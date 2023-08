Susret pun tenzija tenisača i poznate tenisačice rođene u Zagrebu: Njihov prekid je bio težak

Na koktel partyju US Opena dogodila se pomalo neugodna situacija između Ajle Tomljanović (30) i njezinog bivšeg dečka Mattea Berrettinija (27), ekskluzivno otkriva Page Six. Prekid tenisačice i tenisača bio je jednim dijelom prikazan i u Netflixovoj dokumentarnoj seriji "Breaking point" i par se nije susreo od prekida u veljači 2022. godine, a tijekom US Opena oboje su odsjeli u istom hotelu i trudili su se izbjegavati jedno drugo,

- Bilo je puno drame jer se nisu vidjeli od svog teškog prekida. Bilo je stvarno neugodno. Tijekom cijele koktel zabave bili su na suprotnim stranama hotela i poprijeko su se pogledavali - izjavio je jedan od uzvanika za Page Six. Na koktel zabavi su bili i Berrettinijevi roditelji, a on je napustio zabavu jer su tenzije bile velike i nije mogao podnijeti tu neugodu, objasnio je izvor za Page Six.

Berrettini i Tomljanović razišli su se nakon tri godine veze nakon Australian Opena 2022. - Svaka veza ima dobrih i loših trenutaka. Jednostavno sam osjećala da stvari ne funkcioniraju više - rekla je “Break Pointu" tenisačica rođena u Zagrebu koja je od srpnja 2014. godine australska državljanka i nastupa pod australskom zastavom.

- Tražite nešto što će trajati cijeli život, a nije bilo suđeno da bude. Da, to je samo život koji se i dalje događa iako ste profesionalni sportaš - izjavila je Ajla. Njezin bivši dečko sada je u vezi s talijanskom TV voditeljicom Melissom Satta, koja nije bila prisutna na koktel zabavi US Opena. Prije veze s Berrettinijem, Ajla je bila u vezi sa zločestim dečkom svjetskog tenisa, Nickom Kyrgiosom, kada je prekinula s Matteom izbrisala je sve njihove zajedničke fotografije s Instagrama.

