine, kako se usuđujem…

E pa vidite, nisam se ja slikala samo sebe radi, već da se poklonim svojoj generaciji, da osnažim sve one žene iz pedeset i neke, koje su odavno proglašene za babe i bačene u staro željezo, iako su i dalje lijepe, očuvane i poželjne. To je bila moja misija”, priča Suzana i dodaje:

“Ne kajem se, štoviše, ponosna sam na sebe što sam savladala nametnute tabue i sram, i pokazala da ljepota žene ne ovisi o godinama. Pokazala sam hrabrost“.

Suzana Mančić je, dakle, znala što radi, pa je tako znala sve to i da - naplati.

“O tome se ne govori, ali reći ću samo da sam još od pregovora sa Hrvatima znala kako se kreću cifre i tražila tri puta više! I dobila - rekla je Mančić.

Inače, voditeljica se 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi, jer par ne živi zajedno, te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

Jedan od najgorih perioda u životu bio je kada su njene intimne snimke procurile u javnost.

- Prvi put da sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali naravno život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu gdje te čekaju neugodna iznenađenja - rekla je za portal Blic.

Dodala je i kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

- Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je - kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko je to napravio. Dodala je da smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

- Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao – rekla je.

