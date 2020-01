Kakva godina! Ovo se predviđa našim zvijezdama u 2020-oj

Godinu 2020. mnogi nazivaju godinom Jarca jer u tom znaku bit će aktivni Jupiter, Saturn i Pluton.

Gledamo li psihološki, kažu, nema baš puno veselja i ležernosti, nego će prevladavati realizam, stvarnost, često i pesimizam. Gledano li ekonomski, nije baš dobro kada su spomenuti planeti tako blizu na ekliptici.

To je uvijek znak za oprez s novcem, za ograničavanje troškova, pomno planiranje investicija ili čak njihovo odgađanje. Od srpnja do prosinca Mars je aktivan u znaku Ovna i često kreira napetosti i mogućnost ozljeda pa je najprimjerenija izreka “požuri polako”. Retrogradni Merkur nije sam po sebi uzrok velikih problema, ali od sredine lipnja do sredine srpnja činit će komunikaciju kompliciranom, a ujedno to će biti najgore razdoblje na prometnicama. Venera će od 12. svibnja do 26. lipnja uveseljavati sve nas ljubavnim i ljubavničkim avanturama i skandalima.

Kojem god horoskopskom znaku pripadate, budite dobri u balansiranju i stalno tražite upravo ravnotežu. Ne isplati se pretjerivati ni u čemu. Nemojte forsirati prepreke jer one imaju svoju svrhu – sigurno vas sprečavaju u onome što nije u tome trenutku dobro za vas. Čuvajte zdravlje, čuvajte novac ako ga imate, cijenite posao koji radite. Prihvatite svaki posao koji vam se nudi ako ste nezaposleni. Budite pošteni prema sebi i drugima. Prilagodite se okolnostima i u svemu gledajte ono dobro, ljepšu stranu života.

Život je ipak lijep i čuda su uvijek moguća.

Jarac (22.12. - 20.1)

Za sve Jarce ovo je jedna od najupečatljivijih godina u životu, a posebno za vas koji ste rođeni od 11. do 19. siječnja. Promjene se događaju u vašem karakteru, u vašem ponašanju, u vašem statusu na poslu/društvu/obitelji. Više ćete toga “morati” nego što ćete “željeti”. Oslanjajte se na svoj razum, iskustvo i na moralnost.

LJUBAV – Rijetkima od vas događat će se avanture. Čak će i one poprimiti ozbiljnost i veće značenje. Ako je veza čvrsta, još će se više učvrstiti, a ako je loša, tada je neminovan kraj. Uloga roditelja će vas promijeniti. Uloga ljubavnika opametiti. Uloga osvajača nečemu će vas naučiti. Vjerujte u ljubav jer ljubav je sve.

POSAO – Što su vaše ambicije izražajnije, to ćete dobiti bolju podršku da ih ostvarite. Lakše će ići na novom poslu i s novim projektom. Iskoristite prvu polovicu godine i započnite ono što ste sebi zacrtali. U drugoj polovici godine bit će previše dnevnih obveza, napora i tehničkih prepreka – izazova i testova vašeg strpljenja.

Vodenjak (21.1.-18.2.)

U 2020. godini naslućivat će se vaši budući životni ciljevi i ambicije. Neki od vas bavit će se isključivo sami sobom, dok će drugi sve podrediti da pomognu zajednici i drugima. Vodenjaci koji se bave javnim poslom, a rođeni su 20. ili 21. veljače, zauzet će važne pozicije u društvu. Svim Vodenjacima trud će se isplatiti.

LJUBAV – Neće vas puno zabrinjavati ljubav. Čak i ako se zaljubite, brzo ćete se odljubiti. Ako ste u lošoj vezi ili braku, odlučno ćete prekinuti i okrenuti novu stranicu. Nije vam problem da neko vrijeme budete sami i da uživate u prijateljstvu i neformalnoj vezi. Važno je da imate dovoljno osobne slobode.

