Strani mediji pišu da je Andrew Tate teško bolestan, spominje se tumor na plućima

u veljači

Službena stranica Eurovizije objavila dvadeset najgledanijih nastupa, 'Mama ŠČ' je na visokom mjestu

Među dvadeset najgledanijih, na visokom trećem mjestu našao se i hrvatski predstavnik, riječki rock bend Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'. Ispred nas, na drugom mjestu našao se ruski Little Big s pjesmom iz 2020., 'Uno'. Prvo mjesto zauzela je Norvežanka Alessandra s ovogodišnjim hitom 'Queen Of Kings'.