Stručnjaci zabrinuti! Crtić o kraljevskoj obitelji mogao bi loše utjecati na zdravlje princa Georgea

Američka televizijska mreža HBO prije tjedan dana je pokrenula animiranu komediju o kraljevskoj obitelji 'Princ' koja na oštar način prikazuje život britanske kraljevske obitelji, a glavnu ulogu ima princ George. Autor serije je scenarist popularne animirane serije 'Family Guy' Gary Janetti, a kraljicu je prikazao kao nestabilnu osobu koja puno psuje, princa Williama kao divu bez emocija, princa Charlesa patetičnim, a njegovu suprugu Camillu kao zlostavljačicu, dok je princ George feminiziran i opsjednut težinom. Dan Wootton, novinar Daily Maila, zbog svega kaže da bi upravo takav prikaz mogao naštetiti mentalnom zdravlju malenog Georgea te da bi mu se prijatelji i školski kolege mogli rugati.

Wootton se obrušio i na princ Harryja i Meghan Markle koji su vodilu istaknutu kampanju protiv medija, a o ovoj seriji se nisu oglasili niti istaknuli kako bi ona mogla negativno utjecati na njihovog nećaka. Wootton tako zaključuje da se radi o licemjerju. Kako kaže, oni su reagirali na manje medijske organizacije, ali ne i na rad konglomerata kao što je HBO. U 'Princu' se prikazuje sve što oni preziru, a prikazan je i njihov život nakon odlaska iz kraljevske obitelji. No, oni još nisu istaknuli negodovanje. Wootton otkriva da je razlog tome to što na seriji radi njihov hollywoodski prijatelj Orlando Bloom, ali i to što je serija više usmjerena na obitelj njegovog brata dok je njegova obitelj malo spominjana i neoštećena.

Serija se sastoji od 12 epizoda, a osim u SAD-u, prikazuje se i u Velikoj Britaniji gdje je trebala krenuti s emitiranjem proljetos. To je odgođeno zbog smrti princa Philipa, koji je jedan od likova animirane komedije.

Inače, princ William i Kate razvili su drugačiji odnos s medijima od Harryja i Meghan. Oni su često govorili o temama koje oni smatraju važnima za društvo, a trudili su se zaštiti svoju djecu maksimalno što s ovom serijom nisu uspjeli. Wootton zato pretpostavlja da će oni biti užasnuti ovom serijom, a dio ljutnje će usmjeriti i na princa Harryja i Meghan Markle zbog njihovih istupa u američkim medijima kojima se stvorila pozitivna klima za ovakvu seriju.

VIDEO Marko Grubnić otputovao u šoping privatni zrakoplovom