POSAO – Cijele godine posla ćete imati dovoljno. Pokušaji da kaos pretvorite u red neće uvijek uspjeti, ali budite uporni. Definirajte precizno što je vaš poslovni cilj i ove godine počnite se pripremati: učite, usavršite znanje, planirajte, informirajte se, organizirajte sami sebe.

Ribe (19.2. - 20.3.)

Kažu da postoji duhovni “zakon najmanjeg naprezanja” – predate svoje želje i namjere svemiru i on vam stvori okolnosti da to s lakoćom ostvarite. Ribe imaju tu mogućnost u 2020. godini. Potrebno je mirno i bez stresa raditi ono što volite, što najbolje znate. Spoj razuma, srca i intuicije savršeno funkcionira.

LJUBAV – Samo slični vama mogu osvojiti vaše srce. U ljubavi će najvažnije biti povjerenje u drugu osobu. Ako ste slobodni, prijatelji će posredovati da pronađete srodnu dušu. Neka to bude korak po korak. Ako ste u braku ili vezi, možete unaprijediti odnos. Rođeni 10. i 11. ožujka, izbjegavajte ljubavni trokutić.

POSAO – Da posao može biti užitak, moći ćete potvrditi na vlastitom iskustvu. Vrijeme je da uživate u poslu koji već radite i da uživate u rezultatima rada. Tražite li praktičnu pomoć, dobit ćete je tamo gdje je tražite. Naporan vam je lipanj, ali rezultati napora bit će izvrsni. Kreativnost daje najbolji rezultat.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Ovan (21.3. - 20.4.)

Vama je 2020. godina doista vrlo izazovna. Vaša želja da uvijek budete prvi i najbolji često će u vama kreirati nemir i nezadovoljstvo. A bit ćete skloni riskirati, u sportu, u ljubavi, u poslu. To nije preporučljivo u 2020. jer ćete upravo kada riskirate, najmanje profitirati.

Pretjerivanje će uvijek biti na vašu štetu.

LJUBAV – U 2020. ljubav vam je kao nemirno more. Puno valova po kojima treba vješto surfati. To znači da se vi morate prilagoditi drugima, bilo da ih osvajate (ne budite napadni), bilo da već jeste u vezi ili braku. Sebičnost će dovesti do prekida veze ili nećete uspjeti osvojiti osobu koju želite.

POSAO – Sa šefovima izbjegavajte konflikte i ne očekujte njihove pohvale. Radite više timski. Nemojte pokretati privatni posao, no ako ga već radite, usredotočite se na povećanje zarade i ne trošite novac.

Bik (21.4. - 21.5.)

U 2020. godini možete postići gotovo sve što želite. Jedini je uvjet da se pokrenete i budete inicijator. Budete li komotni i usporeni, nećete osjetiti nikakav napredak. Ako ste rođeni između 20. i 30. travnja, nemojte biti tvrdoglavi jer ćete ostati sami sa sobom. Travanj i svibanj napeti su mjeseci.

LJUBAV – Pred vama su lijepe prilike da se osjećate voljeno i realizirate svoje težnje da ostvarite ozbiljan odnos u kojem prevladava sklad. Ako ste u braku, udružite snage s partnerom/partnericom i uvažavajte ga/nju. Ako ste slobodni, imate priliku za lijepu vezu koja ima budućnost, a osoba je vrijedna vaše ljubavi.

POSAO – U poslu je moguće napraviti više nego dosad. Samo trebate planirati i orijentirati se na inozemstvo ili na one vama dobro poznate poslovne partnere za koje imate preporuke.

Foto: Borna Filic/Pixsell



Blizanci (22.5. - 21.6.)

Još u siječnju i veljači bit ćete vrlo aktivni, no bez očekivanih rezultata. Malo stanite na loptu i nemojte trošiti energiju bez razloga. Efikasniji možete biti u travnju i svibnju. Vrlo napet bit će lipanj i tada izbjegavajte sukobe i veće napore. Najbolje razdoblje je od srpnja do kraja godine za rođene 21 i 22. svibnja.

