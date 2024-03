Stravično ubojstvo pjevačice zgrozilo je regiju, dečko joj je pucao u glavu pa presudio i sebi

Prije točno 14 godina brutalno je ubijena srpska pjevačica Ksenija Pajčin koja je tada imala 33 godine. Njezino ubojstvo šokiralo je cijelu regiju. Ksenija Pajčin za života je slovila kao jedna od najatraktivnijih pjevačica srpske estrada, bila je jedinstven spoj talenta i ljepote, a ubio ju je tadašnji dečko, crnogorski maneken Filip Kapisoda (23) koji je potom presudio i sebi.

Mediji su tada pisali da se par uoči tragedije često svađao, a opaka situacija zahuktala se i kobne večeri u beogradskom stanu Ksenijine majke u Nikšićkoj ulici.

Pjevačica je navodno tijekom žestokog sukoba pokušala pobjeći iz stana na drugom katu, no Filip ju je sustigao i usmrtio ispred ulaznih vrata hicem u glavu, a potom na isti način presudio i sebi. Njihova beživotna tijela uz koja je ležao pištolj pronašla je majka ubijene pjevačice.

Kako su poslije prijatelji para ispričali novinarima, povod ovom stravičnom činu mogla bi biti Filipova patološka ljubomora i Ksenijina nakana da ga ostavi. Svađa je počela dva dana ranije nakon snimanja emisije “Ništa za sakriti” u kojoj je pjevačica provela dan s jednim obožavateljem. Lud od ljubomore, Filip joj je, pričaju prijatelji, provalio ulazna vrata stana, potukli su se, a razdvojila ih je policija. Njihova dvogodišnja veza i prije je pucala,a okončana je nažalost velikom tragedijom u kojoj su izgubljena dva života.

Par se upoznao 2007. u Cetinju, a vezu su započeli godinu poslije. Pjevačica je rada tvrdila da je konačno našla osobu koja joj odgovara i s kojom ima zajednički jezik.

Ksenijin 10 godina mlađi dečko Filip Kapisoda brat je crnogorskog rukometaša Petra Kapisode koji je igrao i za Rukometni klub Zagreb.

Pajčin je karijeru započela kao plesačica, a sredinom devdesetih počela je pjevati u duetu The Duck. Njihov prvi hit bio je "Dačo, volim te"

Od 1997. krenula je u samostalnu karijeru, a javnosti u regiji postala je poznata kada je 2001. obradila hit Shanije Twain "That Don't Impress me Much". Njezin glazbeni stil može se opisati kao mješavina popa i turbofolka. Okušala se i u glumačkim vodama pojavivši se u srbijanskoj verziji "Naše male klinike".

