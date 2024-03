Nikolina Pišek o Milanovićevom potezu: 'Hrvatska politika konačno je sexy'

Jučerašnji potez predsjednika Milanovića, koji je odlučio izaći na izbore kao premijerski kandidat SDP-a i dalje je top tema na društvenim mrežama. Nakon Severine Milanovića je na Instagramu komentirala i Nikolina Pišek.

- Motaj kablove, gasi internet. Napokon nam se događa politički suspense. Sviđa mi se ova igrica, napisala je voditeljica, a zatim dodala i kako je "hrvatska politika konačno postala sexy"-

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović iznenadio je danas javnost objavom kako će biti nositelj SDP-ove liste na predstojećim izborima za Sabor.

- U životima svakoga od nas postoje trenuci kad trebaš izaći iz zone komfora jer drugačije ne može. Taj čas je kucnuo na moja vrata nametom stanovitog Turudića. To je kanta koja je prelila septičku jamu svih nečistoća koje guše našu zemlju godinama. Svi pokušaji su završili s još većom bezobrazlukom. Došlo je vrijeme da se konji sedlaju. Okupit ćemo saborsku većinu za vladu nacionalnog spasa. Sve neokaljane i čestite političke ljude i stranke pozivam na okupljanje.

Razlike između nas postoje, ali veća od razlika je vjera da radimo za dobrobit zemlje. Rijeke pravde dolaze, izlit će se na proljeće i živjet ćemo u jednoj boljoj, pravednijoj Hrvatskoj - rekao je Milanović i ponovno citirao jednu poznatu pjesmu. Radi se o pjesmi "Rijeke pravde" grupe Film, s njihovog albuma "Signali u noći" 1985. godine.

Inače, Milanović je dosad nekoliko puta citirao poznate pjesme. Na svojoj inauguraciji 2020. godine kazao je "Ovo je kuća za nas, za sve nas – za one koji smo tu, za generacije koje dolaze i za one koje će se vratiti svojoj kući", citirajući tako pjesmu "Zemlja" beogradske grupe EKV. Iste godine na komemoraciji u Gruborima citirao je pjesmu Alekse Šantića "Ostajte ovdje", koju je uglazbila Crvena jabuka. Na inauguraciji gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koristio je dio Azzrine pjesme "Filigranski pločnici", kada je rekao: "Oni će se od prvog dana morati voditi maksimom: ako želiš da mijenjaš ljude, ne odmeći se”. Prije dvije godine, prilikom otvaranja Pelješkog mosta, govor je završio citatom jedne od najljepših domoljubnih pjesama, "Tvoja zemlja" Vice Vukova: "To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tom."