LJUBAV – Ljubavne zavrzlame gotovo je nemoguće izbjeći, pogotovo vama rođenima od 1 do 10. lipnja. Ako ste slobodni, tada će vam se sviđati osoba koja je nedostupna, bilo da je zauzeta ili jednostavno daje signale toplo-hladno. Ako ste u braku ili vezi, izbjegavajte avanture.

POSAO – Kratkoročni efekti vašeg posla neće biti iznad vašeg prosjeka. Ali imate dobru priliku napredovati u poslu u drugoj polovici godine, osobito ako ste rođeni 21. ili 22. svibnja. Izgledna su priznanja za minuli rad ili pametne poslovne odluke za budućnost.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Rak (22.6. - 22.7.)

Vama 2020. neće biti nimalo dosadna. Svi oko vas potrudit će se da se ne uspavate i ne ulijenite. Uvijek neki izazovi. Najzanimljivije će biti ako ste rođeni od 13. do 21. srpnja. Fizički naporno za Rakove bit će od srpnja pa sve do kraja godine. Uvijek ćete morati brzo donositi odluke, a vi ne volite takav stres.

LJUBAV – Puno je prilika za pravu ljubavnu romantiku. Gotovo ćete se ogledati u osobi koju budete željeli osvojiti. Zapravo, vi se ne trebate ni truditi jer će vas osvajati. Vama koji ste u dugoj vezi preporučuje se donijeti važnu odluku. Vama koji ste u braku ne preostaje drugo nego se prilagoditi suprugu ili supruzi.

POSAO – Ako ste nezaposleni, tada doista morate biti vrlo aktivni u traženju posla i dobit ćete ga. Nije to točno ono što želite, ali odlično je za prvi korak i vratit će vam se na najbolji način. Ako ste privatni poduzetnik, tada budite disciplinirani u izvršavanju obveza. Možete dobiti financijsku potporu pa se potrudite.

Lav (23.7.- 22.8.)

Nakon ugodne godine slijedi jedna napornija godina u svakom smislu. Potpuno neočekivani događaji pratit će vas rođene između 22. srpnja i 2.kolovoza. Fizički su naporni travanj i svibanj. Odgovornost i strpljenje neophodni su u drugoj polovici godine rođenima 22. ili 23. srpnja.

LJUBAV – Volite dramatizirati i to vas može skupo koštati u ljubavi jer nećete dobiti ljubav i divljenje nego “crveni karton”. Vaša će energija više odbijati nego privlačiti. Ako ste dugo nezadovoljni u vezi ili braku, vrijeme je za radikalne promjene. Ali uvažavajte osobu pored sebe.

POSAO – Od ožujka do srpnja puno vaših poslovnih težnji neće dobiti podršku drugih ljudi, ali ako ste dovoljno strpljivi i ustrajni, uspjeh kasniti, ali ipak doći. Potrebno je prilagoditi se okolnostima i poštovati ograničenja. Od srpnja do kraja godine otvaraju vam se vrata na koja god pokucate.

Djevica (23.8.-22.9.)

Većina Djevica u 2020. imat će razloga za zadovoljstvo i optimizam. Vi ćete znati kako se trebate ponašati i koji je pravi put za vas na svakom području života. Više napora i opreza potrebno je u lipnju, povremeno ćete bježati od stvarnosti u svijet umjetnosti i mašte, to vam je potrebno.

LJUBAV – Ako ste rođeni od 13. do 22. rujna, svoju ćete vezu okruniti prstenom ili, ako ste u braku, dijete će biti razlog za sreću. Vama koji ste slobodni pojavljuju se osobe koje će vas osloboditi vaših psiholoških ograničenja i uljepšati vam stvarnost. Ako ste rođeni od 3. do 12. rujna, izbjegavajte zauzete osobe.

