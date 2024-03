Ida Prester podijelila video s početaka: 'Koja bahata klinkica, tada me život još nijednom nije opalio po nosu'

Pjevačica i voditeljica Ida Prester na svojim je društvenim mrežama podijelila jedno sjećanje. Naime, Ida je pronašla jedan prilog s početka svoje karijere koji se emitirao na HRT-u. - Aaa upravo dobila u inbox... Mala Ida pred skoro 20 godina, HTV snimka, ja ovo nikad do sada nisam vidjela! Koja bahata klinkica. Prva faza nastupa s Lollama (tad smo bile samo Sanjica i ja bez benda), tata Mladen Prester kojeg smo uposlili kao VJ-a na GRAFOSKOPU, pjesme o dečku geju i drska komunikacija s publikom. Ništa mi nije bilo sveto i ničeg se nisam bojala. Još me život nijednom nije opalio po nosu, točno se vidi. Dragocjene su te uspomene iz mladosti, mi iz analognih generacija ih imamo baš malo - napisala je. U prilogu Ida govori kako radi kao casting managerica u jednoj produkcijskoj kući, radi kao voditeljica na televiziji te ima svoj bend.

- Živim od kombinacija da bih preživjela. Zasad mi to dobro uspijeva - govori dok se priprema za nastup, a potom se vidi i dio nastupa.

Podsjetimo, Ida na društvenim mrežama Facebook i Instagram često dijeli svoja mišljenja o društvenim temama, a ponekad podijeli i neke poruke svojih pratitelja koji nasmiju nju, a i ostatak njezine publike. Tako je i nedavno kada je na Facebooku objavila prepisku poruke od jednog pratitelja kojeg je odlučila ostaviti anonimnim. Naime, atraktivna Zagrepčanka podijelila je: „Pozdrav Ida, imam jedno pitanje za vas. Je li istina da ste hrvatski špijun u Srbiji?“, glasila je prva poruka tajanstvenog pratitelja, a pjevačica mu je zatim odgovorila:

„Da, kako znaš?“. – „Pišu na Twitteru“, napisao je tajanstveni pratitelj i poslao 'screenshot' s X-a, odnosno bivšeg Twittera. – „Do jaja!! Tko piše?“, odgovorila mu je. – „Meni to nije do jaja. Ja sam volio vašu muziku i išao na vaše koncerte“, napisao je. Popularna Ida zatim je objavila i poruku uz objavu: „Kad razočaraš one koji te vole“ i dodala tužni smajlić. Objava je prikupila više od sedamsto oznaka „sviđa mi se“ , a ispod su se zaredali i mnogi komentari. „Svi znamo da si ti dvostruki agent“, „Balkanski špijun“, „Ovo je genijalno“, „Provaljena s“, „Najslađa špijunka“, samo su neki od devedeset komentara ispod spomenute objave.