POSAO – Sve poslovne ambicije koje ste postavili na osnovi dosadašnjeg iskustva s lakoćom ćete ostvariti. Dobro bi bilo da tražite više od onoga što mislite da je realno. Ožujak iskoristite maksimalno. Lipanj je vrlo naporan, s mnogo dnevnih obveza i napora.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Vaga (23.9.- 22.10.)

Najvažnije je da ne rasipate svoju energiju. Trebate odrediti prioritete. Nije vrijeme za eksponiranje, nego za djelovanje iz drugog plana. To se odnosi gotovo na sva područja života. Stavite li svoj ego pod kontrolu i budete li skromni, sve će biti u redu. Jednostavno nije vaše vrijeme za ekspanziju.

LJUBAV – Budete li ljubav shvatili samo kao zabavu, nemojte se iznenaditi posljedicama: prekid veze, razočarenje u vlastiti odabir, kriza u braku. Najizazovnije je vama koji ste rođeni od 14. do 22. listopada jer ćete se teško nositi sa stvarnošću. Partneri će biti vrlo teški, sebični, a od vas će tražiti nemoguće.

POSAO – U prvoj polovici godine posao će često biti uzrokom nervoze i nezadovoljstva. Ako ste zaposleni, radit ćete ono što ne volite i biti izloženi pritiscima šefova. Ako tražite posao, stići će negativni odgovori ili lošiji poslovi. Ne preostaje vam drugo nego da prihvatite stvarnost kao učenje i iskustvo.

Škorpion (23.10. - 21.11.)

Pred vama je malo neobična godina. Nekada će se činiti da je dosadno i da ste na nekom duljem odmoru. Potom će biti razdoblja u kojima će se smjenjivati uzbuđenja i iznenađenja jedno za drugim. Poput naglog pljuska i grmljavine. Tada zatražite pomoć, ali morate učiniti neke nužne promjene.

LJUBAV – Teško će drugi pratiti vašu promjenu raspoloženja. Od nježnosti do egocentričnosti. Prekidi veze i pomirenja. Moguć je scenarij “odbjegla nevjesta”. Potrebno se uvijek smiriti, a potom donijeti odluku. Ljubomora neće pomoći da bi se veza ili brak održali, baš suprotno.

POSAO – Cijele godine imat ćete dovoljno posla i obveza, a travanj i svibanj bit će najintenzivniji. Brzina i prepreke u poslu jako će vas umoriti pa je lako pogriješiti. Najbolji uspjeh i zadovoljstvo poslom imat će svi koji rade na području medicine, farmacije i pomorci. Najnapornije je poduzetnicima.

Strijelac (22.11.- 21.12.)

Koliko ste truda uložili u posljednjih godinu dana, toliko ćete u 2020. imati razloga za zadovoljstvo. Poglavito će se to vidjeti u drugoj polovici godine, od srpnja. Tada ćete moći dovršiti ono što ste započeli, ali i započeti nešto što prije niste uspijevali ili mogli. Najvažnije je da budete dosljedni i ne mijenjate ciljeve.

LJUBAV – Ako ste rođeni od 3. do 12. prosinca, bit ćete skloni idealiziranju osobe koja vam se sviđa. To je uvijek uzrok razočarenja ili žrtvovanja vlastitog identiteta. Neko vrijeme provest ćete u oblacima. To nije loše ako vas neka oluja ne spusti naglo na zemlju. Imajte “padobran za ljubavni pad”.

POSAO – U lipnju računajte na dodatne napore na poslu. Od srpnja do kraja godine radit ćete s lakoćom, organizirati posao i obveze, delegirati drugima ono što vi ne volite raditi. Zato iskoristite to razdoblje za traženje posla ako ne radite, za rast prihoda ako ste poduzetnik ili za napredovanje na postojećem poslu.